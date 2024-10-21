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Путин не готов заплатить ту высокую цену, которую пришлось бы в случае ядерного удара против Украины или НАТО, - экс-директор ЦРУ Панетта

Ексдиректор ЦРУ Панетта про Путіна

Если российский диктатор Владимир Путин решится применить ядерное оружие против Украины или против НАТО, он заплатит очень высокую цену, к которой глава Кремля не готов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.

Путин не просто тиран, а хулиган. Угрожает всем. Всегда так делал. Единственное, что он понимает, - язык силы. Если бы решился применить ядерное оружие, против Украины, или тем более против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену. Никто не скажет, какую. Но не уверен, что он готов ее платить", - отметил Панетта.

Экс-глава ЦРУ считает, что главное для США - дать понять России, что они готовы применять военную силу против РФ в случае необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава ЦРУ Панетта о Путине: Не думал, что за свои 50 лет государственной службы на должностях в США, когда-нибудь увижу другого тирана, такого как Гитлер

"США дали понять, что имеют планы на различные версии развития событий. Путину не следует знать, что Штаты и НАТО сделают в ответ на то или иное", - добавил экс-глава ЦРУ.

Панетта считает, что мир стоит перед "рядом угроз" и что может вспыхнуть глобальная война.

"Мы живем в опасном мире и имеем дело с рядом угроз - война России против Украины, Китай угрожает Тайваню, проблемы с ядерным оружием КНДР, ядерной программой Ирана и угрозой войны против Израиля, с терроризмом во многих местах.

Любая из этих угроз может разразиться одной или несколькими войнами, которые потенциально могут перерасти в глобальную. Лучший способ борьбы с ними - сдерживание", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО лучше ядерного оружия, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96184) ЦРУ (216) ядерное оружие (1353)


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Топ комментарии
+3
А як ****, то не сильно, бо інакше то надмірна ескалація. Західні клоуни.
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21.10.2024 12:01 Ответить
+3
як, що чесно, то заїбали дрочити та ганяти цю ядерну тему!
у крємлєбздуна та всіх крємльовскіх ******* бабло, майно, діти та родичі в країнах нато!
запустити ядерну ракету, це цілий технічний процес, який будуть бачити всі розвідки.
ядерна зброя, це таке ж нікчемне пугало на городі, як друга армія світу!!!!
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21.10.2024 12:06 Ответить
+1
А кого иому там на рашці жалко?
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21.10.2024 12:00 Ответить
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А кого иому там на рашці жалко?
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21.10.2024 12:00 Ответить
а ексдиректор цру не замислювався, що йому це й не потрібно?! його задача відволікати своє населення від економічних та соціальних проблем, від його шайки, яка грабує населення тощо... і він чудово з цією задачею впорюється - россійське бидло себе обнуляє і особливо не протестує з цього приводу
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21.10.2024 12:11 Ответить
А як ****, то не сильно, бо інакше то надмірна ескалація. Західні клоуни.
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21.10.2024 12:01 Ответить
як, що чесно, то заїбали дрочити та ганяти цю ядерну тему!
у крємлєбздуна та всіх крємльовскіх ******* бабло, майно, діти та родичі в країнах нато!
запустити ядерну ракету, це цілий технічний процес, який будуть бачити всі розвідки.
ядерна зброя, це таке ж нікчемне пугало на городі, як друга армія світу!!!!
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21.10.2024 12:06 Ответить
А, ну то якщо не готовий, то можна видихати. Дякую, ми тут всі заспокоїлись.
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21.10.2024 12:07 Ответить
Невже піднімуть вартість своїх стурбрваностей.
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21.10.2024 12:08 Ответить
все что надо знать про сильную и могучую США и НАТО .

Найкращий спосіб боротьби з ними - стримування
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21.10.2024 12:16 Ответить
невже відключать інтернет ?
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21.10.2024 12:29 Ответить
Поки що не готовий, але ж готується і буде готовий.
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21.10.2024 12:39 Ответить
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21.10.2024 12:41 Ответить
"то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. ...", - зазначив Панетта.

Це дуже погано, що Байден боїться і не хоче сказати, що відповідь теж буде обов'язково ядерною. Тоді і тільки тоді б хуьло хвіст підібгав би і перестав би всіх лякати.
Заперечуючи обов'язкову ядерну відповідь, Байден принизив становище США і дав Рашці перевагу.
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21.10.2024 13:41 Ответить
Ну ок, вдарить наприклад ***** по Слов'янську з тактичної ядерної зброї і що, яка реакція НАТО на наступний день 🤦
Солдати йдуть брати москву, знищення пускових для ядерної зброї???
Сумніваюся, висловлять занепокоєння і по всьому
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21.10.2024 15:13 Ответить
А для чого йому це робити в нього зараз є дієва стратегія по просуванню вперед, ось якщо б була загроза програти війну втратити Крим, я сумніваюсь що він не використав би ЯЗ.
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21.10.2024 15:17 Ответить
 
 