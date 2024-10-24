МИД РФ о футболке Зеленского с надписью "Сделаем Россию маленькой снова": "Для этого нам нужен Киев, придурок"

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 23 октября был одет в футболку с надписью "Make Russia small again" (Сделаем Россию маленькой снова). Российский МИД возмутился.

Об этом говорится в сообщении МИД России в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отреагировала на надпись на футболке, в которой был Владимир Зеленский, назвав его "придурком".

"Маленькой как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", - прокомментировала Захарова.

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