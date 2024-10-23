Расширение миссий МАГАТЭ на ключевые подстанции украинских АЭС - это сигнал, что атаки на эти объекты недопустимы, - Минэнерго

Присутствие и визиты миссий МАГАТЭ на объекты, которые имеют критическое значение для украинских атомных электростанций является ответом международного сообщества, цивилизованного международного сообщества на ядерный терроризм, который устроила Россия, обстреливая такие объекты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"Эти визиты являются сигналом миру о том, что эта инфраструктура действительно является важной и что атака на эту инфраструктуру действительно является атакой на международную ядерную безопасность и радиационную безопасность. Именно с такой целью эксперты посещают эти электростанции: для того, чтобы подчеркнуть их важность, для того, чтобы зафиксировать повреждения, которые там сделаны", - отметил он.

Кроме того, Андарак выразил надежду, что эти визиты будут одним из важных сигналов, что международное сообщество не допускает дальнейших атак на эту инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ на следующей неделе продолжит миссии на подстанциях украинских АЭС

Ранее сообщалось, что в Украине определены семь подстанций, важных для выдачи мощности с атомных станций, на которые распространяется работа миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).