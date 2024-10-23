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Новости
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Расширение миссий МАГАТЭ на ключевые подстанции украинских АЭС - это сигнал, что атаки на эти объекты недопустимы, - Минэнерго

Розширення місій МАГАТЕ на ключові підстанції українських АЕС

Присутствие и визиты миссий МАГАТЭ на объекты, которые имеют критическое значение для украинских атомных электростанций является ответом международного сообщества, цивилизованного международного сообщества на ядерный терроризм, который устроила Россия, обстреливая такие объекты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал заместитель министра энергетики Роман Андарак.

"Эти визиты являются сигналом миру о том, что эта инфраструктура действительно является важной и что атака на эту инфраструктуру действительно является атакой на международную ядерную безопасность и радиационную безопасность. Именно с такой целью эксперты посещают эти электростанции: для того, чтобы подчеркнуть их важность, для того, чтобы зафиксировать повреждения, которые там сделаны", - отметил он.

Кроме того, Андарак выразил надежду, что эти визиты будут одним из важных сигналов, что международное сообщество не допускает дальнейших атак на эту инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ на следующей неделе продолжит миссии на подстанциях украинских АЭС

Ранее сообщалось, что в Украине определены семь подстанций, важных для выдачи мощности с атомных станций, на которые распространяется работа миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Автор: 

АЭС (546) МАГАТЭ (410) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+4
Це те МАГАТЕ, яке фінансувало рашистів, чи інше? 🤔
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23.10.2024 20:21 Ответить
+3
Мабуть шукають ЯО.
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23.10.2024 20:03 Ответить
+3
Цікаво, представниками МАГАТЕ на українських атомних станціях також в основному будуть російські відставники, як колись вони були представниками ОБСЕ на Донбасі?
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23.10.2024 20:57 Ответить
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Мабуть шукають ЯО.
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23.10.2024 20:03 Ответить
Це те МАГАТЕ, яке фінансувало рашистів, чи інше? 🤔
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23.10.2024 20:21 Ответить
мастурбований світ реагує на погрози потужної ерекції мацкви
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23.10.2024 20:38 Ответить
Цікаво, представниками МАГАТЕ на українських атомних станціях також в основному будуть російські відставники, як колись вони були представниками ОБСЕ на Донбасі?
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23.10.2024 20:57 Ответить
Розширення місій МАГАТЕ на ключові підстанції українських АЕС - це сигнал, що атаки на ці об'єкти можуть відбутися після того ,як місії закінчуть свою роботу на ключових українських АЕС .з визначенням цілей, для нанесення рашистських ударів
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23.10.2024 20:59 Ответить
Треба слідкувати за тим коли місія почне тікати з АЕС .
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23.10.2024 21:06 Ответить
У всякому випадку МАГАТЕ, напевно єдине міжнародна установа, котра не "злилась" подалі від війни, або не "лягла" під рашистів, як це зробили ОБСЄ (які єдине що робили, так це складали рейтинги ресторанів в окупованому Донецьку), та ООН (очільник якого поїхав цілувати ж*пу путлєру). В Гроссі хоч вистачило сміливості їздити на Запоріжську АЕС.
Єдина організація, котра хоч якось відпрацьовує вкладені в неї гроші та заслуговує на подальше існування.
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23.10.2024 21:15 Ответить
Ну і звісно ще міжнародні фінансові установи, на кшталт МВФ. Ці теж працюють, а не лише проїдають бюджети.
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23.10.2024 21:17 Ответить
Коли реготати?
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23.10.2024 22:27 Ответить
А навіщо було припиняти? Як почали з 2019, так варто продовжувати і далі.
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23.10.2024 23:21 Ответить
По АСЭ-ам бить точно не будут, их сложно восстановить.
А вот по инфраструктуре точно будут бить.
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23.10.2024 22:23 Ответить
 
 