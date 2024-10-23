Российские атаки по портам в Черном море угрожают глобальной продовольственной безопасности, - Стармер

Удары России по черноморским портам на юге Украины, участившиеся в последнее время, угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться", - подчеркнул Стармер.

Британский премьер отметил, что участившиеся в последнее время атаки по черноморским портам на юге Украины задерживают доставку продовольствия в Палестину и другие страны Глобального юга.

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По данным британской военной разведки, сказал Стармер, по меньшей мере четыре торговых судна были поражены Россией в Черном море в период с 5 по 14 октября.

"Путин наносит вред миллионам уязвимых людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь получить преимущество в своей варварской войне", - отметил глава правительства Британии.

Согласно его заявлению, российские удары задержали выход из Украины судна с маслом, предназначенным для Всемирной продовольственной программы в Палестине, а также суда с зерном, направлявшиеся в Египет, и грузы Всемирной продовольственной программы, направлявшиеся в южную Африку.

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Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.