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МИД РФ о футболке Зеленского с надписью "Сделаем Россию маленькой снова": "Для этого нам нужен Киев, придурок"

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 23 октября был одет в футболку с надписью "Make Russia small again" (Сделаем Россию маленькой снова). Российский МИД возмутился.

Об этом говорится в сообщении МИД России в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Зеленський у футболці з написом Зробимо Росію малою знову

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отреагировала на надпись на футболке, в которой был Владимир Зеленский, назвав его "придурком".

"Маленькой как что? СССР? Российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", - прокомментировала Захарова.

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МЗС РФ відреагувало на футболку Зеленського із написом "Зробимо Росію малою знову"

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) МИД РФ (1673) россия (96216) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+48
Ім потрібен Київ? Прутень вам у сраку а не Київ. Ну а на рахунок придурка тут не посперечаєшся.
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24.10.2024 09:59 Ответить
+20
Ну, всьо! Зе обрубав кінці. Хоча, ще можна у офіційних зверненнях називати московитів кацапами. Тоді їх кондратій і вхопить.
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24.10.2024 10:03 Ответить
+16
На жаль Зеленський якого росія використовувала як антиукраїнський проект з так званим кварталом ,так і не зрозумів що росія ворог який хоче знищити Україну ,я ніколи не чув від нього що б він назвав путіна злочинцем ,вбивцею ,а саму росію фашиським режимом,імперією зла ітд ,він обходит такі теми ,на відміну від висьміювань України з кварталом на догоду своїх кураторів .
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24.10.2024 10:12 Ответить
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Ім потрібен Київ? Прутень вам у сраку а не Київ. Ну а на рахунок придурка тут не посперечаєшся.
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24.10.2024 09:59 Ответить
Копай глубже, малая нарабсея по-гречески, - це МЕТРОПОЛИЯ. Все остальное большие нарабсеи - это окраины. Вот в этом состоит дурость главзеба, хотя в этом и машка-алкоголичка тоже не отбивает дупля.
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24.10.2024 10:51 Ответить
Все вірно. "малая родина" основа "большой родины" - це про малоросів, великоросів та белоросів
Всі *роси походять з "малой родіни" - тобто від малоросів.
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24.10.2024 13:46 Ответить
Гуси роздратувалися.
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24.10.2024 10:00 Ответить
Ну, всьо! Зе обрубав кінці. Хоча, ще можна у офіційних зверненнях називати московитів кацапами. Тоді їх кондратій і вхопить.
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24.10.2024 10:03 Ответить
Малороссией была территория нынешней Украины.
А Великороссией - территория нынешней россии.
Так что, Зеленский действительно в очередной раз сказал глупость.

"Зробимо Росію малою знову"
-----------------------------------------------------------
Он что, захотел Украину сделать россией?
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24.10.2024 10:04 Ответить
де була? в імперській раша-пропоганді?
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24.10.2024 10:09 Ответить
в наукових працях світових академічних істориків.

в перекладі з грецької

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Назви «Мала Русь» і «Велика Русь» виникли задовго до того, як на землях ******** Росії сформувалась єдина держава. Їх започаткували галицько-волинські князі, ініціювавши створення власної митрополії в межах колишньої загальноруської (близько 1303 року).
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24.10.2024 10:21 Ответить
Тоді не було "росії". Про Русь на футболці самодура нічого не пишеться.
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24.10.2024 10:27 Ответить
з церковної точки зору тоді була Мегалі Росія

У XIV-XVII століттях використовується в окремих іноземних джерелах для визначення земель новгородської та псковської республік та московського великого князівства
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24.10.2024 10:38 Ответить
Русь ≠ Росія.
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24.10.2024 10:27 Ответить
в транскрипції з грецької звучить як Мікра Россія
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24.10.2024 10:33 Ответить
Все одно футболка з дурнуватим написом, це навіть не обговорюється.
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24.10.2024 10:40 Ответить
надпис дурнуватий саме з історичної точки зору, бо шо *****, шо Найвеличніший - альтернативні історики
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24.10.2024 11:07 Ответить
МЗС РФ відповіло у межах своєї викривленої історичної доктрини.

