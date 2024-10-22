24-я ОМБр о ситуации вокруг Часова Яра: "Это нельзя назвать вклинением в линию обороны"

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила опровергли заявление своего представителя о "вклинивании" оккупантов в линию обороны украинских защитников в Часовом Яре. Там говорят, что российские войска не могут закрепиться дальше микрорайона Канал.

Об этом журналистам Свободного радио рассказал представитель 24-й ОМБр Андрей Полухин, информирует Цензор.НЕТ.

Полухин подчеркнул, что информация о "вклинении" в украинскую оборону в Часовом Яре не соответствует действительности.

"Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают... То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", - говорит Полухин.

По словам военного, россияне продолжают усиливать штурмы на Часов Яр, но применяют ту же тактику - через подготовку артиллерийских атак и дроновых ударов.

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Напомним, ранее представитель пресс-службы 24 ОМБр Иван Петричак заявил, что оккупантам "удалось вклиниться в нашу линию обороны" в Часовом Яре.