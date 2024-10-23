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Декларация саммита БРИКС продемонстрировала, что у объединения нет единой позиции относительно агрессии РФ против Украины, - МИД

МЗС України про декларацію БРІКС

В МИД Украины прокомментировали итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани, в частности, обратив внимание на п. 36, посвященный Украине, в котором участники саммита лишь напомнили о собственных национальных позициях, своей преданности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско.

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"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в декларации. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины", - отмечается в комментарии.

Как считают в МИД Украины, саммит БРИКС, который Россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе уважения международного права и Устава ООН, включая принцип территориальной целостности в международно признанных границах.

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"Напоминаем, что единственным путем достижения этого остается Формула мира. Призываем все страны, которые стоят на стороне международного права, а не права силы, присоединиться к ее воплощению", - подытожили в МИД.

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибылгенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Также стало известно, что 23 октября в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС прибылпрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Автор: 

МИД (7001) россия (96200) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+12
А я по другому все вижу. ***** насрать кто и че там на дипломатическом уровне имел ввиду. ***** как дворовому гопнику или как он себя считает мировому мафиози, достаточно что к нему приехали на сходняк множество мировых лидеров и даже генсек ООН Гаврюша, его поддержать. Ему больше и не нужно углубляться кто и что там подумал и какая у кого позиция. ***** восприняло ето как поддержку его действий. Так что Оно дальше будет продолжать в том же духе а то и хуже. Так что етим саммитом мир стал еще на шаг ближе к пропасти.
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23.10.2024 18:36 Ответить
+6
Недорозвинені країни, що на це збіговисько зібралися, розуміють, що кремлівське *****, зробить помилку, і його загратують за рішенням Міжнародного суду. А таким країнам, як Китай та Індія, така ситуація вигідна, бо вони скуповують у мухосранську нафту і газ за найнижчими цінами. До того ж китайози вже давно чекають, що оркостан ослабне, і вони забудуть свої історичні землі, починаючи з Уралу. І правильно зроблять, так як в окремих регіонах, уже зараз вони наплодили узькожопих китайчат більше, ніж там проживає кацапських тридарасів.
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23.10.2024 18:40 Ответить
+5
у нас дуже потужний мзс!
що з приводу гутеріша?
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23.10.2024 18:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Факт в тім що РФ офіційно стала рупором Ісламу.
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23.10.2024 18:27 Ответить
рупором лайна, світова каналізація
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23.10.2024 18:53 Ответить
чіво -чіво? )
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23.10.2024 19:41 Ответить
у нас дуже потужний мзс!
що з приводу гутеріша?
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23.10.2024 18:32 Ответить
Статтю читайте. Допомагає.
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23.10.2024 19:06 Ответить
ти шо задрот, стільки букав читати?
а про мзс, достатньо знати, що це прислуга зе!гундоса.
чи ти і зе!шмарклю, дивишся уважно?
може ще і марафон дивишся?
офігіти!
всі сюди, я знайшов зе!біла, що на концертах 95 кварталу ригоче.
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23.10.2024 19:20 Ответить
таких гуморесок у 95 кварталу нахватався?
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23.10.2024 22:11 Ответить
А я по другому все вижу. ***** насрать кто и че там на дипломатическом уровне имел ввиду. ***** как дворовому гопнику или как он себя считает мировому мафиози, достаточно что к нему приехали на сходняк множество мировых лидеров и даже генсек ООН Гаврюша, его поддержать. Ему больше и не нужно углубляться кто и что там подумал и какая у кого позиция. ***** восприняло ето как поддержку его действий. Так что Оно дальше будет продолжать в том же духе а то и хуже. Так что етим саммитом мир стал еще на шаг ближе к пропасти.
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23.10.2024 18:36 Ответить
ти відео подивись, де ху йло як лох стоїть чекає на свого сюзерена Сі... так що твоє твердження, що до ху йла з'їхались типу на поклон є хибне. вони з'їхались на саміт брікс, який зараз проходить на срасії. наступного року він буде в іншій країні. бойкотувати той саміт для Китаю, Індії інших членів якось недоречно, бо тоді тій брікс прийде піста... і вже по тих кремлівських помийках стоїть вой, що ху йло недовольне тим самітом, бо там нема чіткої одностайної позиції серед учасників. всі учасники переслідують свої власні цілі, навіть якщо вони суперечать іншим учасникам. і той факт, що ці всі учасники стосовно України висловились чітко, що врегулювання війни в Україні має відбуватися в рамках Статуту ООН свідчить про те, що ху йла черговий раз макнули в гімно. у нього вдома.
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23.10.2024 19:53 Ответить
Недорозвинені країни, що на це збіговисько зібралися, розуміють, що кремлівське *****, зробить помилку, і його загратують за рішенням Міжнародного суду. А таким країнам, як Китай та Індія, така ситуація вигідна, бо вони скуповують у мухосранську нафту і газ за найнижчими цінами. До того ж китайози вже давно чекають, що оркостан ослабне, і вони забудуть свої історичні землі, починаючи з Уралу. І правильно зроблять, так як в окремих регіонах, уже зараз вони наплодили узькожопих китайчат більше, ніж там проживає кацапських тридарасів.
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23.10.2024 18:40 Ответить
вот такие вот кирпичи
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23.10.2024 18:52 Ответить
Цій соціаліст гутереш коли його наш гарант декілька разів запрошував на наш саміт в Швейцарії не приїхав, але до плешивого гітлера в Казань за першим покликом. А тепер здогадайтеся хто у кого на утриманні
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23.10.2024 18:58 Ответить
Хто небудь пояснить усім що Брікс це ніщо. Він існує вже 18 років, і що він зробив за ці 18 років? Це як мужики на вихідні зібралися відпочити, пивка попити, поговорити... Все.
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23.10.2024 19:32 Ответить
саме так. та ще й ху йла макнули в гімно, заявивши, шо війна в Україні повинна закінчитись згідно Статуту ООН. і макнули його на його ж території, зо має бути ще більш принизливо для ху йла...
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23.10.2024 20:16 Ответить
"«Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии»,
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/10/23/strany-briks-prinyali-deklaraciyu-po-ukraine-posrednichestvo-i-dialog
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24.10.2024 10:38 Ответить
 
 