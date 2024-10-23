Моим приоритетом на должности главы дипломатии ЕС будет вопрос войны РФ против Украины, - Каллас

Следующая руководительница внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что укрепление безопасности ЕС и вопросы решения войны России против Украины будут ее приоритетами на новой должности.

Об этом Каллас сообщила в письменных ответах членам Европейского парламента, которые приводит агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Экс-премьер Эстонии отметила, что европейская безопасность является глубоко личной для нее как уроженки страны, которая уже давно говорит другим, что "империалистическая мечта России никогда не умирала".

Моим краткосрочным приоритетом должно быть решение насущных глобальных проблем: войны России против Украины и укрепления безопасности и обороны ЕС", - подчеркнула она.

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По словам Каллас, ЕС должен также оставаться "в авангарде гуманитарных усилий" на Ближнем Востоке и работать "со всеми игроками, чтобы поддержать достижение справедливого и всеобъемлющего мира".

Она отметила, что страны из "оси зла" представляют особые вызовы.

"Такие страны, как Россия, Иран, Северная Корея и частично Китай стремятся использовать взаимозависимость как оружие и эксплуатировать открытость наших обществ против нас. К этому мы должны быть готовы", - добавила Каллас.

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Напомним бывший премьер Эстонии Кая Каллас, выдвинутая европейскими лидерами в июне на должность нового верховного представителя ЕС по иностранным делам, сменит на этом посту Жозепа Борреля.