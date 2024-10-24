Попытка Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась, - спикер ЕС Стано
Попытка российского диктатора Владимира Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась. Саммит в Казани стал примером изоляции России.
Об этом заявил представитель Европейского Союза Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что в ЕС приняли во внимание декларацию саммита БРИКС в Казани. По словам спикера, саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в БРИКС, чтобы попытаться выйти из международной изоляции.
По мнению Стано, попытка России получить поддержку войны против Украины была провальной.
"Если мы посмотрим на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции относительно продолжающейся агрессивной войны России против Украины, зато она содержит ссылки на "национальные позиции" стран-членов. Такая ссылка демонстрирует, что попытка РФ получить любую поддержку (войны против Украины. - Ред.) в формате БРИКС провалилась снова", - сказал Стано.
Представитель ЕС добавил, что такая позиция стран членов БРИКС является еще одним примером международной изоляции России из-за войны в Украине.
Он также заявил, что ЕС не воспринимает пункты декларации БРИКС относительно "односторонних неправомерных" санкций. Стано подчеркнул, что ограничения ЕС являются обоснованными и применяются против людей и стран, которые являются нарушителями международного права.
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Не сумніваюся - з китайцями у нього, взимку 2022-го був приблизно такий діалог:
- Я тут с Украиной немножко и быстренько повоюю... А вы мне не мешайте хотя-бы несколько месяцев...
- Согласны... Но не затягивай...