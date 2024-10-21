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Новости Помощь Украине
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Javelin, боеприпасы для HIMARS, бронетранспортеры и снаряды: Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на $400 млн

пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги Україні

В Пентагоне рассказали, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, снаряды, бронетранспортеры и прочее.

Об этом сообщили в Минобороны США в письме, разосланном СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Итак, новый пакет помощи Украине от США включает:

  • боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
  • противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • бронетранспортеры М113;
  • спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
  • оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.

Также читайте: ПВО, боеприпасы для HIMARS, Stinger, Javelin и бронетехника: Пентагон раскрыл, что входит в новый пакет помощи Украине

Автор: 

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Топ комментарии
+8
Головна проблема на сьогодні - це російська авіація, яка ********** лінію фронту КАБами.
Нажаль, підсилення ППО від союзників нема. А проти КАБів Джавелінами не повоюєш.
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21.10.2024 17:41 Ответить
+7
Вступ до НАТО , або повертайте Україні ЯО
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21.10.2024 17:36 Ответить
+4
Томагавки давайте, вже 10 років вторгнення і 3 рік повномасштабної війни
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21.10.2024 17:55 Ответить
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Вступ до НАТО , або повертайте Україні ЯО
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21.10.2024 17:36 Ответить
а БТРи то старезні. Дєдушкіні чи бабушкині.
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21.10.2024 18:18 Ответить
Головна проблема на сьогодні - це російська авіація, яка ********** лінію фронту КАБами.
Нажаль, підсилення ППО від союзників нема. А проти КАБів Джавелінами не повоюєш.
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21.10.2024 17:41 Ответить
допустим деякі з *********** до Хаймарса дотягнуться до аеродромів з КАБами - але Остін безвольний МО…
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21.10.2024 17:47 Ответить
Томагавки давайте, вже 10 років вторгнення і 3 рік повномасштабної війни
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21.10.2024 17:55 Ответить
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21.10.2024 18:20 Ответить
Краще б не оголошували. Чергові пілюлі не від хвороби, а для того щоб пацієнт швидко дуба не врізав.
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21.10.2024 18:01 Ответить
Дійсно у заходу є побоювання швидкого програшу росії - тому вони намагаються з росії повільно спускати кров...
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22.10.2024 11:54 Ответить
Призведу аналогію з медицини:
Антибіотики приймаеми у обсягах в кілька разів МЕНШЕ НОРМИ - НЕ лікують захворювання, а виробляють у нього СТІЙКІСТЬ!
Мала кількість зброї ДОПОМАГАЄ Рашці виробляти методи їй протистояти.
Дає час на удосконалення та модернізацію.
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21.10.2024 18:09 Ответить
Це не допомога це вкотре продовження війни
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21.10.2024 18:30 Ответить
Девять говнометов уже отметились в комментах , у всех зрада.
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21.10.2024 18:58 Ответить
дайте зброю
закрийте небо
Байден, чому ми не в НАТО?
ермак-наш
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21.10.2024 19:19 Ответить
 
 