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Российские атаки по портам в Черном море угрожают глобальной продовольственной безопасности, - Стармер

Кім Стармер про атаки Росії по чорноморських портах на півдні України

Удары России по черноморским портам на юге Украины, участившиеся в последнее время, угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться", - подчеркнул Стармер.

Британский премьер отметил, что участившиеся в последнее время атаки по черноморским портам на юге Украины задерживают доставку продовольствия в Палестину и другие страны Глобального юга.

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По данным британской военной разведки, сказал Стармер, по меньшей мере четыре торговых судна были поражены Россией в Черном море в период с 5 по 14 октября.

"Путин наносит вред миллионам уязвимых людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь получить преимущество в своей варварской войне", - отметил глава правительства Британии.

Согласно его заявлению, российские удары задержали выход из Украины судна с маслом, предназначенным для Всемирной продовольственной программы в Палестине, а также суда с зерном, направлявшиеся в Египет, и грузы Всемирной продовольственной программы, направлявшиеся в южную Африку.

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Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое перевозило груз пшеницы для Египта. Оккупанты ударили сразу после выхода судна из украинских территориальных вод в Черном море.

Автор: 

Великобритания (5027) зерно (1070) россия (96200) Черное море (1488) Стармер Кир (218)


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"...загрожують глобальній продовольчій безпеці, - Стармер "Джерело:

Саме тому треба більше "засуджувати", "призивати", "занепокоюватися".
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23.10.2024 08:45 Ответить
Серйозно? А ви і далі соплі жуватимете із тим дозволом?
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23.10.2024 08:53 Ответить
Та ти шо?
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23.10.2024 09:03 Ответить
Вообще пох что там в египте жрать будут. Абсолютно.
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23.10.2024 09:05 Ответить
Да насрать мне на глобальный продовольственный кризис. Все вопросы к террористу Гюттерюшу который полирует член ***** своими губами. Хватит уже выкармливать дикарей по всему миру которые против нас же потом и воюют
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23.10.2024 09:15 Ответить
Це ж вам не хусити якісь. Тут томагавками ніззя. Можна тільки занепокоєннями.
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23.10.2024 09:21 Ответить
а тепер, підходимо до головного!
хто знищив українську ракетну програму?
чому, два роки, ми не скуповували комплектуючі, та не відродили ракетну програму?
ізраїлю ніхто не може щось заборонити!
ізраїль просять благають, не робити або почекати трохи.
то, які притензії до буржуїв?
вони кормлять і поять нас. вони озброюють нас.
і їх вже починає зайобувать цей паразитизм.
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23.10.2024 09:21 Ответить
Усі звертайтесь до гутереша.Він дуже може уболівати.
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23.10.2024 09:35 Ответить
Так это же хорошо, что суда не смогут вывозить с территории Украины продовольственные товары, значит их будут реализовывать на территории Украины и в связи с этим будет падать цена на данные продукты на внутреннем рынке страны.
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23.10.2024 11:12 Ответить
 
 