Украину и Грузию не взяли в НАТО в 2008 году, чтобы приберечь как "живую силу" для войны с РФ, - основатель "Грузинской мечты" Иванишвили

Почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что в 2008 году Грузию и Украину не приняли в НАТО "реальные координаторы" Альянса. По его словам, страны приберегали для "живой силы" в войне против России.

Об этом Иванишвили заявил в интервью, которое приводит портал SOVA, передает Цензор.НЕТ.

Иванишвили, основатель "Грузинской мечты" и пророссийский олигарх, отметил, что на саммите НАТО 2008 года Украине и Грузии отказали не из-за блокады одной или двух стран, а потому, что так решили "координаторы НАТО" - "те, кто на самом деле руководит НАТО".

Он заявил, что эти "координаторы" не хотели принимать Украину и Грузию "по элементарной причине".

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"Очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но как живая сила должна быть только Украина...Это и в 2008 году, конечно же, планировалось", - заявил Иванишвили, говоря о тогдашней российско-грузинской войне.

"Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, именно поэтому их не приняли в НАТО, на этом фоне мы прошли хорошую репетицию от Саакашвили, и в 2008 году он втянул нас в первую войну", - добавил Иванишвили.

Отметим, что власти Грузии после начала полномасштабной российско-украинской войны убеждают, что якобы в Грузии хотят открыть "второй фронт" против России, и только "Грузинская мечта" способна это предотвратить и сохранить мир.

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Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.