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Вступление Украины в ЕС и приглашение в НАТО даст России четкий сигнал, что нельзя запугивать другие страны, - спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен

спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что вступление Украины в Европейский Союз и приглашение на вступление в НАТО даст России четкий сигнал, что нельзя запугивать другие страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Чмилите-Нильсен заявила на третьем парламентском саммите Международной Крымской платформы в четверг в Риге.

"Надо, чтобы Украина вступила в ЕС, и надо, чтобы было приглашение на вступление в НАТО. И это даст России четкий сигнал, что нельзя запугивать другие страны", - сказала спикер.

Чмилите-Нильсен также подчеркнула необходимость продолжать давить на РФ санкциями. В то же время она отметила, что война играет на руку России, она выдерживает ее стоимость, а введенные санкции не оказывают мощного эффекта на российскую экономику.

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По словам спикера, Украину необходимо поддерживать во всем, в чем она нуждается.

"Украинцы... сдерживают наводнение российского насилия... И если они не смогут его сдержать, это наводнение накроет другие страны. И мы должны поддерживать украинцев во всем, что им необходимо", - подчеркнула она.

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Автор: 

Литва (2507) членство в НАТО (1535) членство в ЕС (1059)


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Поки що чіткий сигнал "правільно всьо дєлаєшь, дядя вова".
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24.10.2024 13:46 Ответить
"...дасть Росії чіткий сигнал, що не можна залякувати інші країни", Джерело:

Маячня! Плювали вони на ваші сигнали! Тільки потужна @здюліна примусить кацапів задуматися (і то не точно).
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24.10.2024 13:51 Ответить
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24.10.2024 14:14 Ответить
Абсолютно нічого не дасть. Бункерному пох. на все це, тим паче є договорняки с тими ж самими. Наприклад, є інформація, що будуть відновлювати так званий північний потік в Германію, а звідталя й по всій Европі.
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24.10.2024 13:59 Ответить
 
 