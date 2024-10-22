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Россияне на оккупированной Луганщине агитируют старшеклассников подписывать контракты с Минобороны РФ после завершения учебы, - Центр нацсопротивления

Росіяни на окупованій Луганщині вербують старшокласників на війну

Во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты организовали пропагандистские рейды по местным школам.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, детям старших классов уже сейчас предлагают деньги и различные "соцпакеты", если они обязуются сразу после окончания школы подписать контракты с Министерством обороны РФ.

"По словам "вербовщиков", местные старшеклассники через год-два будут подпадать под мобилизацию. Поэтому именно подписание контракта является финансово более выгодным", - рассказали в ЦНС.

Читайте: В РФ вербуют подростков на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

Также в Центре нацсопротивления сообщили, что местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо подать списки тех, кто не имеет российских паспортов и соответственно не состоит на учете оккупантов.

В свою очередь Центр национального сопротивления призывает украинцев, попавших во временную оккупацию, избегать возможности быть мобилизованными, а тем более не подписывать контракт с армией оккупанта.

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В них що, ранніше дорослішають, в нас у 25 ще діти...
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22.10.2024 14:48 Ответить
 
 