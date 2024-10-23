Декларация саммита БРИКС продемонстрировала, что у объединения нет единой позиции относительно агрессии РФ против Украины, - МИД

В МИД Украины прокомментировали итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани, в частности, обратив внимание на п. 36, посвященный Украине, в котором участники саммита лишь напомнили о собственных национальных позициях, своей преданности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Считаем, что этот текст фактически свидетельствует, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита БРИКС свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности через агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско.

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"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции относительно российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в декларации. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины", - отмечается в комментарии.

Как считают в МИД Украины, саммит БРИКС, который Россия планировала использовать для раскола мира, лишь в очередной раз показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на основе уважения международного права и Устава ООН, включая принцип территориальной целостности в международно признанных границах.

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"Напоминаем, что единственным путем достижения этого остается Формула мира. Призываем все страны, которые стоят на стороне международного права, а не права силы, присоединиться к ее воплощению", - подытожили в МИД.

Напомним, 22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС, в котором принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

23 октября СМИ сообщили, что в Казань для участия в саммите стран БРИКС с неанонсированным визитом прибылгенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Также стало известно, что 23 октября в Казань в РФ для участия в саммите лидеров стран БРИКС прибылпрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.