Франция передаст Украине три истребителя Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, - СМИ
Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000-5 в начале 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Tribune.
Отмечается, что самолеты будут оснащены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения боевых задач класса "воздух-земля".
"Франция поставит Украине три Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Эта цифра до сих пор не была объявлена ни Елисейским дворцом, ни Министерством вооруженных сил", - пишет издание.
Истребители Mirage 2000 будут доставлены в этот период, чтобы дать время на модификацию самолетов и подготовку пилотов и механиков.
Что известно о самолетах Mirage 2000 для Украины
Mirage 2000 - французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation.
Основной боевой самолет воздушных сил Франции принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.
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