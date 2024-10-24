Гибель помощника Залужного из-за подаренных гранат: Печерский суд с апреля не может начать рассмотрение дела - судьи берут самоотвод

Печерский районный суд города Киева получил еще в апреле 2024 года обвинительный акт в отношении офицера из аппарата главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты погибшему 6 ноября 2023 года помощнику тогдашнего главкома Валерия Залужного Геннадию Частякову. Однако дело в суде до сих пор не начали рассматривать, поскольку судьи один за другим берут самоотвод, так как не имеют доступа к государственной тайне и отказываются такой доступ оформлять.

Об этом Татьяна Частякова рассказала Цензор.НЕТ.

"6 ноября 2024 будет год со дня гибели моего мужа, Частякова Геннадия, в результате взрыва боевой гранаты, которую на его же День рождения подарил ему Тимченко Олег без всяких об этом предупреждений. Кроме этого, в результате взрыва боевой гранаты, были нанесены телесные повреждения двум моим малолетним детям. Лечение продолжается до сих пор. Действия Тимченко А.В., среди прочего, стороной обвинения квалифицированы как убийство моего мужа по неосторожности и в неосторожном тяжком телесном повреждении моих детей", - рассказала она.

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"Обвинительный акт еще в апреле этого года направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения. Однако, с тех пор не определен состав суда, который будет осуществлять рассмотрение уголовного производства. Из известных мне причин - это самоотводы судей в связи с отсутствием у них допуска к государственной тайне и их нежеланием такой допуск оформлять", - отметила жена погибшего помощника Залужного.

"По моему убеждению, это недопустимо, поскольку каждый судья обязан осуществлять правосудие, а отсутствие допуска к государственной тайне не является основанием для самоотвода. Я уверена, если допуск к государственной тайне у судьи отсутствует, такой судья должен этот допуск оформить, а не заявлять самоотвод и устраняться от рассмотрения обвинительного акта, не выполняя свою работу", - уверена Частякова и добавила, что будет прилагать все усилия, чтобы судебное разбирательство состоялось, а судебное решение было законным и справедливым.

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Напомним, сначала сообщалось, что Частяков погиб в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По информации Национальной полиции Украины, трагедия произошла в жилом комплексе в с. Чайки Киевской области. Позже глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что погибшим был помощник Залужного майор Геннадий Частяков, а инцидент произошел из-за взрыва подаренной гранаты.