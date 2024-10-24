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Гладкий больше не возглавляет штаб Сил беспилотных систем. Его преемником стал полковник Халабуда

Штаб Сил безпілотних систем очолить Олексій Халабуда

Капитан первого ранга Роман Гладкий, назначенный летом этого года начальником штаба командования Сил беспилотных систем (СБС), был уволен с этой должности. Его преемником стал экс-командир 28-й ОМБр полковник Алексей Халабуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой на комментарий Минобороны.

"По результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины невозможно.

В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва.

Это решение было принято после соблюдения всех необходимых процедур и тщательной проверки, с целью повышения эффективности работы подразделения и его способности отвечать современным вызовам", - говорится в комментарии Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что новым начальником штаба Сил беспилотных систем назначен полковник Алексей Халабуда, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начштаба СБС Гладкий в 2014-2015 гг. 26 раз пересекал пограничные пункты РФ, - СМИ

Назначение Романа Гладкого в Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

СМИ сообщили, что СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением.

Главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ Романа Гладкого.

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о российском гражданстве у жены Гладкого.

В сентябре "Телебачення Торонто" писало, что Роман Гладкий пересекал пограничные пункты РФ во время службы в Командовании ВМС Украины в 2014-2015 годах.

Что известно об Алексее Халабуде?

Алексей Халабуда - полковник Вооруженных сил Украины. Выпускник Академии сухопутных войск 2010 года, специализация - "управление действиями подразделений механизированных войск".

В 2015 году за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Был командиром 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Автор: 

назначение (2182) Гладкий Роман (9) Силы беспилотных систем (106)


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Топ комментарии
+14
І для чого було призначати колоборантів? Щоб потім показати роботу по боротьбі з колоборантами?
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24.10.2024 08:01 Ответить
+12
ОП - давно став офісом помилкових (злочинних) рішень.
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24.10.2024 08:29 Ответить
+11
Потужно.
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24.10.2024 07:56 Ответить
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24.10.2024 07:56 Ответить
А то!!!
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24.10.2024 08:03 Ответить
Бери вище - незламно!
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24.10.2024 09:21 Ответить
... готовлять радником в жОПу - до дЄрмака....
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24.10.2024 09:27 Ответить
І для чого було призначати колоборантів? Щоб потім показати роботу по боротьбі з колоборантами?
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24.10.2024 08:01 Ответить
Ключове слово "буда", -хала, - нов.
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24.10.2024 08:10 Ответить
якого його ставили ???
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24.10.2024 08:20 Ответить
Може до стажу не вистачало.
Може треба було очі агентові в цій галузі, типу тимчасовий розвідник диверсант.
Зрозуміло одне, там безлад. Бо будь-які зміни роблять часові прірви в роботі.
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24.10.2024 09:43 Ответить
влада сказала що перевірила його і він безпечний
згадайте що тоді говорили суспільство- він зрадник
минуло майже півроку і його таки звільнили
Який висновок з того
Значить зрадники його і призначали.
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24.10.2024 09:50 Ответить
ОП - давно став офісом помилкових (злочинних) рішень.
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24.10.2024 08:29 Ответить
Так риба ж і гниє з голови.
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24.10.2024 08:43 Ответить
Та рибі була гнилою
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24.10.2024 08:51 Ответить
Там таких гладкіх пів ради та СБУ ,алло військові не чую коли підарів різати будемо прокурорів інвалідів суддів та далі по списку ,тільки кінчати треба швидко зелень ,щоб кацапи не скористалися
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24.10.2024 09:12 Ответить
За суддів мовчать, бо Нізззяяяя
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24.10.2024 10:20 Ответить
Того, хто призначив Гладкого, вже покарано? А чому ні? Це ж була відверта диверсія.
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24.10.2024 09:28 Ответить
Зєля сам собі робити кастрацію явно не буде.
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24.10.2024 10:56 Ответить
Язик Безуглої спрацював?
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24.10.2024 09:29 Ответить
А не можна так: спочатку первірка СБУ, потім призначення на посаду? Чи це заскладний хід думки для зеленої влади?
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24.10.2024 09:50 Ответить
Не зрозумів: так Безугла провокаторка та зрадниця, чи все ж ні?
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24.10.2024 10:19 Ответить
ну ти ж зибіл, тому тобі важко зрозуміти стару як гівно Геббельса схему "70% правди, 30% маніпуляцій"
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24.10.2024 11:23 Ответить
"У зв'язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву."

тепер треба оцей бат під Покровськ перекинути. Адже нам саме там резерви потрібні, чи не так?
Чи як завжди любу сраку будуть затикати цивільними дядьками ТРО-шниками з калашами?
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24.10.2024 11:22 Ответить
Очікуємо коли туди призначать мольодого лєйтєнанта Олега Л.
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24.10.2024 11:25 Ответить
Ще є лейтенант-полковник комбриг Ляшко у резерві.
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24.10.2024 12:08 Ответить
 
 