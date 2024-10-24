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Попытка Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась, - спикер ЕС Стано

Володимир Путін

Попытка российского диктатора Владимира Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась. Саммит в Казани стал примером изоляции России.

Об этом заявил представитель Европейского Союза Питер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что в ЕС приняли во внимание декларацию саммита БРИКС в Казани. По словам спикера, саммит был попыткой Путина злоупотребить ротационным председательством России в БРИКС, чтобы попытаться выйти из международной изоляции.

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По мнению Стано, попытка России получить поддержку войны против Украины была провальной.

"Если мы посмотрим на Казанскую декларацию, в ней нет единой позиции относительно продолжающейся агрессивной войны России против Украины, зато она содержит ссылки на "национальные позиции" стран-членов. Такая ссылка демонстрирует, что попытка РФ получить любую поддержку (войны против Украины. - Ред.) в формате БРИКС провалилась снова", - сказал Стано.

Представитель ЕС добавил, что такая позиция стран членов БРИКС является еще одним примером международной изоляции России из-за войны в Украине.

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Он также заявил, что ЕС не воспринимает пункты декларации БРИКС относительно "односторонних неправомерных" санкций. Стано подчеркнул, что ограничения ЕС являются обоснованными и применяются против людей и стран, которые являются нарушителями международного права.

Автор: 

путин владимир (31566) Стано Петер (92) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+3
Поки підтримують грошима - міняючи на мін.ресурси
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24.10.2024 16:38 Ответить
+3
Ога, от тільки з рашкою торгують всі і США і Европа.
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24.10.2024 17:02 Ответить
+3
"Вовану" сказали: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
Не сумніваюся - з китайцями у нього, взимку 2022-го був приблизно такий діалог:
- Я тут с Украиной немножко и быстренько повоюю... А вы мне не мешайте хотя-бы несколько месяцев...
- Согласны... Но не затягивай...
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24.10.2024 17:13 Ответить
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Поки підтримують грошима - міняючи на мін.ресурси
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24.10.2024 16:38 Ответить
Ога, от тільки з рашкою торгують всі і США і Европа.
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24.10.2024 17:02 Ответить
А що скаже пан генсек ООН?
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24.10.2024 16:39 Ответить
***** спокійно продає китаю та індії нафтопродукти і газ, купує в китаї електроніку для своїх озброєнь: це не підтримка війни?!

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24.10.2024 16:48 Ответить
Підтримка це підтримка, а торгівля це торгівля.
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24.10.2024 17:00 Ответить
Брикс послали *****. Бриксом командует Китай формально. Значит ***** послал Китай.
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24.10.2024 16:59 Ответить
"Вовану" сказали: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
Не сумніваюся - з китайцями у нього, взимку 2022-го був приблизно такий діалог:
- Я тут с Украиной немножко и быстренько повоюю... А вы мне не мешайте хотя-бы несколько месяцев...
- Согласны... Но не затягивай...
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24.10.2024 17:13 Ответить
Скорее всего так и было, но это затянулось. Потому Си тонко намекает что завязывай, ****** пёс плешивый. У нас бизнес кашлять начинает.
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24.10.2024 17:42 Ответить
ПРо це я й кажу... "Підставив" він "брата Сі", "підставив"... Адже той надіявся, що "бліцкріг" Путіна він використає, як підставу для окупації Тайваню - поки світ не "очухався"... Путін повинен був створить для нього "прецедент"... Але "обісрався" і "змішав усі карти" китайцям...
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24.10.2024 17:46 Ответить
ну не те, шоб послав. скажемо так: император сци висловив своє невдоволення і навіть трошки роздратування. виявилося, шо кремлівський фраєрок весь цей час не по масті ходив.
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24.10.2024 17:16 Ответить
Домовленності поза декларацією, нє? Не чули? Вам дебілам показують лише те, що ви хотіли побачити і почути.
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24.10.2024 17:45 Ответить
 
 