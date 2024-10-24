20 крымских журналистов удерживают в тюрьмах в России из-за своей профессиональной деятельности, - правозащитники

Двадцать крымских журналистов находятся в российских тюрьмах из-за своей профессиональной деятельности. Медийщики часто подвергаются пыткам.

Об этом сообщила представитель Центра защиты прав человека Zmina Виктория Нестеренко на пресс-конференции перед стартом третьего парламентского саммита "Крымская платформа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радіо Свобода "Крим.Реалії".

По ее словам, во многих случаях заключенные журналисты подвергаются пыткам, им также часто отказывают в оказании медицинской помощи, как это происходит с гражданскими журналистами Ириной Данилович и Аметом Сулеймановым.

На сегодня ситуация для лишенных свободы крымских журналистов остается тяжелой, поскольку за все время с начала полномасштабного вторжения Украина смогла освободить только двух крымских политзаключенных.

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В связи с этим правозащитница призвала журналистов проявлять солидарность с крымскими коллегами, которые находятся в заключении.

Также Нестеренко отметила, что российские власти широко преследуют жителей Крыма за то, что они пишут правду о войне или военных преступлениях российской армии.

По данным правозащитницы, с начала полномасштабной агрессии России было зафиксировано не менее 15 судебных процессов против журналистов за такие нарушения.

Она назвала в качестве примера преследования гражданской журналистки Лутфие Зудиевой и независимой крымскотатарской газеты "Qırım".

Ранее глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что с начала оккупации Крыма Россия развивала систему уголовных политических преследований против журналистов.

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