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Франция передаст Украине три истребителя Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, - СМИ

Франція передасть Україні три винищувачі Mirage 2000

Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000-5 в начале 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Tribune.

Отмечается, что самолеты будут оснащены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения боевых задач класса "воздух-земля".

"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - пишет издание.

Истребители Mirage 2000 будут доставлены в этот период, чтобы дать время на модификацию самолетов и подготовку пилотов и механиков.

Также читайте: Пора рассмотреть вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания, - Минобороны Франции

Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины

Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.

Основной боевой самолет воздушных сил Франции принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года, - глава МИД Франции Барро

Автор: 

авиация (2852) самолет (3648) Франция (3545)


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Топ комментарии
+7
Бійтеся, рашисти! Аж 3 міражі передадуть...
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23.10.2024 12:09 Ответить
+5
ще ні. всі потужніші потужньості попереду
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23.10.2024 12:32 Ответить
+4
Я рахую це потужньо? Чи ні?
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23.10.2024 12:18 Ответить
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Дозвіл бити по @уйлостану буде?
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23.10.2024 12:09 Ответить
Бійтеся, рашисти! Аж 3 міражі передадуть...
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23.10.2024 12:09 Ответить
Ну хоч три. Україна своє літакобудування просрала. Ви ж мовчали?
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23.10.2024 12:11 Ответить
А ти не мовчав?
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23.10.2024 12:39 Ответить
Ні. Але розумних більш, ніж таких дурних як я.
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23.10.2024 17:18 Ответить
Ну можно на свои летать, если от французского у тебя во рту кисло. А можно вспомнить, что в отличии от Штатов и Англии Франция даже озабоченность выражать не обязывалась
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23.10.2024 17:57 Ответить
Як каже мій товариш----вони мабуть зброю надрочують
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23.10.2024 12:11 Ответить
Я рахую це потужньо? Чи ні?
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23.10.2024 12:18 Ответить
ще ні. всі потужніші потужньості попереду
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23.10.2024 12:32 Ответить
ціна одного Міража- 66 млн долларів.198 млн долларів +дорогі ракети для них.норвезькі ф-16 коштують приблизно 34 млн за штуку 6 шт коштує 204 млн але без ракет.разом з бельгійсьеими голландськими та данськими десь буде 82 ******** літаки.
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23.10.2024 12:43 Ответить
це добре, бо невідомо скільки бортів Су-24 у нас залишилось, які можуть виконувати бойове завдання. Та і нальот вже такий, що деякі планери на Су-24 і Су-25 вже на критичні межі.
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23.10.2024 12:28 Ответить
Добре,що не півтора літака і не 3025 році...
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23.10.2024 12:40 Ответить
Потужно...
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23.10.2024 12:46 Ответить
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23.10.2024 12:54 Ответить
...Маркіян іде!
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23.10.2024 12:59 Ответить
 
 