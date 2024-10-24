Попытка Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась, - спикер ЕС Стано

Попытка российского диктатора Владимира Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась. Саммит в Казани стал примером изоляции России.

Об этом заявил представитель Европейского Союза Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в ЕС приняли во внимание декларацию саммита БРИКС в Казани. По словам спикера, саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в БРИКС, чтобы попытаться выйти из международной изоляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС по поводу участия Гутерриша в саммите БРИКС: Верим, что он усилит призыв к Путину остановить агрессию против Украины и немедленно вывести войска с ее территории

По мнению Стано, попытка России получить поддержку войны против Украины была провальной.

"Если мы посмотрим на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции относительно продолжающейся агрессивной войны России против Украины, зато она содержит ссылки на "национальные позиции" стран-членов. Такая ссылка демонстрирует, что попытка РФ получить любую поддержку (войны против Украины. - Ред.) в формате БРИКС провалилась снова", - сказал Стано.

Представитель ЕС добавил, что такая позиция стран членов БРИКС является еще одним примером международной изоляции России из-за войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Декларация саммита БРИКС продемонстрировала, что объединение не имеет единой позиции относительно агрессии РФ против Украины, - МИД

Он также заявил, что ЕС не воспринимает пункты декларации БРИКС относительно "односторонних неправомерных" санкций. Стано подчеркнул, что ограничения ЕС являются обоснованными и применяются против людей и стран, которые являются нарушителями международного права.