Путин не готов заплатить ту высокую цену, которую пришлось бы в случае ядерного удара против Украины или НАТО, - экс-директор ЦРУ Панетта
Если российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие против Украины или против НАТО, он заплатит очень высокую цену, к которой глава Кремля не готов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.
Путин не просто тиран, а хулиган. Угрожает всем. Всегда так делал. Единственное, что он понимает, - язык силы. Если бы решился применить ядерное оружие, против Украины, или тем более против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену. Никто не скажет, какую. Но не уверен, что он готов ее платить", - отметил Панетта.
Экс-глава ЦРУ считает, что главное для США - дать понять России, что они готовы применять военную силу против РФ в случае необходимости.
"США дали понять, что имеют планы на различные версии развития событий. Путину не следует знать, что Штаты и НАТО сделают в ответ на то или иное", - добавил экс-глава ЦРУ.
Панетта считает, что мир стоит перед "рядом угроз" и что может вспыхнуть глобальная война.
"Мы живем в опасном мире и имеем дело с рядом угроз - война России против Украины, Китай угрожает Тайваню, проблемы с ядерным оружием КНДР, ядерной программой Ирана и угрозой войны против Израиля, с терроризмом во многих местах.
Любая из этих угроз может разразиться одной или несколькими войнами, которые потенциально могут перерасти в глобальную. Лучший способ борьбы с ними - сдерживание", - резюмировал он.
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у крємлєбздуна та всіх крємльовскіх ******* бабло, майно, діти та родичі в країнах нато!
запустити ядерну ракету, це цілий технічний процес, який будуть бачити всі розвідки.
ядерна зброя, це таке ж нікчемне пугало на городі, як друга армія світу!!!!
Найкращий спосіб боротьби з ними - стримування
Це дуже погано, що Байден боїться і не хоче сказати, що відповідь теж буде обов'язково ядерною. Тоді і тільки тоді б хуьло хвіст підібгав би і перестав би всіх лякати.
Заперечуючи обов'язкову ядерну відповідь, Байден принизив становище США і дав Рашці перевагу.
Солдати йдуть брати москву, знищення пускових для ядерної зброї???
Сумніваюся, висловлять занепокоєння і по всьому