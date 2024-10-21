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Новости Война
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Украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире, - Остин

остін

В Украине производят одни из лучших беспилотников в мире.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече с украинскими студентами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Остин напомнил, что украинские солдаты во время начала полномасштабного вторжения РФ организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках. В таких засадах также участвовали и рядовые граждане.

"На украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство", - добавил министр обороны США.

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Также он объяснил, почему США продолжают поддерживать Украину в войне.

"Украина важна для безопасности США по четырем очевидным причинам. Война Путина угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина - это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас", - отметил Остин.

Автор: 

беспилотник (3765) военно-промышленный комплекс (249) США (27145) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+8
типа воюйте своими БпЛА, а нашими ракетами по рашке не дадим бить!
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21.10.2024 19:48 Ответить
+6
От тільки це до Зельоних немає ніякого відношення. Це не державні підприємства. Поставки від держави здебільшого навіть нелітаючі дрони. Які потім допілюють до більш менш діючого стану. Витрачаючи лишні ресурси та час.
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21.10.2024 19:50 Ответить
+4
Угу, так бариги вже пробують їх продавати на експорт .

як колись маски китайцям продали
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21.10.2024 19:43 Ответить
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Угу, так бариги вже пробують їх продавати на експорт .

як колись маски китайцям продали
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21.10.2024 19:43 Ответить
Не бачу в цьому нічого поганого - якщо підприємство може випускати 100 тисяч безпілотників зараз, а при наявності замовлень через пів-року зможе випускати міліон, але держава здатна замовити в нього лише 80 тисяч, то чому б не продавати частину за кордон, щоби в результати здешевити виробництво?
Чи не так зараз роблять Скандинавські країни, які зі свого бюджету закуповують Українські дрони для Українського війська, коли бачать, що в України недостатньо грошей для цього?
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21.10.2024 20:25 Ответить
Про "зможе випускати міліон" ми вже чули.
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21.10.2024 20:34 Ответить
Та мені якось пох, що ти там собі чув!
Наших підприємців зупинямє лише відсутність коштів у замовників, хто б це не був - держава, чи волонтери, тож вони будуть раді новим замовленням, і розширенню виробництва.
Аксіома виробника - чим більша партія товару, тим дешевша його собівартість!
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21.10.2024 20:41 Ответить
Тю. А мені як пох, що тобі пох...
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21.10.2024 20:51 Ответить
Я так і зрозумів, що достойних аргументів в тебе нема.
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21.10.2024 21:39 Ответить
Тобі потрібні аргументи, що мені пох на твоє пох?
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21.10.2024 22:45 Ответить
Твоє питання це зайвий раз свідчить про рівень твого розумового розвитку.
Ні - мені потрібні аргументи стосовно підвищення випуску дронів завдяки можливості продавати частину з них за кордон.
Але в мене дуже великі сумніви стосовно твоєї можливості їх навести, принаймі обгрунтовані, а не марення твоєї свідомості.
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21.10.2024 23:05 Ответить
От дивна ти людина! Де я обмовився про "продавати частину з них за кордон."? Перечитай ще кілька раз нашу "бесіду", можливо зрозумієш... хоча сумніваюся.
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21.10.2024 23:09 Ответить
От і прочитай, і зроби висновок, хто і що писав. От і аргументуй свою позицію!
Я розумію - тобі це буде важко, але я в тебе вірю!
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21.10.2024 23:31 Ответить
1. які зі свого бюджету закуповують Українські дрони ДЛЯ УКРАЇНИ , коли бачать що грошей Україні не вистачає

