Оккупанты бьют по переправам на реке Оскол, что усложняет эвакуационные мероприятия, - Харьковская ОВА

Ситуация с эвакуацией на Харьковщине осложняется тем, что россияне бьют по переправам, что делает невозможным обеспечение восстановления критической инфраструктуры на той территории.

Об этом в эфире "Единых новостей" рассказал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера врагом были нанесены удары по переправам через эту реку (Оскол. - Ред), что затрудняет эвакуационные мероприятия. Однако мы работаем над восстановлением логистического сообщения", - отметил Синегубов.

Он также отметил о снижении темпов эвакуации.

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По его данным, всего 9 тысяч человек подлежат эвакуации из населенных пунктов Купянского направления, из них более 4 тысяч 800 жителей именно Купянской громады. В приоритете - левый берег, где остается более 2700 человек.



"169 местных жителей, в том числе 79 детей, должны эвакуировать из Боровской громады, где крайне напряженная ситуация с безопасностью", - добавил Синегубов.



Председатель ОГА также сообщил, что за сутки враг применил против безоружных жителей Харьковщины 11 управляемых авиабомб и 1 ракету Х-38.

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