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Украину и Грузию не взяли в НАТО в 2008 году, чтобы приберечь как "живую силу" для войны с РФ, - основатель "Грузинской мечты" Иванишвили

Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі

Почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что в 2008 году Грузию и Украину не приняли в НАТО "реальные координаторы" Альянса. По его словам, страны приберегали для "живой силы" в войне против России.

Об этом Иванишвили заявил в интервью, которое приводит портал SOVA, передает Цензор.НЕТ.

Иванишвили, основатель "Грузинской мечты" и пророссийский олигарх, отметил, что на саммите НАТО 2008 года Украине и Грузии отказали не из-за блокады одной или двух стран, а потому, что так решили "координаторы НАТО" - "те, кто на самом деле руководит НАТО".

Он заявил, что эти "координаторы" не хотели принимать Украину и Грузию "по элементарной причине".

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"Очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но как живая сила должна быть только Украина...Это и в 2008 году, конечно же, планировалось", - заявил Иванишвили, говоря о тогдашней российско-грузинской войне.

"Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, именно поэтому их не приняли в НАТО, на этом фоне мы прошли хорошую репетицию от Саакашвили, и в 2008 году он втянул нас в первую войну", - добавил Иванишвили.

Отметим, что власти Грузии после начала полномасштабной российско-украинской войны убеждают, что якобы в Грузии хотят открыть "второй фронт" против России, и только "Грузинская мечта" способна это предотвратить и сохранить мир.

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Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

Автор: 

Грузия (4504) НАТО (10086) Украина (45020) членство в НАТО (1534)


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Топ комментарии
+23
А ви такіє хітриє - оп, і сдалісь пєрвимі, нє начіная. Малацци каіє, ай, малацци.
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22.10.2024 10:08 Ответить
+14
іванішвілі це чергова шльондра на викликах з кремля...
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22.10.2024 10:12 Ответить
+9
Тепер нехай скаже це своєму господарю. Путін- ти лошара, повівся на разводняк США. Якщо так, то твій хазяїн лошара у кубі- повівся, якщо зрозумів,що лох- не закінчує,
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22.10.2024 10:12 Ответить
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А ви такіє хітриє - оп, і сдалісь пєрвимі, нє начіная. Малацци каіє, ай, малацци.
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22.10.2024 10:08 Ответить
Його ім'я при народженні Бздіна було мабуть...от і бздить за рашу...
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22.10.2024 15:18 Ответить
,,Горе от ума ".
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22.10.2024 10:10 Ответить
Тепер нехай скаже це своєму господарю. Путін- ти лошара, повівся на разводняк США. Якщо так, то твій хазяїн лошара у кубі- повівся, якщо зрозумів,що лох- не закінчує,
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22.10.2024 10:12 Ответить
іванішвілі це чергова шльондра на викликах з кремля...
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22.10.2024 10:12 Ответить
То ти рішив охмурити грузин - шоб вони стали "живою силою" кацапів
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22.10.2024 10:13 Ответить
Ага.. і грузини так навоювали, шо капець...
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22.10.2024 10:15 Ответить
Боже, знов ця запліснявіла та поїдена моллю постсовкова конспірологія.

"Це все Америка! Це все Захід! Вони хочуть нас посварити! Масони, рептілоїди та лгбт-шники у їхніх урядах прагнуть створити золотий мільярд! А-а-а!!! Тривога!!!"
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22.10.2024 10:16 Ответить
тут підтримаю
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22.10.2024 10:49 Ответить
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22.10.2024 11:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OZ5psK80Vd8
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22.10.2024 11:14 Ответить
Так, теж одразу про неї згадав, але стало ліньки сюди відео прив'язувати
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22.10.2024 12:05 Ответить
Ще пам'ятаю її.
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22.10.2024 15:30 Ответить
Навіщо цитувати тут цього чувака, що не є суб'єктом політики.
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22.10.2024 10:17 Ответить
Шо цей син інцесту бубки і януновича меле...
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22.10.2024 10:18 Ответить
У нас кількість грузинських добровольців налічує приблизно 2000 осіб. Якщо їх відпустити додому, цього цілком вистачить, аби повернути Грузію на європейський шлях розвитку...
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22.10.2024 10:18 Ответить
скор1ше всього 1х в1дправлять в тюрьму .за ними там добре сл1дкують
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22.10.2024 11:08 Ответить
тема плоской земли этим ватаном не раскрыта
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22.10.2024 10:19 Ответить
придурок!!!!
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22.10.2024 10:20 Ответить
Грузинська кепка - головна зброя Бідзіні....
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22.10.2024 10:20 Ответить
а не треба нікого критикувати, та хаяти!
у грузії вибори от от.
все побачимо на власні очі.
українці зробили свій вибір. радіймо!
бєлорасєянє зробили свій вибір. радіють.
молдавани роблять свій вибір. вболіваймо за них.
грузини зроблять свій вибір. може їм пощастить?
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22.10.2024 10:22 Ответить
якби НАТО хотіло знищити рашку, то зробили б це ще у 90-стих роках, коли раша додихала після розпаду срср, а замість цього підгодовували її окорочками Буша та різною гуманітаркою. Навіщо так довго було чекати, щоб "силами грузинів" через 15 років "воювати" з рашкою. Придурок іванішвілі. Грузини, ви що, зовсім втратили гідність?
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22.10.2024 10:23 Ответить
Маю достатньо знайомих картвелебі (грузинів по вашому) з самого початку повномасштабки. На Київщині воювали з нами, трохи застали Слобожанщину, потім перевелися в Грузинський Легіон.
Маю серед них максимально близьких бойових побратимів, з якими разом попадав в .... недобрі ситуації.
Переважно воїни. Спочатку, на стадії знайомства - все як завжди з кавказцями, як і з нохчо. Джигітська театральність. Понти ))))
Потім притираємося - милі люди.
Так от, якось не вкладається в голові, що у них теж вистачає чмошників та відвертих зрадників.
Але є. При грузинській владі сидять, регулярно зарплату з москви отримують, бозішвілі.
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22.10.2024 10:25 Ответить
гібридний кацап в грузинському одязі
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22.10.2024 10:30 Ответить
Викоримиш (випердок) кремлівський.
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22.10.2024 10:37 Ответить
За його словами, країни приберігали для "живої сили" у війні проти Росії.То це НАТО НАПАЛО НА "ЖИВУ СИЛУ"спочатку в Грузії,а згодом і в Україні ?"дбл, блн,
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22.10.2024 11:06 Ответить
Да, вы - правы... ДЛБ - форменный.
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22.10.2024 12:19 Ответить
О так, цей грузинський Коломой, який своїх 'нових ліц' з колишніх перекрашених ригів просунув у парламент, зараз розкаже яка погана Амєріка що посоріла брацькі народи
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23.10.2024 03:40 Ответить
 
 