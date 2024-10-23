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Новости Война
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Украинские воины освободили территории в районе Липцев Харьковской области, - "Хартия"

Силам оборони вдалося звільнити території в районі Липців на Харківщині

На прошлой неделе завершилась очередная фаза операции на севере Харьковщины, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны Украины удалось освободить еще один участок территории перед Липцами.

Об этом представитель службы связей с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев сказал в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

Липцы - это стратегически важный участок, ведь когда бригада "Хартия" зашла на Харьковщину в мае этого года, мы встретили врага во время их наступления уже в окрестностях Липцов, откуда нам удалось их выбить. Собственно, все эти месяцы мы продолжаем отталкивать их вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе. На прошлой неделе завершилась очередная фаза большой операции, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны удалось освободить еще один участок перед Липцами", - рассказал Дегтярев.

По его словам, сейчас украинским воинам удается на севере Харьковской области перехватывать инициативу и шаг за шагом освобождать украинскую землю.

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"Действительно, специфика тех или иных действий очень зависит от местности. Если открыть карту и посмотреть на местность, окружающую Липцы, то можно увидеть большие поля, между которыми есть кое-где лесные массивы, лесопосадки, лесополосы. Поэтому основные бои ведутся за эти лесные массивы, ведь на открытой местности нет смысла строить какие-либо зоны обороны", - пояснил он.

Основная задача для воинов - выполнить определенные действия, чтобы иметь возможность неожиданно перехватить инициативу, зайти, захватить плацдарм в лесополосе и двигаться дальше, именно это и происходило при освобождении последних территорий, добавил Дегтярев.

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Ранее командир бригады 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявил, что наступление Сил обороны на Курщине несколько уменьшил интенсивность боев в Липцах на Харьковщине.

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коли намагаються огорнути лише негативом, боротьба за суспільну думку Заходу насамперед, але і Україну намагаються деморалізувати, позитивна інформація - такі бажані ліки
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23.10.2024 10:41 Ответить
Сам то понял что сказал?
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23.10.2024 10:45 Ответить
що тут розуміти, позитив лікує, негатив псує настрій, ще гірше, коли негатив фальшивий, так буває, і це інформаційно-психологічні операції
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23.10.2024 11:26 Ответить
 
 