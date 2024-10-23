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Россия предусматривает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси, - министр обороны РФ Белоусов

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что государственная политика РФ в сфере ядерного сдерживания допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства.

Об этом пишет российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По словам Белоусова, госполитика России в сфере ядерного сдерживания "адаптирована к новым военно-политическим реалиям" и, в соответствии с ней, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в случае нападения на Беларусь.

"Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания. И адаптация ее к новым реалиям. В частности, предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства", - сказал он на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси в Минске.

Также читайте: Кремль о ядерных учениях НАТО: Это ведет к "нагнетанию напряженности"

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию и расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие.

Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами, в частности беспилотниками.

Автор: 

Беларусь (7922) россия (96200) ядерное оружие (1354) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+9
китай усі кацапсячі тестикули вмить повідриває у разі застосування рашистами яз
що, ****, не поділив із рідними хату у Києві, тепер будеш лякати? здохни падаль
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23.10.2024 15:20 Ответить
+9
Боюся, відновлення Берлінської стіни, про яке торочив *****, таки неминуче.
НАТО обісралося.
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23.10.2024 15:21 Ответить
+7
А кто агрєсіруєт протів бульбашії? Огласітє вєсь спісок пажалуйста.
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23.10.2024 15:28 Ответить
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китай усі кацапсячі тестикули вмить повідриває у разі застосування рашистами яз
що, ****, не поділив із рідними хату у Києві, тепер будеш лякати? здохни падаль
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23.10.2024 15:20 Ответить
Боюся, відновлення Берлінської стіни, про яке торочив *****, таки неминуче.
НАТО обісралося.
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23.10.2024 15:21 Ответить
Так. Це сумний факт. Зло перемогло.
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23.10.2024 15:31 Ответить
Только проходить она будет совсем в другом месте - далеко на восток
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23.10.2024 15:40 Ответить
Тільки це стіна буде по кордоні донецької обл.
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23.10.2024 16:25 Ответить
Бігом в військомат, , такі Герої потрібні на фронті.
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23.10.2024 16:49 Ответить
Я не живу в Україні.
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23.10.2024 16:58 Ответить
Але ж попкорном похрумкуєш?
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23.10.2024 17:22 Ответить
А кто агрєсіруєт протів бульбашії? Огласітє вєсь спісок пажалуйста.
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23.10.2024 15:28 Ответить
Так в этом же весь цымус! Можно даже заявить, что в случае агрессии будут новые законы физики применены, или высушен Тихий океан, ведь потенциального агрессора и под микроскопом не найти
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23.10.2024 15:43 Ответить
Литва, або Латвія
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23.10.2024 15:57 Ответить
Чергове свідоцтво того, що світопорядок, побудоований лише на домовленостях, і який не має чітко визначених наслідків за порушення цих домовленостей - приречений. Це як казати дитині, що щось не можна робити, але якщо вона це робить - тільки погрожувати пальцем і казати "не можна". Дитина, розуміючи, що наслідків нема - почне це робити ще й з посмішкою на обличчі.
От так само себе ведуть всі диктатори і недо-імператори: їм лише погрожують якимись ефімерними наслідками, а вони продовжують робити те, що хочуть.

Наслідки за невиконання міжнародних умов мають бути чітко прописані в статуті ООН, для того, щоб ця організація могла продовжити своє існування. Інакше всі ці балачки політиків у відставці не потрібні абсолютно нікому в цьому світі.
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23.10.2024 15:29 Ответить
І хто саме мае наказувати? Не існує таких над державних органів, що можуть карати цілі держави. Простіше вже утворити единий світовий уряд і розформувати всі існуючі держави взагалі. Але ніхто не це не погодиться.
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23.10.2024 17:00 Ответить
Окрім військових методів є економічні. Такі, що призведуть до економічної смерті країни. Від відключення від SWIFT, і до повного економічного ембарго. На рівні країн ООН. Зі вторинними санкціями, як то: "Торгуєш з країною, що порушила правила - на тебе також розповсюджується ембарго".

