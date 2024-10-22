Украину и Грузию не взяли в НАТО в 2008 году, чтобы приберечь как "живую силу" для войны с РФ, - основатель "Грузинской мечты" Иванишвили
Почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что в 2008 году Грузию и Украину не приняли в НАТО "реальные координаторы" Альянса. По его словам, страны приберегали для "живой силы" в войне против России.
Об этом Иванишвили заявил в интервью, которое приводит портал SOVA, передает Цензор.НЕТ.
Иванишвили, основатель "Грузинской мечты" и пророссийский олигарх, отметил, что на саммите НАТО 2008 года Украине и Грузии отказали не из-за блокады одной или двух стран, а потому, что так решили "координаторы НАТО" - "те, кто на самом деле руководит НАТО".
Он заявил, что эти "координаторы" не хотели принимать Украину и Грузию "по элементарной причине".
"Очень много заявлений делается от западных политиков о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, что мы дадим Украине оружие, деньги, все средства, но как живая сила должна быть только Украина...Это и в 2008 году, конечно же, планировалось", - заявил Иванишвили, говоря о тогдашней российско-грузинской войне.
"Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, именно поэтому их не приняли в НАТО, на этом фоне мы прошли хорошую репетицию от Саакашвили, и в 2008 году он втянул нас в первую войну", - добавил Иванишвили.
Отметим, что власти Грузии после начала полномасштабной российско-украинской войны убеждают, что якобы в Грузии хотят открыть "второй фронт" против России, и только "Грузинская мечта" способна это предотвратить и сохранить мир.
Что предшествовало?
Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.
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"Це все Америка! Це все Захід! Вони хочуть нас посварити! Масони, рептілоїди та лгбт-шники у їхніх урядах прагнуть створити золотий мільярд! А-а-а!!! Тривога!!!"
у грузії вибори от от.
все побачимо на власні очі.
українці зробили свій вибір. радіймо!
бєлорасєянє зробили свій вибір. радіють.
молдавани роблять свій вибір. вболіваймо за них.
грузини зроблять свій вибір. може їм пощастить?
Маю серед них максимально близьких бойових побратимів, з якими разом попадав в .... недобрі ситуації.
Переважно воїни. Спочатку, на стадії знайомства - все як завжди з кавказцями, як і з нохчо. Джигітська театральність. Понти ))))
Потім притираємося - милі люди.
Так от, якось не вкладається в голові, що у них теж вистачає чмошників та відвертих зрадників.
Але є. При грузинській владі сидять, регулярно зарплату з москви отримують, бозішвілі.