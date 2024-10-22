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У Германии есть скепсис относительно вступления Украины в НАТО, но сейчас их оценка более мягкая, чем раньше, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оценка Германией вступления Украины в НАТО стала "более мягкой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в понедельник.

Отмечается, что Зеленский назвал фактом то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно вступления Украины в НАТО. В то же время, по его словам, "их оценка более мягкая, чем она была раньше".

"Относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, что касается реакции РФ. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет иметь влияние больший союз", - отметил президент.

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Он считает, что изменение позиции Германии зависит от США.

"Считаем, что у них идет консолидация мнений относительно НАТО, и это имеет влияние еще, например, на Венгрию и Словакию", - добавил президент Украины.

Зеленский также добавил, что надеется на более позитивную реакцию США после выборов.

"Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, НАТО не должно становиться стороной войны в Украине, чтобы это не привело к большей катастрофе.

Кроме того, Шольц не поддержал центральные пункты плана Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны

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Германия (7073) Зеленский Владимир (20873) членство в НАТО (1534)


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Нати не буде, стрибай ваван на лєнку.
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22.10.2024 15:37 Ответить
обкурене."мягка" тверда" .але Україна і її народ в тому ж самому місці і з тим самим рашистським вбивцею
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22.10.2024 15:43 Ответить
до чогу тут Німеччина?

або Зеленський, або НАТО

в НАТО не потрібні країни, де ТЦК, ВЛК та МСЕК заробляють мішки долларів та євро на війні, де мразота з прокуратури має мільйони пенсії за інвалідність, а інваліди вони кожен другий, хоч з 2014 мабуть і УБД має кожен для пільгового отримання землі
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22.10.2024 16:56 Ответить
Як це слова НІ може бути м'яким, а може бути твердим. Як на мені то ні і є ні.
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22.10.2024 19:45 Ответить
 
 