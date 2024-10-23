Украинские воины освободили территории в районе Липцев Харьковской области, - "Хартия"

На прошлой неделе завершилась очередная фаза операции на севере Харьковщины, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны Украины удалось освободить еще один участок территории перед Липцами.

Об этом представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев сказал в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

Липцы - это стратегически важный участок, ведь когда бригада "Хартия" зашла на Харьковщину в мае этого года, мы встретили врага во время их наступления уже в окрестностях Липцов, откуда нам удалось их выбить. Собственно, все эти месяцы мы продолжаем отталкивать их вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе. На прошлой неделе завершилась очередная фаза большой операции, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны удалось освободить еще один участок перед Липцами", - рассказал Дегтярев.

По его словам, сейчас украинским воинам удается на севере Харьковской области перехватывать инициативу и шаг за шагом освобождать украинскую землю.

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"Действительно, специфика тех или иных действий очень зависит от местности. Если открыть карту и посмотреть на местность, окружающую Липцы, то можно увидеть большие поля, между которыми есть кое-где лесные массивы, лесопосадки, лесополосы. Поэтому основные бои ведутся за эти лесные массивы, ведь на открытой местности нет смысла строить какие-либо зоны обороны", - пояснил он.

Основная задача для воинов - выполнить определенные действия, чтобы иметь возможность неожиданно перехватить инициативу, зайти, захватить плацдарм в лесополосе и двигаться дальше, именно это и происходило при освобождении последних территорий, добавил Дегтярев.

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Ранее командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил, что наступление Сил обороны на Курщине несколько уменьшил интенсивность боев в Липцах на Харьковщине.