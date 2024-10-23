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ЕС по поводу участия Гутерриша в саммите БРИКС: Верим, что он усилит призыв к Путину остановить агрессию против Украины и немедленно вывести войска с ее территории

ЄС щодо участі Гутерріша у саміті БРІКС

В Европейском Союзе надеются, что во время пребывания в Казани на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призовет российского диктатора Владимира Путина "полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против Украины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано.

"Европейский Союз в целом и высокий представитель ЕС, в частности, мощно поддерживают ООН и генерального секретаря Антонио Гутерриша. Он делает все возможное, чтобы найти выход из целого ряда кризисов, которые бушуют в мире в наши дни. Мы знаем, что Антониу Гутерриш находится в Казани, и мы верим, что он усилит призыв к России и к Путину полностью и без дополнительных условий остановить жестокую агрессию против народа Украины, а также немедленно и безусловно вывести российские войска с территории Украины, как это требуется уже в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Стано.

Он также отметил, что ЕС осуждает действия РФ, которая злоупотребляет своим статусом страны, председательствующей в БРИКС, и пытается продемонстрировать, что она больше не находится в международной изоляции и восстанавливает утраченное к ней доверие мирового сообщества.

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Кроме того, представитель ЕС напомнил, что Путин, который принимает этот саммит, является лицом, которое было обвинено Международным уголовным судом. К тому же есть ордер на его арест по подозрению в совершении военных преступлений.

Относительно участия в саммите БРИКС других лидеров и делегаций, Стано отметил, что эти страны самостоятельно принимают решения и часто имеют разнонаправленные интересы. По его словам, большинство из этих стран имеют программы индивидуального партнерства и хорошие линии сотрудничества и коммуникации с ЕС.

"Поэтому мы можем лишь подчеркнуть то, что они уже знают: Путин возглавляет страну, которая ведет преступную агрессию против соседнего государства. Россия грубо нарушает Хартию ООН, международное право, она под руководством Путина привела к негативным глобальным последствиям. Многие из стран-членов БРИКС или те, кто были приглашены на этот саммит в Казани, на себе ощущают эти последствия, например, в высоких ценах на продовольствие и на энергию. Мы верим, что все участники встречи в Казани воспользуются этим событием, чтобы еще раз призвать Путина немедленно остановить войну против Украины, соблюдать положения Хартии ООН и международного права", - подчеркнул представитель ЕС.

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По его словам, страны-участницы форума БРИКС в России, хорошо знают, что РФ является страной с нулевой репутацией, с которой невозможно связывать никакие планы на будущее.

"Вы не можете доверять такой стране, как Россия, когда точно знаете из очень недавней истории, что Россия не придерживается собственных обязательств и агрессивно проталкивает свои интересы, включая использование военной силы. Россия даже сейчас, в эти дни, когда происходит встреча, прямо нарушает Хартию ООН, международное право и собственные международные правовые обязательства. И партнеры хорошо об этом знают", - добавил Стано.

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Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Автор: 

Евросоюз (17274) Гутерриш Антониу (340) Стано Петер (92) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+21
>> потужно підтримують ООН та генерального секретаря...

Далі можна не читати.
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23.10.2024 16:37 Ответить
+19
вiн посилить лише ставлення до нього як до нiкчемнiстi!
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23.10.2024 16:38 Ответить
+16
Гумористи, ***.
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23.10.2024 16:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Горбатого могила исправит.....
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23.10.2024 16:31 Ответить
Тотальна ХУЦЛА ‼️Світу
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23.10.2024 18:35 Ответить
Світ 🌏 ***** купило з потрохами Забули наслідки Другої Світової
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23.10.2024 18:37 Ответить
і ми віримо Джерело:

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23.10.2024 16:33 Ответить
Гутерріш - глибоко законспірований агент, так собі "Nikita" , ми віримо
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23.10.2024 16:33 Ответить
Гумористи, ***.
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23.10.2024 16:36 Ответить
>> потужно підтримують ООН та генерального секретаря...

