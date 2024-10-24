Лубинец обратился к ООН и МККК из-за казни оккупантами 4 пленных нацгвардейцев в Донецкой области: Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно казни российскими оккупантами четырех военных Нацгвардии Украины в Донецкой области.
Об этом сообщил Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Российские военные снова вероятно убили украинских военнопленных в Донецкой области", - написал он.
Лубинец напомнил, что по данным Офиса Генерального прокурора, вблизи Селидово 6 октября четверо военных Нацгвардии Украины были захвачены в плен российскими военными. Россияне записали, вероятно, допрос раненых безоружных пленных на видео, а на следующий день после возвращения утраченных позиций Силы обороны обнаружили тела убитых украинских военнослужащих. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Украинский омбудсмен подчеркнул, что Россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
"Со своей стороны, как Омбудсман Украины, направил письма на ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения.
К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью!" - добавил Лубинец.
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