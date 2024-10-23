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Новости Война
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Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ: Это свидетельствует о проблемах у Путина

Пентагон підтвердив відправку військ КНДР до Росії

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

"Теперь мы видим доказательства того, что есть северокорейские войска, которые отправились в ... Россию. ... Что именно они делают, еще неизвестно. Но, да, есть доказательства того, что в России есть войска КНДР", - сказал министр.

По словам Остина, если войска КНДР намерены участвовать в войне против Украины на стороне РФ, то это очень серьезная проблема, которая будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона отметил, что пока непонятно, что именно КНДР получит от этого, но это указывает на значительные слабости в военной способности России, которой пришлось обращаться за помощью к союзникам Ирана и Северной Кореи в войне против Украины

"Это свидетельствует о том, что он может иметь еще больше проблем, чем большинство людей представляют", - сказал Остин о Путине.

Также читайте: РФ в обмен на людей и ракеты передает КНДР технологии ядерного оружия, - Буданов

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Читайте также: Первые отряды войск КНДР могут появиться на Курском направлении уже завтра, - Буданов

Автор: 

КНДР (1226) США (27156) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+23
Це свідчить, що у ВСУ додасться проблем.
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23.10.2024 13:52 Ответить
+14
Це значить що у пуйла є союзники, а у України проблеми.
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23.10.2024 13:54 Ответить
+12
Це свідчить про проблеми з США та їх політикою уникнення ескалації.
А у ху-йла, очевидно, з ескалаціями проблем не має...
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23.10.2024 14:11 Ответить
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Це свідчить, що у ВСУ додасться проблем.
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23.10.2024 13:52 Ответить
Це свідчить про те, що третя світова не за горами.
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23.10.2024 13:59 Ответить
І близько ні. Вона нікому не вигідна.
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23.10.2024 14:03 Ответить
Вологі чи сухі - час покаже.
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23.10.2024 14:27 Ответить
солдати КНДР це свідчення проблем у РФ , у нас проблем нема..., хоча щоденні звіти DeepState в цьому геть не переконують...
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23.10.2024 14:03 Ответить
Это еще свидетельствует о проблемах у собак,где эти все Гринписы?
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23.10.2024 13:53 Ответить
А про проблеми доя України це не свідчить? Перекрийте хоч ввезення запчастин для зброї із країн Заходу та Америки! Гуманісти- демократи ви наші....
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23.10.2024 13:53 Ответить
В рашу ж ,звичайно
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23.10.2024 15:38 Ответить
здається це у нас проблеми
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23.10.2024 13:53 Ответить
ні, це не в путіна проблеми, в Південної Кореї

в Північній Кореї солдатів як гівна

правильне питання - чим розрахується путін і навіщо Китай це дозволив, Китай є власником і керівником Північної Кореї, без Китая би вони давно вже передохли з голоду
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23.10.2024 13:54 Ответить
Без дозволу Сі, пес язиком не ворухне, ні в Північній Кореї, ні в Росії
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23.10.2024 14:15 Ответить
Це значить що у пуйла є союзники, а у України проблеми.
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23.10.2024 13:54 Ответить
нарешті "побачили" і далі будуть тихо усиратися... "У Путіна проблеми" - дуже за нього переживають, прямо як союзники ...
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23.10.2024 13:58 Ответить
Спірне твердження щодо *****.
А от у вас точно проблеми. Щонайменше - на рівні масової свідомості.
Диктатури показують, що демократій можна більше не боятись, як це було за часів "Бурі в пустелі".
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23.10.2024 14:01 Ответить
Це свідчить що проблеми в України, у диктаторів проблеми це коли їх відпускають в натовп
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23.10.2024 14:02 Ответить
"це дуже серйозна проблема"
І що зроблять наші партнери, - схвилюються чи занепокояться?
Це такий складний вибір...
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23.10.2024 14:03 Ответить
Ага. КНДР дали ***** оружие в том числе балистические ракеты без ограничений, а теперь и армию, а проблемы у него? По мойму ето нам проблем добавилось. А у ***** вон еще на подходе и армия Ирана и Китая, если увидят что северокорейцев Запад молча проглотил.
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23.10.2024 14:08 Ответить
Це свідчить про проблеми з США та їх політикою уникнення ескалації.
А у ху-йла, очевидно, з ескалаціями проблем не має...
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23.10.2024 14:11 Ответить
які у Путіна проблеми? один диктатор попросив іншого потренувати військових в реальних бойових діях. Потім будуть Сеул брати
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23.10.2024 14:13 Ответить
Це свідчить про імпотентність штатів. Позорники.
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23.10.2024 14:27 Ответить
ширше потрібно мислити, а не пласко по Статуту.......

це свідчить лише про те, що КНД готується до війни з південною Кореєю (Республіка Корея) і "приїхала" за досвідом.
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23.10.2024 14:27 Ответить
Проблемы у Украины, а у американских соплежуев авторитет пробивает очередное дно
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23.10.2024 14:28 Ответить
Может конечно у него проблемы, но если инфа верна, то он решает эти проблемы.
Печаль в том, что решая свои проблемы, он создаёт новые проблемы Украине, а вот их не берётся решать никто из партнёров, ничего кроме озабоченности.
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23.10.2024 14:29 Ответить
Ага, а союзництво Італії та Німеччини у 1940 році свідчили про військову слабкість Німеччини та значні проблеми у гітлера.
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23.10.2024 14:42 Ответить
Те, що військові КНДР прибули до РФ свідчить не про проблеми у Путіна, а про те, що КНДР і Рф срати хотіли на США і її владу.
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23.10.2024 14:44 Ответить
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23.10.2024 14:46 Ответить
Це смішно. Цікаво, вони це навмисно роблять чи просто дурні? А якщо завтра Китай відправить ешелон снарядів, то це теж свідчитиме про слабкість росії, а не то що цими снарядами спопелять кілька міст за заберуть життів в Україні.
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23.10.2024 14:48 Ответить
Це свідчення не про слабкість росії, а про те, шо ви довбані куколди
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23.10.2024 15:11 Ответить
Це свідчить, насамперед, про серйозні проблеми авторитету США, бо кацапська та інша азійська шушваль дядька Сема вже ні в ×¥й не ставлять.
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23.10.2024 15:20 Ответить
Главное чтобы не было эскалации😂😂😂
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23.10.2024 16:55 Ответить
А вот у Зели нет проблем, победные планы сыпет как невменяемый.
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23.10.2024 18:06 Ответить
Ау шановні то може вже пора щось зробити у відповідь.Хоча б якусь серйозну заяву.Таке враження,що вони просто спостерігають як нас знищують
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23.10.2024 18:06 Ответить
це не враження, а факт
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23.10.2024 23:48 Ответить
 
 