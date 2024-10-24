РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6652 посетителя онлайн
Новости
5 506 37

Гибель помощника Залужного из-за подаренных гранат: Печерский суд с апреля не может начать рассмотрение дела - судьи берут самоотвод

Геннадій Частяков

Печерский районный суд города Киева получил еще в апреле 2024 года обвинительный акт в отношении офицера из аппарата главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты погибшему 6 ноября 2023 года помощнику тогдашнего главкома Валерия Залужного Геннадию Частякову. Однако дело в суде до сих пор не начали рассматривать, поскольку судьи один за другим берут самоотвод, так как не имеют доступа к государственной тайне и отказываются такой доступ оформлять.

Об этом Татьяна Частякова рассказала Цензор.НЕТ.

"6 ноября 2024 будет год со дня гибели моего мужа, Частякова Геннадия, в результате взрыва боевой гранаты, которую на его же День рождения подарил ему Тимченко Олег без всяких об этом предупреждений. Кроме этого, в результате взрыва боевой гранаты, были нанесены телесные повреждения двум моим малолетним детям. Лечение продолжается до сих пор. Действия Тимченко А.В., среди прочего, стороной обвинения квалифицированы как убийство моего мужа по неосторожности и в неосторожном тяжком телесном повреждении моих детей", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного Частякову, сообщено о подозрении, - ГБР

"Обвинительный акт еще в апреле этого года направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения. Однако, с тех пор не определен состав суда, который будет осуществлять рассмотрение уголовного производства. Из известных мне причин - это самоотводы судей в связи с отсутствием у них допуска к государственной тайне и их нежеланием такой допуск оформлять", - отметила жена погибшего помощника Залужного.

"По моему убеждению, это недопустимо, поскольку каждый судья обязан осуществлять правосудие, а отсутствие допуска к государственной тайне не является основанием для самоотвода. Я уверена, если допуск к государственной тайне у судьи отсутствует, такой судья должен этот допуск оформить, а не заявлять самоотвод и устраняться от рассмотрения обвинительного акта, не выполняя свою работу", - уверена Частякова и добавила, что будет прилагать все усилия, чтобы судебное разбирательство состоялось, а судебное решение было законным и справедливым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощник Залужного Частяков погиб из-за взрыва подаренной гранаты, - Клименко

Напомним, сначала сообщалось, что Частяков погиб в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства. Эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По информации Национальной полиции Украины, трагедия произошла в жилом комплексе в с. Чайки Киевской области. Позже глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что погибшим был помощник Залужного майор Геннадий Частяков, а инцидент произошел из-за взрыва подаренной гранаты.

Автор: 

граната (1011) смерть (9251) судья (2651) Печерский суд Киева (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
24.10.2024 17:55 Ответить
+19
Цікаво.
Мабуть судді підозрюють, що це зовсім не кацапи були.

А під ким у нас нині ходять судді та правоохоронці?
Татаров ні?

Кому дуже заважав Залужний?
Зеленському, ні?
показать весь комментарий
24.10.2024 17:52 Ответить
+15
******* вбили патріота - і воду мутять мразота гнила.
показать весь комментарий
24.10.2024 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх суддів, які беруть самовідвід - ЗВІЛЬНИТИ !
показать весь комментарий
24.10.2024 17:48 Ответить
Вони самі звільняються щодня. Скоро прийдеться вас направляти на їх місце, причому в примусовому порядку.

Я на місці б президента, аби країна відчула розумові здібності всіх, хто виконує замовлення криміналу нищити силові і правоохоронні структури, в примусовому порядку призначпла лідерів ціє травлі силовиків, на місце генпрокурора, міністра мвд і суддів.
Країна має, має таки відчути, що кожен з них собою представляє, відчути на власній шкірі, як би боляче.і принизливо це не було!
Це виглядає як єдиний
метод спасіння керованості держави, коли через шок люди прагнитимуть законності, порядку і власноруч перевірятимуть до літери, що з сказаного, написаного замовна брехня, а що є правда.
показать весь комментарий
24.10.2024 17:56 Ответить
А їх треба звільнити без пенсії. І поцікавитися співмірністю доходів і витрат.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:19 Ответить
З якого такого хереса?
Вони своє відпрацювали.

