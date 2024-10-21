Украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире, - Остин

В Украине производят одни из лучших беспилотников в мире.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече с украинскими студентами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Остин напомнил, что украинские солдаты во время начала полномасштабного вторжения РФ организовывали в Киевской области засады на российские танки с коктейлями Молотова в руках. В таких засадах также участвовали и рядовые граждане.

"На украинской оборонно-промышленной базе украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство", - добавил министр обороны США.

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Также он объяснил, почему США продолжают поддерживать Украину в войне.

"Украина важна для безопасности США по четырем очевидным причинам. Война Путина угрожает европейской безопасности. Война Путина бросает вызов нашим союзникам по НАТО. Война Путина атакует наши общие ценности. Война Путина - это фронтальное нападение на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас", - отметил Остин.