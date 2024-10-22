24-я ОМБр о ситуации вокруг Часова Яра: "Это нельзя назвать вклинением в линию обороны"
В 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила опровергли заявление своего представителя о "вклинивании" оккупантов в линию обороны украинских защитников в Часовом Яре. Там говорят, что российские войска не могут закрепиться дальше микрорайона Канал.
Об этом журналистам Свободного радио рассказал представитель 24-й ОМБр Андрей Полухин, информирует Цензор.НЕТ.
Полухин подчеркнул, что информация о "вклинении" в украинскую оборону в Часовом Яре не соответствует действительности.
"Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают... То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", - говорит Полухин.
По словам военного, россияне продолжают усиливать штурмы на Часов Яр, но применяют ту же тактику - через подготовку артиллерийских атак и дроновых ударов.
Напомним, ранее представитель пресс-службы 24 ОМБр Иван Петричак заявил, что оккупантам "удалось вклиниться в нашу линию обороны" в Часовом Яре.
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Попри те, що битва за Часів Яр - ключову висоту на заході Донецької області, - почалася вже майже 8 місяців тому, росія ніяк не могла досягти тут прориву.
До наступальних операцій залучили найкращі десантні підрозділи, але вони були безсилі проти вибудованої української оборони як у самому місті, так і на підступах до нього.
Важливим рубежем поблизу Часового Яру був і залишається канал Сіверський Донецьк-Донбас. Навіть попри те, що це не широка перешкода і на деяких ділянках він взагалі проходить під землею.
Власне, в середині літа цей канал став безпосередньою лінією фронту, коли ЗСУ були змушені відійти на його західний берег зі східного кварталу, вщент знищеного російською авіацією і артилерією.
Після того армія рф почала докладати зусиль, щоб перетнути водну перешкоду і створити стійкий плацдарм на іншому березі.
Станом на 21 жовтня можна констатувати, що їй це вдалося відразу в декількох місцях. Спочатку рашисти змогли створити невеликий плацдарм на північному сході Часового Яру - біля селища Калинівка. З того району вони почали проводити атаки вглиб житлової забудови міста. У жовтні рашисти змогли перетнути канал на південь від Часового Яру. Тут вони прориваються в напрямку села Ступочки і вже заглибились на 2-3 км.
Таким чином рашисти намагаються обійти укріпрайон ЗСУ в Часовому Яру з півночі і півдня та наблизитись до своєї головної мети - логістичного центру західного Донбасу міста Костянтинівка.
Однак це просування є занадто ризикованим для рашистських військ поки не вирішена головна проблема - наявність українських позицій південніше на східному березі каналу біля сіл Кліщіївка і Андріївка. Наполегливі спроби ліквідувати цей плацдарм були марними для армії рф."
То назвіть це перемога! дістала вже ці пересмикування і применшення