6 678 13
Javelin, боеприпасы для HIMARS, бронетранспортеры и снаряды: Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на $400 млн
В Пентагоне рассказали, что именно вошло в новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Пакет включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, снаряды, бронетранспортеры и прочее.
Об этом сообщили в Минобороны США в письме, разосланном СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Итак, новый пакет помощи Украине от США включает:
- боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Напомним, что в понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $400 млн.
Топ комментарии
+8 Харьков Сумской
показать весь комментарий21.10.2024 17:41 Ответить Ссылка
+7 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий21.10.2024 17:36 Ответить Ссылка
+4 U A #508723
показать весь комментарий21.10.2024 17:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нажаль, підсилення ППО від союзників нема. А проти КАБів Джавелінами не повоюєш.
Антибіотики приймаеми у обсягах в кілька разів МЕНШЕ НОРМИ - НЕ лікують захворювання, а виробляють у нього СТІЙКІСТЬ!
Мала кількість зброї ДОПОМАГАЄ Рашці виробляти методи їй протистояти.
Дає час на удосконалення та модернізацію.
закрийте небо
Байден, чому ми не в НАТО?
ермак-наш