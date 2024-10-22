У Германии есть скепсис относительно вступления Украины в НАТО, но сейчас их оценка более мягкая, чем раньше, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оценка Германией вступления Украины в НАТО стала "более мягкой".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в понедельник.
Отмечается, что Зеленский назвал фактом то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно вступления Украины в НАТО. В то же время, по его словам, "их оценка более мягкая, чем она была раньше".
"Относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, что касается реакции РФ. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет иметь влияние больший союз", - отметил президент.
Он считает, что изменение позиции Германии зависит от США.
"Считаем, что у них идет консолидация мнений относительно НАТО, и это имеет влияние еще, например, на Венгрию и Словакию", - добавил президент Украины.
Зеленский также добавил, что надеется на более позитивную реакцию США после выборов.
"Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, НАТО не должно становиться стороной войны в Украине, чтобы это не привело к большей катастрофе.
Кроме того, Шольц не поддержал центральные пункты плана Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны
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