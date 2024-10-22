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В России начался саммит БРИКС: ожидается прибытие генсека ООН Гутерриша

У Росії 22 жовтня розпочався саміт БРІКС

В Казани в России начался 16-й саммит БРИКС, десяти стран с развивающимися экономиками, которые демонстрируют растущее влияние незападного мира. Но партнеры Москвы из Китая, Индии, Бразилии и арабского мира призывают диктатора РФ Владимира Путина найти способ прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Российская сторона, как организатор мероприятия, ожидает, что в трехдневном саммите примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

На группу БРИКС сейчас приходится 45% населения мира и 35% его экономики, исходя из паритета покупательной способности, хотя на Китай приходится большая часть его экономической мощи.

Читайте: В Кремле говорят, что генсек ООН Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Россию

Заявление Путина о БРИКС

Путин, которого Запад считает военным преступником, накануне саммита сказал журналистам из стран БРИКС, что это объединение не намерено никому противостоять, а лишь "отражает изменения движущих сил глобального роста".

По словам российского диктатора, БРИКС является объединением стран, которые работают "вместе на основе общих ценностей, общего видения развития и, главное, принципа учета интересов друг друга".

Агентство пишет, что саммит БРИКС в Казани проходит параллельно с собранием в Вашингтоне руководителей мировых финансовых институтов, Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые планируют обсудить перспективы мировой экономики на фоне усиления вызовов из-за войны в Украине и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, проблемы с оживлением экономики Китая, второй по величине в мире, а также беспокойство, что результаты президентских выборов в США могут привести к новым торговым баталиям.

Читайте: Россия может передать КНДР ядерные технологии в обмен на военных, - посол Южной Кореи Хванг

Заявление Путина о войне в Украине

Журналисты БРИКС засыпали Путина вопросами о перспективах прекращения войны в Украине, на что глава Кремля ответил, что Москва "не будет продавать четыре региона восточной Украины", которые, по его словам, "уже входят в РФ", даже если их части останутся вне контроля российской армии.

Лидер Кремля также повторил известный пропагандистский нарратив о неких "долгосрочных интересах безопасности России", которые он хочет, чтобы были учтены Европой как предпосылка для прекращения вторжения РФ в Украину.

По словам Путина, Запад "теперь осознал, что Россия победит", но он "открыт к переговорам на основе проектов соглашений о прекращении огня", якобы согласованных в Стамбуле в апреле 2022 года, что украинская сторона неоднократно опровергала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина попадет под путинский сапог, то вся Европа упадет, - Остин

В саммите в Казани примут участие лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

Автор: 

путин владимир (31564) россия (96192) Гутерриш Антониу (340) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+10
А колись за таке саме срср викинули з Лігі Націй...хреновий зараз ООН
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22.10.2024 09:48 Ответить
+5
Ти курва і є злочинець.
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22.10.2024 09:50 Ответить
+5
Зеля, какая то реакция будет на Гюттерюша? Нужно ету падлу ************* обявить персоной нон-грата и запретить вьезд в Украину. Или мы получается поддерживаем ***** и его планы по окупации Украины
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22.10.2024 09:57 Ответить
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А колись за таке саме срср викинули з Лігі Націй...хреновий зараз ООН
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22.10.2024 09:48 Ответить
Ти курва і є злочинець.
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22.10.2024 09:50 Ответить
Гуттерюшь тоже за БРИКС? Там и его друзья террористы все собрались. Будут в сауне детей трахать. Трамп так же приедет, который обещает своим избирателям вместо доллара биткойны сделать мировой валютой? Как ета Земля еще все ето терпит
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22.10.2024 09:52 Ответить
вместо доллара биткойны
---

єдина розрахункова валюта.

емітенти будуть країни учасники, дохід від валюти буде надходити всім країнам.
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22.10.2024 09:57 Ответить
Тогда лучше Героин сделать мировой валютой. Не нужно интернет или терминалы чтобы расчитываться. И Героин пользуется популярностью во всех странах. Да и пользователи те же самые что криптоманы.
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22.10.2024 10:02 Ответить
героїн не має цифрової (безготівкової) версії, а це саме така
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22.10.2024 10:05 Ответить
Еще какую версию безнала имеет. Знаешь что такое купить под запись тобишь по безналу? Если не знаешь тебе любой нарик или алкаш раскажет
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22.10.2024 10:38 Ответить
Не лідер кремля а 3,14дар з кремля.
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22.10.2024 09:56 Ответить
Всі хто приїхали до кривавого тирана на цей так званий саміт є злочині режими ,які підтримують рашиського ката і далі творити геноцид проти українського народу ,речі треба називати своїми іменами ,хто приїзжав до Гітлера під час другої світової війни ?
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22.10.2024 09:57 Ответить
Зеля, какая то реакция будет на Гюттерюша? Нужно ету падлу ************* обявить персоной нон-грата и запретить вьезд в Украину. Или мы получается поддерживаем ***** и его планы по окупации Украины
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22.10.2024 09:57 Ответить
опція "вдарився головою" вже використана лулою. Хай гутеріш довідку у лікаря якусь іншу бере.
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22.10.2024 10:03 Ответить
Не тільки Лулу отримав травму голови її отримали усі хто приїхав ... .
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22.10.2024 10:04 Ответить
Червоний Хрест і МАГАТЕ припруться на саміт ???
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22.10.2024 10:09 Ответить
Гутерріш не пропускає ні одного безкоштовного бенкету
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22.10.2024 11:04 Ответить
Ни один настоящий ***** не пропустит этот гейпарад.
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22.10.2024 12:36 Ответить
 
 