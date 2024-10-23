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РФ в сентябре запустила по Украине рекордное количество дронов-камикадзе и, вероятнее всего, превзойдет это число в октябре, - британская разведка

РФ у вересні запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе

В течение сентября 2024 года Россия запустила по территории Украины более 1300 дронов-камикадзе. Это наибольшее количество беспилотников, запущенных за месяц с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательной сводке Министерства обороны Великобритании.

Как отмечают в британской разведке, учитывая текущие показатели, почти наверняка, что Россия превысит эту цифру в октябре 2024 года.

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"Непонятно, сможет ли Россия поддерживать этот уровень до конца 2024 года. Однако Россия почти наверняка расширяет свои возможности для проведения широкомасштабных дроновых атак против Украины, дополняя поставки из Ирана увеличением внутреннего производства", - говорится в сводке.

Также в Минобороны Британии отмечают, что РФ использует свои дроны против многих целей, в частности энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории, осуществляя давление на украинскую систему ПВО.

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Великобритания (5027) разведка (4194) дроны (4116) Шахед (1166)


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а ми мільйон запустили
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23.10.2024 14:14 Ответить
але тільки на словах
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23.10.2024 14:21 Ответить
Ні в якому разі не дозволяйте бити по кацапії!!!
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23.10.2024 14:16 Ответить
Мрію дочекатися коли ми будемо підраховувати ракети і бпл , які моска..ня запускатиме по нато!!!
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23.10.2024 14:20 Ответить
 
 