В России начался саммит БРИКС: ожидается прибытие генсека ООН Гутерриша

В Казани в России начался 16-й саммит БРИКС, десяти стран с развивающимися экономиками, которые демонстрируют растущее влияние незападного мира. Но партнеры Москвы из Китая, Индии, Бразилии и арабского мира призывают диктатора РФ Владимира Путина найти способ прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Российская сторона, как организатор мероприятия, ожидает, что в трехдневном саммите примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

На группу БРИКС сейчас приходится 45% населения мира и 35% его экономики, исходя из паритета покупательной способности, хотя на Китай приходится большая часть его экономической мощи.

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Заявление Путина о БРИКС

Путин, которого Запад считает военным преступником, накануне саммита сказал журналистам из стран БРИКС, что это объединение не намерено никому противостоять, а лишь "отражает изменения движущих сил глобального роста".

По словам российского диктатора, БРИКС является объединением стран, которые работают "вместе на основе общих ценностей, общего видения развития и, главное, принципа учета интересов друг друга".

Агентство пишет, что саммит БРИКС в Казани проходит параллельно с собранием в Вашингтоне руководителей мировых финансовых институтов, Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые планируют обсудить перспективы мировой экономики на фоне усиления вызовов из-за войны в Украине и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, проблемы с оживлением экономики Китая, второй по величине в мире, а также беспокойство, что результаты президентских выборов в США могут привести к новым торговым баталиям.

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Заявление Путина о войне в Украине

Журналисты БРИКС засыпали Путина вопросами о перспективах прекращения войны в Украине, на что глава Кремля ответил, что Москва "не будет продавать четыре региона восточной Украины", которые, по его словам, "уже входят в РФ", даже если их части останутся вне контроля российской армии.

Лидер Кремля также повторил известный пропагандистский нарратив о неких "долгосрочных интересах безопасности России", которые он хочет, чтобы были учтены Европой как предпосылка для прекращения вторжения РФ в Украину.

По словам Путина, Запад "теперь осознал, что Россия победит", но он "открыт к переговорам на основе проектов соглашений о прекращении огня", якобы согласованных в Стамбуле в апреле 2022 года, что украинская сторона неоднократно опровергала.

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В саммите в Казани примут участие лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.