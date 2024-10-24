Вступление Украины в ЕС и приглашение в НАТО даст России четкий сигнал, что нельзя запугивать другие страны, - спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что вступление Украины в Европейский Союз и приглашение на вступление в НАТО даст России четкий сигнал, что нельзя запугивать другие страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Чмилите-Нильсен заявила на третьем парламентском саммите Международной Крымской платформы в четверг в Риге.

"Надо, чтобы Украина вступила в ЕС, и надо, чтобы было приглашение на вступление в НАТО. И это даст России четкий сигнал, что нельзя запугивать другие страны", - сказала спикер.

Чмилите-Нильсен также подчеркнула необходимость продолжать давить на РФ санкциями. В то же время она отметила, что война играет на руку России, она выдерживает ее стоимость, а введенные санкции не оказывают мощного эффекта на российскую экономику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация СМИ, что 7 стран НАТО против приглашения Украины в Альянс, не соответствует действительности, - спикер Зеленского Никифоров

По словам спикера, Украину необходимо поддерживать во всем, в чем она нуждается.

"Украинцы... сдерживают наводнение российского насилия... И если они не смогут его сдержать, это наводнение накроет другие страны. И мы должны поддерживать украинцев во всем, что им необходимо", - подчеркнула она.

Также читайте: ЕС в конце октября оценит прогресс Украины на пути к членству, - посол Матернова