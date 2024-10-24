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Лубинец обратился к ООН и МККК из-за казни оккупантами 4 пленных нацгвардейцев в Донецкой области: Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью

Окупанти стратили 4 полонених нацгвардійців

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно казни российскими оккупантами четырех военных Нацгвардии Украины в Донецкой области.

Об этом сообщил Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные снова вероятно убили украинских военнопленных в Донецкой области", - написал он.

Лубинец напомнил, что по данным Офиса Генерального прокурора, вблизи Селидово 6 октября четверо военных Нацгвардии Украины были захвачены в плен российскими военными. Россияне записали, вероятно, допрос раненых безоружных пленных на видео, а на следующий день после возвращения утраченных позиций Силы обороны обнаружили тела убитых украинских военнослужащих. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Украинский омбудсмен подчеркнул, что Россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Со своей стороны, как Омбудсман Украины, направил письма на ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения.

К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!" - добавил Лубинец.

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Автор: 

казнь (121) ООН (4193) Красный Крест (443) Донецкая область (10009) Национальная гвардия (2163) Лубинец Дмитрий (483)


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Топ комментарии
+9
Генеральний секретар організації в котру ти відправив листи як раз в цей момент пьє шампанське із диктатором котрий і почав цю війну.
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24.10.2024 12:54 Ответить
+4
Лубінець звернувся до ООН а трубку взяло Х**ло.
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24.10.2024 12:58 Ответить
+3
Просто дзеркально дійте і не зважайте на занепокоєних. Можливо це приведе росіян до тями. Полонених там пайку уріжте і на рудники у Жовтих Водах відправте. Ядерна зброя сама себе не побудує.
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24.10.2024 12:59 Ответить
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".... направив лист" - а там просто "підітруться" бумагою
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24.10.2024 12:47 Ответить
Виграй війну і військові злочини припиняться
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24.10.2024 12:48 Ответить
Генеральний секретар організації в котру ти відправив листи як раз в цей момент пьє шампанське із диктатором котрий і почав цю війну.
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24.10.2024 12:54 Ответить
Лубінець звернувся до ООН а трубку взяло Х**ло.
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24.10.2024 12:58 Ответить
Просто дзеркально дійте і не зважайте на занепокоєних. Можливо це приведе росіян до тями. Полонених там пайку уріжте і на рудники у Жовтих Водах відправте. Ядерна зброя сама себе не побудує.
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24.10.2024 12:59 Ответить
я би їх взагалі не годував
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24.10.2024 13:05 Ответить
В теперішньому світі виявляється все допустимо. Дожилися.
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24.10.2024 13:06 Ответить
куди звернувся? в оон....він чи хворий на голову чи обдолбаний...вчора херіло гуттеріш з ху"лом в москві ручкався а воно до нього звертається....душщевнохворі потвори.....
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24.10.2024 13:22 Ответить
 
 