Напис на футболці англійською, а не грецькою, ваапщє-то !
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24.10.2024 12:08 Ответить
та яка різниця, якою мовою на футболці. Суть в тому, звідки ця назва походить.

Кстаті, до Румунії є претнзії по назві ?
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24.10.2024 13:14 Ответить
Я без претензій. З мене такий історик як і балерун.

Але коли пересічна людина без знання грецької читає - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ср.-грец. Ῥωσία, і з цього якось виходь "русія" чи "россія" ...
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24.10.2024 13:47 Ответить
пересічна людина без знання грецької довіряє вченим історикам зі знанням грецької
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24.10.2024 13:55 Ответить
от так і з"явилась "Россія"
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24.10.2024 15:07 Ответить
мені здається, що слово "Россія" петруччо намбе ван не сам придумав, а йому його підказали попи, які вже точно знали грецьку, як мову церкви Візантії
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24.10.2024 17:06 Ответить
Так отож. Москалі це слово від греків узяли, бо хотіли називатися по-модньому (десь так. як тепер дурки хизуються англізмами). Ця назва відносно недавня, від XVIII століття защеплена.
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24.10.2024 10:40 Ответить
москалі взяли від греків, але переклали невірно.

МЕГАЛО по гречески значит БОЛЬШАЯ, а не ВЕЛИКАЯ
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24.10.2024 11:11 Ответить
18 століття, а саме з 1721 року московське царство указом Петра І змінило назву на російська імперія.
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24.10.2024 12:42 Ответить
в світі сотні країн протягом історії міняли свої назви. Мають право.
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24.10.2024 13:17 Ответить
То ж так, але тільки репожери помінявши свою історичну назву, тепер кажуть, що Київ їх. Бо ми ж назву помін.
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24.10.2024 17:18 Ответить
та й хер на них, мало що шизофреніки кажуть.

Історія - то історія і нехай нею вчені займаються, а вислуховувати брєд дебілів - то дурне діло
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24.10.2024 18:05 Ответить
Так ***** і кацари спотворюють історію. Через те і війна. Історія то є дуже важливе діло, навіщо ви так зневажливо до неї? Зробимо лаптерейх знову маленьким - це відсилання до масковсьго князівства. Щоб вони зменшилися до розмірів московського князівства (це зара московська область). Щоб заболотня мордва знала своє місце на болотах, сиділа там тихо, жерла ранетки і не вякала.
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24.10.2024 18:20 Ответить
До тебе ще не дійшло, шо їм пох на історію ?

Якби не історія, вони б проти бойових гусей почали б війну, або проти комарів, які вирізняють людей в залежності від громадянства.
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24.10.2024 18:39 Ответить
То до тебе, я бачу, не доходить..
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25.10.2024 03:23 Ответить
а в китайській як? а на суахілі?
якщо хочете повторювати побрехеньки за московитами, які не знали як їм примазатись до Русі і приміряти на себе чужеземні назви - то будь ласка, але не треба українцям розповідати байки про те що руссія = Русь, а "мала руссія" = Україна.
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24.10.2024 10:42 Ответить
це не байки.

це наука історія.

а якшо українці хочуть чути лише приємну для себе пропаганду, то хай дивляться телемарафон.
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24.10.2024 11:08 Ответить
наука історія каже нам тільки що окрім московитів жодна держава ніколи всерйоз не використовувала терміни "Мала Русь" чи "Велика Русь" чи ще щось таке.
продовжуйте повторювати за московитами їх побрехеньки, угу
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24.10.2024 12:20 Ответить
а Велике Князівство Литовське, Жимойтське і Русь ?
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24.10.2024 13:18 Ответить
так Русь же. Не Мала чи ще якась. А просто Русь. Все вірно. Бо Русь = Україна
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24.12.2024 12:35 Ответить
Кажіть Давня Україна і ці питання будуть назавжди зняті.
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24.10.2024 10:41 Ответить
Бажано не плодити лишніх наративів. Не було тоді України. Навіть "Русь" умовна назва. Князівсва були, держави у ********* розумінні не було.

