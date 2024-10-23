Франция передаст Украине три истребителя Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, - СМИ

Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000-5 в начале 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Tribune.

Отмечается, что самолеты будут оснащены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения боевых задач класса "воздух-земля".

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - пишет издание.

Истребители Mirage 2000 будут доставлены в этот период, чтобы дать время на модификацию самолетов и подготовку пилотов и механиков.

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Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины

Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.

Основной боевой самолет воздушных сил Франции принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года, - глава МИД Франции Барро