У Германии есть скепсис относительно вступления Украины в НАТО, но сейчас их оценка более мягкая, чем раньше, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оценка Германией вступления Украины в НАТО стала "более мягкой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами в понедельник.

Отмечается, что Зеленский назвал фактом то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно вступления Украины в НАТО. В то же время, по его словам, "их оценка более мягкая, чем она была раньше".

"Относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, что касается реакции РФ. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет иметь влияние больший союз", - отметил президент.

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Он считает, что изменение позиции Германии зависит от США.

"Считаем, что у них идет консолидация мнений относительно НАТО, и это имеет влияние еще, например, на Венгрию и Словакию", - добавил президент Украины.

Зеленский также добавил, что надеется на более позитивную реакцию США после выборов.

"Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае любые резкие заявления со стороны США сегодня, наверное, неуместны или имеют вызовы. Считаю, они не хотят лишних рисков", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, НАТО не должно становиться стороной войны в Украине, чтобы это не привело к большей катастрофе.

Кроме того, Шольц не поддержал центральные пункты плана Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации войны