2. тобто дрони залишаються у ЗСУ,
3. ви ж пропонуєте дрони вивозити з України
4. зная рівень корупції і імея досвід ПРОДАЖУ МАСОК КИТАЮ владою , надати дозвіл продажу зброї ЗАРАЗ за кордон - це буде фсбжшна операція. ВАЖАЮ ЩО УСІХ , хто пропонує зараз дозволу на продаж зброї за кордон треба перевіряти на співпрацю с ФСБ
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21.10.2024 21:35 Ответить
Не я пропоную, але якщо підприємство зараз випускає 80 тисяч дронів для ЗСУ, при ціні $400, при можливості випускати міліон за наявності замовлення, буде постачати у ЗСУ 200 тисяч по $400, а за кордон позосталі 800 тисяч по ціні $1000, то хто з цього програє?
Чекаю відповіді саме на це питання!
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21.10.2024 21:42 Ответить
Ви тількі порахуйте скількі грошей з бюджету було виплачено суддям і прокурорам в результаті той реформи. Мильони , мильярди
ХтоЦЕ ПОВЕРНЕ УКРАЇНЦЯМ ?
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21.10.2024 21:50 Ответить
Так от і боріться саме з корупцією, а не з можливістю виробляти в рази більше ******** дронів!
Але, бачу, що Ви протестуєте саме проти розширення виробництва дронів!
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21.10.2024 21:51 Ответить
Вдячний, що Ви поділились своїми думками, вале не вважаю Вашу точку зору достатньо аргументованою.
Або ж пропоную навести достойні аргументи на її підтримку.
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21.10.2024 21:58 Ответить
Ось мій аргумент - неякісні ТУРНИКЕТИ сьогодні.
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21.10.2024 22:10 Ответить
Зрозуміло - логічних, а відтак і достойних аргументів, у Вас немає.
Не бачу сенсу сперечатись з Вами у подальшому.
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21.10.2024 22:24 Ответить
типа воюйте своими БпЛА, а нашими ракетами по рашке не дадим бить!
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21.10.2024 19:48 Ответить
Ніхто не каже .шо це не так ,Але Байактари ,на початку нападу на Україну руснею ,врятували нас ,а Порошенко підписав з турецькими спецами контракт ,на розвиток БПЛанів в Україні , 🤡 був дуже цим не задоволенний ,багато чого тормознув , потім зрозумів шо його розірвуть вже не тільки українці , а і русня ,то вгамувався ...
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21.10.2024 19:49 Ответить
От тільки це до Зельоних немає ніякого відношення. Це не державні підприємства. Поставки від держави здебільшого навіть нелітаючі дрони. Які потім допілюють до більш менш діючого стану. Витрачаючи лишні ресурси та час.
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21.10.2024 19:50 Ответить
Тож летіть, голуби наші, летіть, де і як требьа! Це той самий випадок, коли послід пташиний має суттєве значення.
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21.10.2024 19:54 Ответить
Українські заводи зараз випускають одні з найкращих БпЛА у світі, - Остін
=========
це ті від розенблата?
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21.10.2024 19:55 Ответить
...тому, MQ-9 Reaper ми вам НЕ ДАМО!
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21.10.2024 19:58 Ответить
самий прикол що нахіба він тобі потрібний - над кацапією його точно зіб'ють , у нейтральних водах Чорного моря він і так літає , а посади його на аеродром в Україні - відразу кацапи туди ракету запустять .
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21.10.2024 21:06 Ответить
самий прикол, що український "Лютий" без будь яких стелс-технологій літає над Рашкою СОТНІ кілометрів і його ніяк збити не можуть!
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21.10.2024 21:56 Ответить
"прикол " Лютого у його кількості яка одночасно запускається , розмірах та висоті польоту , ти порівняв непорівнюване, це зовсім різні речі , та і призначення у них різне , рівно як і вартість ((
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21.10.2024 23:40 Ответить
Брехня!
Є численні відео від кацапів, як "Лютий" спокійно високо летить "у гордому одиночнстве".
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21.10.2024 23:50 Ответить
Прийми заспокійливе , мова не про те скільки бпла одночасно у кадр попадають , а з яким інтервалом їх запускають ; ось кацапи шахеди запускають кількома десятками одночасно , приблизно те саме роблять і українці щоб була змога пройти ппо , а "женців" десятками не запустиш , бо де ті десятки настачити , щодо висоти...... те що ти бачиш на відео - летить від сили метрах у 100-200 над землею щоб бути малопомітним для рлс , у американського дрона зовсім інше призначення і висота польоту тому у нього кілометрами вимірюється , коли Лютий пдніметься на кілометр - ти його можей і не побачити якщо зір не орлиний , щахед на висоті 800 як мошкара , а там площа крила трішки більша за Лютого ((
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22.10.2024 00:26 Ответить
Ти навіщо приїжджав, Ллойд? Попрощатися?
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21.10.2024 20:04 Ответить
https://t.me/couch_iu Легіон Диванної Розвідки 🇺🇦🔱

У Судані збито вантажний літак Іл-76Т, на борту якого, за даними російської влади, ймовірно, перебували росіяни, - пише російський тасс
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21.10.2024 20:11 Ответить
Що українці здивували весь світ це факт.
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21.10.2024 20:15 Ответить
що щє таке цікаве недообговорили,
що за 2 тиждні до складання повноважень це треба було везти через океан?
нагадую - Байден, хочь і кулькава качка, але до 20 січня 2025 він діючий Президент США за законaми США.
буба, в свою чергу, з 20 травня - непероізбирова кульгава качка на обидві лапки з дуже сумнівними повноваженнями по дуже мутним законам,
які можна трактувати чи в цю сторону чи в іншу.
і шо ж він таке привіз?
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21.10.2024 20:23 Ответить
Так ваші фірми продають кацапам комплектуючі для їхніх БПлА і ракет для підтримання балансу?
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21.10.2024 21:27 Ответить
Якої тільки ***** не наговориш, аби тільки не дати нам ракети. Взагалі цей міністр оборони наймогутнішої держави світу справляє жалюгідне враження через свою повну неспроможність до якихось рішучих дій. Вочевидь, що Байден підбирає кадри під себе - таких же беспорадних сцикунів. Хоча, треба сказати заради справедливості, що і наш найвеличніший підбирає під себе - ні на що корисне не спроможних ********.
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21.10.2024 21:32 Ответить
 
 