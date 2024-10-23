Декларация саммита БРИКС продемонстрировала, что у объединения нет единой позиции относительно агрессии РФ против Украины, - МИД
В МИД Украины прокомментировали итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани, в частности, обратив внимание на п. 36, посвященный Украине, в котором участники саммита лишь напомнили о собственных национальных позициях, своей преданности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско.
"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в декларации. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины", - отмечается в комментарии.
Как считают в МИД Украины, саммит БРИКС, который Россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе уважения международного права и Устава ООН, включая принцип территориальной целостности в международно признанных границах.
"Напоминаем, что единственным путем достижения этого остается Формула мира. Призываем все страны, которые стоят на стороне международного права, а не права силы, присоединиться к ее воплощению", - подытожили в МИД.
Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибылгенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Также стало известно, что 23 октября в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС прибылпрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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що з приводу гутеріша?
а про мзс, достатньо знати, що це прислуга зе!гундоса.
чи ти і зе!шмарклю, дивишся уважно?
може ще і марафон дивишся?
офігіти!
всі сюди, я знайшов зе!біла, що на концертах 95 кварталу ригоче.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/23/strany-briks-prinyali-deklaraciyu-po-ukraine-posrednichestvo-i-dialog