Гладкий больше не возглавляет штаб Сил беспилотных систем. Его преемником стал полковник Халабуда

Капитан первого ранга Роман Гладкий, назначенный летом этого года начальником штаба командования Сил беспилотных систем (СБС), был уволен с этой должности. Его преемником стал экс-командир 28-й ОМБр полковник Алексей Халабуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда со ссылкой на комментарий Минобороны.

"По результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины невозможно.

В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва.

Это решение было принято после соблюдения всех необходимых процедур и тщательной проверки, с целью повышения эффективности работы подразделения и его способности отвечать современным вызовам", - говорится в комментарии Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что новым начальником штаба Сил беспилотных систем назначен полковник Алексей Халабуда, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Назначение Романа Гладкого в Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

СМИ сообщили, что СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением.

Главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ Романа Гладкого.

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о российском гражданстве у жены Гладкого.

В сентябре "Телебачення Торонто" писало, что Роман Гладкий пересекал пограничные пункты РФ во время службы в Командовании ВМС Украины в 2014-2015 годах.

Что известно об Алексее Халабуде?

Алексей Халабуда - полковник Вооруженных сил Украины. Выпускник Академии сухопутных войск 2010 года, специализация - "управление действиями подразделений механизированных войск".

В 2015 году за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Был командиром 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.