ЕС по поводу участия Гутерриша в саммите БРИКС: Верим, что он усилит призыв к Путину остановить агрессию против Украины и немедленно вывести войска с ее территории

В Европейском Союзе надеются, что во время пребывания в Казани на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет российского диктатора Владимира Путина "полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано.

"Европейский Союз в целом и высокий представитель ЕС, в частности, мощно поддерживают ООН и генерального секретаря Антонио Гутерриша. Он делает все возможное, чтобы найти выход из целого ряда кризисов, которые бушуют в мире в наши дни. Мы знаем, что Антониу Гутерриш находится в Казани, и мы верим, что он усилит призыв к России и к Путину полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против народа Украины, а также немедленно и безусловно вывести российские войска с территории Украины, как это требуется уже в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Стано.

Он также отметил, что ЕС осуждает действия РФ, которая злоупотребляет своим статусом страны, председательствующей в БРИКС, и пытается продемонстрировать, что она больше не находится в международной изоляции и восстанавливает утраченное к ней доверие мирового сообщества.

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Кроме того, представитель ЕС напомнил, что Путин, который принимает этот саммит, является лицом, которое было обвинено Международным уголовным судом. К тому же есть ордер на его арест по подозрению в совершении военных преступлений.

Относительно участия в саммите БРИКС других лидеров и делегаций, Стано отметил, что эти страны самостоятельно принимают решения и часто имеют разнонаправленные интересы. По его словам, большинство из этих стран имеют программы индивидуального партнерства и хорошие линии сотрудничества и коммуникации с ЕС.

"Поэтому мы можем лишь подчеркнуть то, что они уже знают: Путин возглавляет страну, которая ведет преступную агрессию против соседнего государства. Россия грубо нарушает Хартию ООН, международное право, она под руководством Путина привела к негативным глобальным последствиям. Многие из стран-членов БРИКС или те, кто были приглашены на этот саммит в Казани, на себе ощущают эти последствия, например, в высоких ценах на продовольствие и на энергию. Мы верим, что все участники встречи в Казани воспользуются этим событием, чтобы еще раз призвать Путина немедленно остановить войну против Украины, соблюдать положения Хартии ООН и международного права", - подчеркнул представитель ЕС.

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По его словам, страны-участницы форума БРИКС в России, хорошо знают, что РФ является страной с нулевой репутацией, с которой невозможно связывать никакие планы на будущее.

"Вы не можете доверять такой стране, как Россия, когда точно знаете из очень недавней истории, что Россия не придерживается собственных обязательств и агрессивно проталкивает свои интересы, включая использование военной силы. Россия даже сейчас, в эти дни, когда происходит встреча, прямо нарушает Хартию ООН, международное право и собственные международные правовые обязательства. И партнеры хорошо об этом знают", - добавил Стано.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.