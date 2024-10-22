В Европарламенте продолжаются дебаты по кредиту для Украины за счет замороженных российских активов

Сейчас в Европарламенте продолжаются дебаты относительно принятия механизма кредитного сотрудничества и предоставления исключительной макрофинансовой помощи для Украины за счет замороженных в ЕС российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, позже во вторник парламент должен проголосовать за документ, который сделает возможным предоставление Украине помощи на сумму 35 миллиардов евро, а также новый механизм, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами из G7.

Открывая дебаты, докладчик по этому вопросу Карин Карлсбро призвала поддержать документ, разработанный по ускоренной процедуре комитетом по вопросам международной торговли и комитетом по иностранным делам.

"То, что происходит в Украине сейчас, вскоре станет нашей общей европейской историей. Сегодня мы, Европарламент, заставим Россию заплатить", - сказала она.

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"Цену, которую платит украинский народ за эту войну, невозможно измерить в евро или долларах. Тем не менее, мы не можем избежать финансового измерения этой войны. Экономика Украины находится под огромным давлением, и после лет российских атак на инфраструктуру, электростанции, города и села, школы и больницы, потребность в финансовой поддержке является насущной. Наша помощь - это вопрос морального долга и ответственности", - подчеркнула докладчица.

Что предусматривает механизм поддержки?

Она пояснила, что этот механизм означает совершенно новую модель поддержки Украины, а именно заем средств на сумму 45 миллиардов евро, из которых ЕС обязуется покрыть до 35 миллиардов евро.

"Погашение кредита будет финансироваться за счет поступлений от замороженных российских активов в Европе. Это первый случай, когда эта стратегия применяется в более жесткой форме и в таком большом масштабе кредиторами из ЕС и G7", - отметила докладчик.

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Голосование текста в первом чтении в Европарламенте должно состояться позже во вторник. После него Европейский совет утвердит решение по письменной процедуре.

С целью быстрого принятия и обеспечения поступления макрофинансовой помощи в Украину, государства-члены ЕС договорились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без внесения изменений, Совет ЕС также примет текст без изменений.