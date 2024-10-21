Украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире, - Остин
В Украине производят одни из лучших беспилотников в мире.
Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече с украинскими студентами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Остин напомнил, что украинские солдаты во время начала полномасштабного вторжения РФ организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках. В таких засадах также участвовали и рядовые граждане.
"На украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство", - добавил министр обороны США.
Также он объяснил, почему США продолжают поддерживать Украину в войне.
"Украина важна для безопасности США по четырем очевидным причинам. Война Путина угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина - это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас", - отметил Остин.
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як колись маски китайцям продали
Чи не так зараз роблять Скандинавські країни, які зі свого бюджету закуповують Українські дрони для Українського війська, коли бачать, що в України недостатньо грошей для цього?
Наших підприємців зупинямє лише відсутність коштів у замовників, хто б це не був - держава, чи волонтери, тож вони будуть раді новим замовленням, і розширенню виробництва.
Аксіома виробника - чим більша партія товару, тим дешевша його собівартість!
Ні - мені потрібні аргументи стосовно підвищення випуску дронів завдяки можливості продавати частину з них за кордон.
Але в мене дуже великі сумніви стосовно твоєї можливості їх навести, принаймі обгрунтовані, а не марення твоєї свідомості.
Я розумію - тобі це буде важко, але я в тебе вірю!
2. тобто дрони залишаються у ЗСУ,
3. ви ж пропонуєте дрони вивозити з України
4. зная рівень корупції і імея досвід ПРОДАЖУ МАСОК КИТАЮ владою , надати дозвіл продажу зброї ЗАРАЗ за кордон - це буде фсбжшна операція. ВАЖАЮ ЩО УСІХ , хто пропонує зараз дозволу на продаж зброї за кордон треба перевіряти на співпрацю с ФСБ
Чекаю відповіді саме на це питання!
ХтоЦЕ ПОВЕРНЕ УКРАЇНЦЯМ ?
Але, бачу, що Ви протестуєте саме проти розширення виробництва дронів!
Або ж пропоную навести достойні аргументи на її підтримку.
Не бачу сенсу сперечатись з Вами у подальшому.
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це ті від розенблата?
Є численні відео від кацапів, як "Лютий" спокійно високо летить "у гордому одиночнстве".
У Судані збито вантажний літак Іл-76Т, на борту якого, за даними російської влади, ймовірно, перебували росіяни, - пише російський тасс
що за 2 тиждні до складання повноважень це треба було везти через океан?
нагадую - Байден, хочь і кулькава качка, але до 20 січня 2025 він діючий Президент США за законaми США.
буба, в свою чергу, з 20 травня - непероізбирова кульгава качка на обидві лапки з дуже сумнівними повноваженнями по дуже мутним законам,
які можна трактувати чи в цю сторону чи в іншу.
і шо ж він таке привіз?