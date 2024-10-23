Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что государственная политика РФ в сфере ядерного сдерживания допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства.

Об этом пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По словам Белоусова, госполитика России в сфере ядерного сдерживания "адаптирована к новым военно-политическим реалиям" и, в соответствии с ней, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в случае нападения на Беларусь.

"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания. И адаптация ее к новым реалиям. В частности, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства", - сказал он на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси в Минске.

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Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.