Далі можна не читати.
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23.10.2024 16:37 Ответить
вiн посилить лише ставлення до нього як до нiкчемнiстi!
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23.10.2024 16:38 Ответить
Вони зовсім *********
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23.10.2024 16:39 Ответить
Так. Це генетичні куколди. Треба починати їх обстрілювати під маркою кацапів. Інакше толку не буде.
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23.10.2024 16:43 Ответить
Зовсім.
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23.10.2024 18:00 Ответить
Для західних політиканів дна немає. Це пи₴дець. Тільки ЯЗ.
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23.10.2024 16:41 Ответить
Ху@ло купив все,це типовий Пабло Ескобар.Який був психопатом і насолоджувся від вбивста і знущань.Який мав на зарплаті половину колумбійських чиновників.Ху@ло пішов дальше він купив пів світу.
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23.10.2024 16:43 Ответить
Воно х@йло. Знайшли з ким зрівняти. Хоч й був терористом, Ескобар ще гроші від наркоти витрачав на зведення шкіл, лікарень, житла для нужденних.

А х@йло тупо грабує свій народ.
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23.10.2024 17:13 Ответить
Я так зрозумів, що гутіериш теж нацист.
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23.10.2024 16:44 Ответить
А мені здається, він просто любить гроші.
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23.10.2024 16:46 Ответить
Плюс он бывший коммуняка. А бывших коммуняк не бывает.
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23.10.2024 17:48 Ответить
Смішніших заяв від ООН, здається ще не було. В любому випадку, вона гідно входить в топ 5 найсмішніших заяв ООН за всі часи свого існування.
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23.10.2024 16:44 Ответить
гутеріш поїхав, водкі попити, чорної ікри ложкою пожерти та молодих ескортників полапати.
заодно і деякі фінансові питання порєшать.
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23.10.2024 16:45 Ответить
Так , ви праві , БРІКС це шабаш !
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23.10.2024 19:04 Ответить
Дебилы. Наоборот вы ***** показали что вы поддерживаете его взгляды и методы. И в чем то ***** действительно прав. Война началась из-за ЕС и США. Они поддержали ***** вместо того чтобы быстро и резко показать где его место.
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23.10.2024 16:45 Ответить
Як вони в ЄС не зрозуміють, що ***** цього ніколи не зробить. Якщо він почне виводити війська то втратить владу, якщо втратить владу його свої грохнуть. ***** живе поки йде війна.
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23.10.2024 16:48 Ответить
Kaneshno , vot 100 % , inflaciei klinus ......🤣 . Nu chto mozhna azidati s eiropi , iesli dazhe pro sabitia v Ukraine , u nas infu beriot ot telemarafona . Nu adin v adin , redko prosachivaietsa s drugih istochnikov .
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23.10.2024 16:49 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZU55LwX120-V6Y1fBLeNnBoWb3eOnJP0FE_m_jz9C9L4KsMw83x1Tn6Zy4xwFh3Xcll6_o4FeZo1AA-NB01Q8l_lTNz86w3w_0CIsEY6hbM9SkyTqG65ap-eIj8F3dTzZMUvRXTZJs__SIi6Jma6Hzu3r7E7MFX4YzJxfYhclO1jxwO4MKq0CXH_3FDvOJ9w-Y Олегом Хвощевским .