"землі ******** України" - писати довше, але правильніше
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24.10.2024 12:01 Ответить
А як було 912 року зазначено назву нашої прабатьківщини - Київської землі - у Договорі з греками? Мабуть, Русь. А були ж іще договори кінця 9-го сторіччя.
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24.10.2024 14:22 Ответить
То це Ваші припущення, чи в усих тих договорах греки писали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 ср.-грец. Ῥωσία ??

"Київські землі" це не назва країни чи держави.
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24.10.2024 15:48 Ответить
Скоріше за все, він мав на увазі Московське князівство.
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24.10.2024 11:00 Ответить
Курдуплику вчи історію!!!
Він мав на увазі зробити їх московією!!! Ти б хоч карту глянув...
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24.10.2024 11:45 Ответить
Чучело. что значит "мав на увазі "?
Мав одно, а сказал другое, так как Зеленский не знает ни историю (в 95 квартале не преподавали), ни на карты не смотрел.
А чего на карту мне смотреть? Древних и старых карт у меня в моем архиве больше 50 штук.
Это тебе надо не на забор смотреть и читать, что там написано, а историческую литературу (не российскую) почитать и в архиве, хотя бы месяц поработать.
Гляди, глазки у тебя откроются и перестанешь указывать там, где ты баран.
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24.10.2024 12:10 Ответить
Кстати, когда было московское царство, россии не было и в помине.
А когда появилась россия, московского царства уже не было.
Так что, глупо иметь ввиду одно, а говорить о другом.
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24.10.2024 12:12 Ответить
У нього ж напис на футболці англійською. З прикметником small. А Мала Росія (чи вже Малоросія) англійською зветься Little Russia. Носієві англійської мови small не навіює жодних асоціяцій із Малоросією. А російський МИД "у мармизі" Захарової зайвий раз засвідчив власну нікчемність і невігластво.
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24.10.2024 12:49 Ответить
треба було не "small" а "short" а ще краще "shit" 🤣
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24.10.2024 13:49 Ответить
нє, ну а чьо? прікольно жє....
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24.10.2024 10:08 Ответить
"так їм і помре! "

Скоріше б.
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24.10.2024 10:22 Ответить
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24.10.2024 10:09 Ответить
...на закусь попалася пельмешка з перцем.
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24.10.2024 10:47 Ответить
На жаль Зеленський якого росія використовувала як антиукраїнський проект з так званим кварталом ,так і не зрозумів що росія ворог який хоче знищити Україну ,я ніколи не чув від нього що б він назвав путіна злочинцем ,вбивцею ,а саму росію фашиським режимом,імперією зла ітд ,він обходит такі теми ,на відміну від висьміювань України з кварталом на догоду своїх кураторів .
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24.10.2024 10:12 Ответить
це було колись, до 2022 р.
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24.10.2024 12:02 Ответить
Болото засмерділо.
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24.10.2024 10:13 Ответить
Потужний План Перемоги...
Но для начала надо бы зробить коррупцию хотя бы малою, а иначе это всё балачки и шутки квн-95 квартал.
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24.10.2024 10:20 Ответить
Манька-фєдєрація таки зізналась, що для величі їм потрібен Київ. Бо без нього величь якась маленька.
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24.10.2024 10:23 Ответить
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24.10.2024 10:26 Ответить
Спочатку навести порядок в країні,зробити її великою. А потім те що написано. Але в цілому - правильно.
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24.10.2024 10:28 Ответить
Так московії завжди потрібна була чужа історія , вони і досі своєї не мають , та і культуру народів московії прохерили ...на сьгодні вони ніхто і звати їх ніяк , федерасти "Аб'єднаних "колоній...просто фАк по московськи
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24.10.2024 10:39 Ответить
Зелупа знайшов цю футболку, яку подарували ще Порошенку і видав за свій креатив.
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24.10.2024 10:55 Ответить
Ота "small russia" - це ота хатка на московських болотах для б*ядок молодшого сина київського князя. І жаби навкруги.
Отака мусить бути small russia!
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24.10.2024 10:59 Ответить
тупая и еще тупее
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24.10.2024 11:25 Ответить
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24.10.2024 11:28 Ответить
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24.10.2024 12:18 Ответить
але все-таки це приниження президента України. У і якого хера ви тут усі підгавкуєте москалям? Він законно обраний громадянами держави. Не всі його обирали, далеко не всі і я теж але в окопах на фронті воїни боронять Україну і не питають хто за кого голосував. Якась там путінська ***** поливає лайном президента суверенної держави - якого хера?
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24.10.2024 11:29 Ответить
Та ти шо, приниження президента України? А приниження України, це як? Эта другое?