Ну і як варіант: при голосуванні за засудження агресії проти тої чи іншої країни, країни, що засуджують напад - автоматично отримують мандат на введення своїх військ.
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23.10.2024 17:14 Ответить
Це дуже добре діе з маленькими країнами, з такими як РФ це не дасть такого ефекту.
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23.10.2024 18:01 Ответить
Ну, звичайно, можна залишити все як є. Воно ж працює, так?
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23.10.2024 18:30 Ответить
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23.10.2024 15:29 Ответить
Росія передбачає.....пора б тобі ,йолопе ,зрозуміти, що "мєжду на тєбє і вот тєбє двє бааальшіє разніци".
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23.10.2024 15:29 Ответить
А США передбачає застосування ядерного занепокоєння у відповідь на агресію проти України, а може й проти НАТО.
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23.10.2024 15:31 Ответить
Та нах нам та Білорусь, (як і Курська область), нам би своє хоч частково повернути...
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23.10.2024 15:36 Ответить
А які території України ти би віддав росіі?
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23.10.2024 15:44 Ответить
Якщо це би призвело до стабільного миру в Україні, то віддав би Крим. І ОРДЛО (станом на 23.02.2022 року) мабуть теж. Бо там вже нічого українського не залишилось. І немає сенсу класти тисячі життів за ці території...
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23.10.2024 19:37 Ответить
А у відповідь на агресію проти самої росії в курвській області ЯЗ, значить, застосовувати не передбачено.
Легко і приємно погрожувати чистому полю.
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23.10.2024 15:37 Ответить
Еще одно, пыльным мешком из-за угла прибитое.
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23.10.2024 15:41 Ответить
Ще один старий пердун ядеркою лякає.
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23.10.2024 15:46 Ответить
Двастарих маразматичних параноіка скрізь заговори нато хоче білорусь захватить і провести там гей парад виживше з розумк старе комуняцьке пердло
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23.10.2024 15:50 Ответить
США теж передбачали і гарантували захист територіальної цілосності України в Будапешті ,а в кінцевому результаті виявилися співучасниками рашистського вбивці і окупанта України ,котрий веде війну на знищення держави Україна.Потвори і лицемірні негідники...
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23.10.2024 15:50 Ответить
немає в тому меморандумі ніяких гарантій
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23.10.2024 17:22 Ответить
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
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23.10.2024 19:25 Ответить
ну так США ж дотримуються цих зобов'язань і не використовують силу проти України. Де там сказано що вони повинні гарантувати щоб і інші країни не нападали на Україну
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23.10.2024 20:06 Ответить
бери читай Будапештський папір.знайдеш де?
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23.10.2024 20:47 Ответить
Ні не знайду. Наведи тут цитату де йдеться конкретно про гарантії
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23.10.2024 21:59 Ответить
США дотрималися своїх обіцянок і не застосовували збою проти України. На Україну напав інший підписант, якому ми віддали свою всю ядерну зброю і це Кацапія. А де в договорі є гарантія США захищати терориторіальну цілістність України?
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23.10.2024 20:52 Ответить
Це схоже на слова про "іхтанєту", в Криму. Одним словом - пі.дьож.
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23.10.2024 16:17 Ответить
Чого переполошилися. Білоусову просто потрібно було щось перед шефом вякнути.
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23.10.2024 16:27 Ответить
Чи знає дурень білоусов що у ядерній війні своя логіка і навіть плин часу інший?
Після початку ядерних вибухів будь де зі сторони агрессора автоматично будуть задіяни протоколи реагування на час ядерної війни. Будуть превентивні старти МБР, буде застосовування ОТРК та ТРК з ядерними Б/Ч. Найбільш гаряча фаза війни буде між 20 та 45 хвилинами від початку. На 45 хвилині ядерної війни здохне все населення нацистської россії. Здохне путєн в бункері. Здохне кожакедович и гєрасімов, здохне той дурік, що волав "потерь в вооруженных силах россии нет". Здохнуть всі. На більшості районів європейської частини нацстської россії рівень радіації підскочить до 1200Р/ч ( це смерть за 30хв). В районі агломерції москва і нью москва рівень радіації буде 2400-3600 і вище. Через 3-4 години будуть повторні удари бомбардувальниками Б-2, Б-1, Б-52.
До кінця доби 2/3 планети будуть мертвими з поорушенною атмосферою і загиблою біосферою.
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23.10.2024 16:27 Ответить
Або ж, як варіант, зробити вигляд що нічого не сталося і уникнути всесвітнього апокаліпсису.
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23.10.2024 17:24 Ответить
Вигляд там зробити не вийде. НЕ той випадок.
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23.10.2024 17:34 Ответить
що ти мелеш? ти чогось уже курнув,дружище? які превентивні старти і гарячі фази,одоробло? для чого ти намагаєшся ознайоми нас з твоїми глюками,чудо? нісого не буде,амери і Захід просто відповзуть у свої нори.
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23.10.2024 17:42 Ответить
А кому ця гавнобульбондія потрібна?
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23.10.2024 16:32 Ответить
Еще никто не грозил колорадским жукам ядерным оружием.
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23.10.2024 16:39 Ответить
А як на рахунок курсько, народної республіки,чи вона вже не російска?
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23.10.2024 16:47 Ответить
По великому рахунку,все це говорить,що ера Америки закінчується...Амери це розуміють і лякливо бояться висунутися. Поява рудого діда Трампушки не випадкова. І тільки такі провінційні лузери як ми свято вірять у могутню,справедливу і демократичну Амерікію. Навіть,тупого,брехливого блазня-яхуда вперто порівнюють з Рейганом....
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23.10.2024 17:39 Ответить
А що на білорусь хтось зібрався нападати? Напала тільки Цапія, але гібрідно.Я не розумію, що цим кацапи хотіли сказати?
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23.10.2024 17:43 Ответить
Кацапи свою територію не здатні захистити...
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23.10.2024 18:19 Ответить
У этих ядерных клоунов в свободном доступе ядерные полигоны. Но они очкуют даже ядерные испытания провести.
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23.10.2024 18:29 Ответить
 
 