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После того как ЧМО возглавляющее ООН припёрлось в ЛЮДОЕДСКУЮ россию,с этой организацией покончено НАВСЕГДА..
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23.10.2024 16:53 Ответить
Оголосити персоною "нон грата"!
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23.10.2024 16:54 Ответить
Падлюка повинна знати, що вона падлюка!
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23.10.2024 16:56 Ответить
Ізраїль так і зробив. А наші гібриди будуть довго думать.
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23.10.2024 18:07 Ответить
Нах свою святу наївність, що межує з ідіотизмом, на показ виставляти
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23.10.2024 16:56 Ответить
Не смішіть мої капці...
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23.10.2024 16:56 Ответить
Саме ****** те, що вони реально вірять у цю маячню.
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23.10.2024 17:02 Ответить
Зачекайте, зачекайте, як казав один голобародька - не на часі. Спочатку ми, а потім ви, після узгодження вже і виступ на публіці.
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23.10.2024 17:03 Ответить
Це шо за нісенітниця від речника ЄС? Такі питання треба вносити у порядок денний на Радбезі ООН, а не з'являтися на "сходках" країн, котрі де-факто підтримують агресивну політику пуйла та у цілому державу-терориста. Хтілося б побачити відеоматеріал, де цей, блть, "миротворець" ручкається з серійним вбивцею сотен тисяч людей на прізвище пуйло.
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23.10.2024 17:03 Ответить
Це був такий собі сарказм. Пана гутіереша інтеллігентно потикал головою в сортир.
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23.10.2024 17:22 Ответить
пусть своих детей отдадут ***** тогда может Монстр не нападет на ЕС
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23.10.2024 17:04 Ответить
Да, да поедет расскажет что так поступать нельзя, а ***** такой о УЖАС, какой кошмар .... и сразу выведет начнет бомбить еще больше !!!
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23.10.2024 17:06 Ответить
Щоб він вдавився тім кацапськім хлібом "каравайєм", а сіль з того хліба хай йому каміннями в нирках ляже.
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23.10.2024 17:07 Ответить
Взагалі, опісля цього вояжу до Казані демократичній спільноті тре піднімати питання про розпуск або бойкот цієї організації (00Н), чинуш котрої пуйло скупило оптом.
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23.10.2024 17:08 Ответить
А ми ще членські платимо..
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23.10.2024 17:14 Ответить
Для того, щоб донести якусь тезу до московитів є трибуна ООН !

Написали б уже прямо, що мовляв таварісч гуттеріш попхався в московію поправити свій матеріальний стан.
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23.10.2024 17:14 Ответить
Тепер вже просто смішно.
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23.10.2024 17:22 Ответить
"Віримо, що він посилить заклик до Путіна зупинити агресію..."
Цікаво, в Діда Мороза (Санту) вони там теж вірять?
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23.10.2024 17:23 Ответить
Пистуны безхребетные!!!
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23.10.2024 17:28 Ответить
Гутерріш поїхав облизувати *****
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23.10.2024 17:28 Ответить
Неизлечимые идиоты, импотенты. Даже уже хочется, чтобы ***** вам ракеты отправил на ваши пустые головы. Может тогда дойдёт?
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23.10.2024 17:51 Ответить
Вірте. Хто забороняє? Зеля теж думав, що прийде до влади, то буде тільки грошики лопатою красти, баб тискати, вживати елітний алкоголь з елітним порошком, та селфитись з лідерами світу на всіляких самітах. А виявилось, що посада президента вимагає ще щось робити!
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23.10.2024 18:17 Ответить
От же ж комуняка португальська. Требу було би йому ще лизнути тухєс Путлєра та мандяку Скабєєхи...)))
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23.10.2024 18:18 Ответить
ЄС, ви жартуєте??? Воно зеро, і звати його ні як!!!
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23.10.2024 18:25 Ответить
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23.10.2024 18:48 Ответить
Що він там посилить ? Бачимо , що жере на халяву , якусь муйню кацапську , і не гидує , також проковтне і пропозицію ***** . На БРІКС до терористів ,приїхали пристосуванці .
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23.10.2024 19:02 Ответить
Тонкий тролінг від Стано на адресу Гутьєреша словами "закличе ***** і рф ... повністю та без додаткових умов зупинити жорстоку агресію проти народу України, а також негайно та безумовно вивести російські війська з території України, як це вимагається вже у низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН" - я зацінив.
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23.10.2024 19:28 Ответить
Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса,
Кто ни во что не верит - даже в чёрта назло всем…
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23.10.2024 20:04 Ответить
От вже реально цікаво подивитися на поведінку мастурбованого світу коли ***** нападе на поляків чи країни Балтії...
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23.10.2024 20:32 Ответить
нас тільки тоді вже не буде
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23.10.2024 23:21 Ответить
Це просто якийсь новий рівень куколдизму!
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23.10.2024 21:09 Ответить
Куда вас, сударь, к черту понесло! Неужто стало пусто в карманах?
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23.10.2024 21:13 Ответить
ООН такая же проститутка как и Красный Крест ....
И халявные плюшки на крови
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23.10.2024 23:20 Ответить
 
 