https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw Зеленский в Юрмале на фестивале
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24.10.2024 11:41 Ответить
Президент все правильно сказав. Молодець! Лишилося тільки дещо зменшити території рф до кордонів царства московського яке було ще у часи Івана жахливого (тіпу грознава).
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24.10.2024 11:41 Ответить
Пишуть Зеленський вкрав футболку у Порошенка.

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24.10.2024 11:42 Ответить
вона мабуть десь продається, місця тре знати
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24.10.2024 12:05 Ответить
520 гр. з доставкою.
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24.10.2024 12:17 Ответить
Футболку с принтом "Make russia small again" ("Сделаем Россию снова маленькой") украинскому президенту Владимиру Зеленскому подарила общественный деятель, народный депутат Украины (2014-2019 годов) Анна Гопко. Об этом она https://www.facebook.com/hanna.hopko/posts/pfbid02nSMpSj3frzC7mz6UmCFCT4hxzBKLyvkBsCSQAfiZJkP5EkYLQWUeAW2G7hYrUGyDl?locale=uk_UA написала 23 октября в Facebook.
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24.10.2024 12:13 Ответить
на фото інша футболка з більш грамотним принтом
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24.10.2024 13:57 Ответить
Першими грузини подарували Пороху. А потім хтось дав просрачці https://t.me/c/1331115453/944196
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24.10.2024 12:59 Ответить
С зеленским мирный договор не подпишут, а значит не будут обсуждать. Легетимность зеленского под большим вопросом. Есть Основной Закон, полномочия пять лет. Все
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24.10.2024 11:53 Ответить
Сидіть там собі у Германіях і не вякайте. Вибачте ...
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24.10.2024 12:04 Ответить
Їжте ріпу та не відволікайтесь.
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24.10.2024 12:23 Ответить
Для того, аби повернутись в кордони московії Київ їм не потрібен
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24.10.2024 12:04 Ответить
На футбольцi йдеться про те, щоби цапорилiю знову зробити метрополiею Киева, згiдно з древньогрецьким трактуванням.
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24.10.2024 12:41 Ответить
Классный троллинг!
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24.10.2024 12:17 Ответить
Манька - штукатурка открыла водяроприемник!
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24.10.2024 12:53 Ответить
Дивний провокативний напис - його можна трактувати як Створимо малоросію знову. Кацапія фактично зараз і робить все можливе для захоплення територій бувшої малоросії. Депутатка явно не сповна розуму, подарувавши таке Президенту, але де служба протоколу Президента, яка несе відповідальність за такі серйозні речі?
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24.10.2024 13:30 Ответить
Мала Русь це церковний візантійський термін, який ввели в обіг вже після розпаду Київської Русі і який охоплював суто галицько-волинські землі і Київ туди не входив.Рашосвинка Захарова знову обісралась.Так само як і російські десантники під Гостомелем 😁
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24.10.2024 14:15 Ответить
Русь і россія- це як Рим і роми
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24.10.2024 22:12 Ответить
Шануймося Українці!
І трошки на злобу дня:
"Make Trump great again"-???????????!!!!!!!!!!!!
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25.10.2024 09:14 Ответить
 
 