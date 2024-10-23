РФ в сентябре запустила по Украине рекордное количество дронов-камикадзе и, вероятнее всего, превзойдет это число в октябре, - британская разведка

В течение сентября 2024 года Россия запустила по территории Украины более 1300 дронов-камикадзе. Это наибольшее количество беспилотников, запущенных за месяц с начала полномасштабного вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательной сводке Министерства обороны Великобритании.

Как отмечают в британской разведке, учитывая текущие показатели, почти наверняка, что Россия превысит эту цифру в октябре 2024 года.

Читайте также: РФ впервые за два года провела масштабные стратегические учения флота, - британская разведка

"Непонятно, сможет ли Россия поддерживать этот уровень до конца 2024 года. Однако Россия почти наверняка расширяет свои возможности для проведения широкомасштабных дроновых атак против Украины, дополняя поставки из Ирана увеличением внутреннего производства", - говорится в сводке.

Также в Минобороны Британии отмечают, что РФ использует свои дроны против многих целей, в частности энергетической инфраструктуры, учитывая их способность наносить удары вглубь украинской территории, осуществляя давление на украинскую систему ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сентябрь стал первым месяцем, когда РФ атаковала "шахедами" ежедневно