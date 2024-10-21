Javelin, боеприпасы для HIMARS, бронетранспортеры и снаряды: Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на $400 млн

В Пентагоне рассказали, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, снаряды, бронетранспортеры и прочее.

Об этом сообщили в Минобороны США в письме, разосланном СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Итак, новый пакет помощи Украине от США включает:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.

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