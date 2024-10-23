Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что государственная политика РФ в сфере ядерного сдерживания допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства.
Об этом пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По словам Белоусова, госполитика России в сфере ядерного сдерживания "адаптирована к новым военно-политическим реалиям" и, в соответствии с ней, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в случае нападения на Беларусь.
"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания. И адаптация ее к новым реалиям. В частности, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства", - сказал он на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси в Минске.
Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.
Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.
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що, ****, не поділив із рідними хату у Києві, тепер будеш лякати? здохни падаль
НАТО обісралося.
От так само себе ведуть всі диктатори і недо-імператори: їм лише погрожують якимись ефімерними наслідками, а вони продовжують робити те, що хочуть.
Наслідки за невиконання міжнародних умов мають бути чітко прописані в статуті ООН, для того, щоб ця організація могла продовжити своє існування. Інакше всі ці балачки політиків у відставці не потрібні абсолютно нікому в цьому світі.
Ну і як варіант: при голосуванні за засудження агресії проти тої чи іншої країни, країни, що засуджують напад - автоматично отримують мандат на введення своїх військ.
Легко і приємно погрожувати чистому полю.
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
Після початку ядерних вибухів будь де зі сторони агрессора автоматично будуть задіяни протоколи реагування на час ядерної війни. Будуть превентивні старти МБР, буде застосовування ОТРК та ТРК з ядерними Б/Ч. Найбільш гаряча фаза війни буде між 20 та 45 хвилинами від початку. На 45 хвилині ядерної війни здохне все населення нацистської россії. Здохне путєн в бункері. Здохне кожакедович и гєрасімов, здохне той дурік, що волав "потерь в вооруженных силах россии нет". Здохнуть всі. На більшості районів європейської частини нацстської россії рівень радіації підскочить до 1200Р/ч ( це смерть за 30хв). В районі агломерції москва і нью москва рівень радіації буде 2400-3600 і вище. Через 3-4 години будуть повторні удари бомбардувальниками Б-2, Б-1, Б-52.
До кінця доби 2/3 планети будуть мертвими з поорушенною атмосферою і загиблою біосферою.