Метод який пропонуєте ви, має бути започаткований саме вас. Це справедливо, бо наперед будете знати всі ваші «гарантії соціальні» за 25-30 років роботи.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:41 Ответить
КостинА?
показать весь комментарий
24.10.2024 19:31 Ответить
Остіна!
показать весь комментарий
24.10.2024 19:58 Ответить
На місці, вибачте, КОГО?!! А хіба не ця хрипата мерзота разом з дефективними менеджерами генерує хаос в країні і знищує державність України?!! Винищує вмотивовану патріотичну молодь?!!
показать весь комментарий
24.10.2024 18:41 Ответить
На місці президента КРЕСТНИЙ батько МАФІЇ , який призначав Ермака , ТАТАРОВА , БАКАНОВА, Кулініча, Наумова, продовжує їх дахувати Перетворив правоохоронні органи на лівоохоронні , СБУ стежело за журналістами в саунах, не бачило САБОТАЖУпри закупівлях ОЗБРОЕННЯ І їжі в МО , розкрадання на мільярдигуманіьарноі допомоги в Запоріжжі, ПРОТИДІЄ ДОПОМОЗІ НА ФРОНТ В Днепрі , не бачило за два роки війни схем по збагаченню ТЦК ………
показать весь комментарий
24.10.2024 18:44 Ответить
Ніхто не хоче братися - пустили на самоплив - тепер все залежить від жінки - чи достукається?
показать весь комментарий
24.10.2024 17:50 Ответить
А ви б взялися?

Судді вже нажерлися досхочу реформ і постійного приниження. Пишуть.рапорти на відставку щодня.

Скоро ваша черга бути суддею через лототрон, а потім прокуром, а потім поліцейским.
Єдино до чого вас ніхто не змусить то це стати депутатом чи членом громадської організації під дахом Г7. Там не буває вакансій.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:02 Ответить
А чого б не піти у відставку,з їхніми то доходами?
Отримувати по 300к щомісяця , це ж непосильний тягар,
це ж не штурмовиком на Покровському напрямку - це "АпаснА" для життя!
показать весь комментарий
24.10.2024 19:07 Ответить
Це хто стільки отримує?
Ви декларації їх подивіться а не вірте байкам.
Судді отримують 60% від зп.
Ви мабудь їх сплутали з членами безкінечних наглядових рад, рад доброчесності і го.
показать весь комментарий
24.10.2024 19:57 Ответить
Тобто автопарк елітних авто під судами - це якісь жебраки наколядували.
показать весь комментарий
24.10.2024 21:07 Ответить
А під ВРУ? Там точно одні жебраки, як і під всіма ресторанами причому цілодобово в яких ошиваються фрілансери і блогери.
показать весь комментарий
24.10.2024 21:37 Ответить
Якщо б у нас були порядні судді, а не
показать весь комментарий
24.10.2024 20:02 Ответить
Снять броню с гнид-судей и инвалидов-прокуроров и самоотвестись на Покровск
показать весь комментарий
24.10.2024 17:50 Ответить
.... щось не чисто.
показать весь комментарий
24.10.2024 17:52 Ответить
І правда, що вони такого взнали що всі ліванули?
Явно справа не кацапів, виходить що так.
показать весь комментарий
24.10.2024 17:53 Ответить
Цікаво.
Мабуть судді підозрюють, що це зовсім не кацапи були.

А під ким у нас нині ходять судді та правоохоронці?
Татаров ні?

Кому дуже заважав Залужний?
Зеленському, ні?
показать весь комментарий
24.10.2024 17:52 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
24.10.2024 17:55 Ответить
небажання здійснювати правосуддя... виявляється й таке можливо, й ніхто не може повпливати на цю ситуацію..., не хочуть то й не хочуть, можуть й 2 роки не хотіти й 5 й 10 й все, питання закрите..., я навіть не знаю, що робити простій, звичайній людині, коли суддя не хоче розглядати її справу..., мабуть це тільки в Україні таке можливо...
показать весь комментарий
24.10.2024 17:54 Ответить
судді чудово розуміють, що кваліфікація злочину - повна туфта
нахіба то воно їм?
показать весь комментарий
24.10.2024 17:54 Ответить
******* вбили патріота - і воду мутять мразота гнила.
показать весь комментарий
24.10.2024 17:55 Ответить
може був розрахунок, що подарунок відкриє іменинник не вдома, а на службі у присутності свого керівництва
показать весь комментарий
24.10.2024 18:30 Ответить
Мабуть їм обіцяли також подарувати гранати
показать весь комментарий
24.10.2024 18:16 Ответить
👍
показать весь комментарий
24.10.2024 19:10 Ответить
Причина може й невідома, але зрозуміла. У цій справі бабки не підняти.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:21 Ответить
Ну це ж не корабельну сосну зі слуг на поруки віддавати...тут треба серйозно працювати,а судді у нас так вже відвикли...у них лічильник замість совісті...
показать весь комментарий
24.10.2024 18:28 Ответить
Там тройнічок з двух сторін буде - кім та агрохімія. За таку послугу Сосна точно зніме Табу
показать весь комментарий
24.10.2024 19:28 Ответить
і де прізвища суддів та дані по роках про їх кар'єрний ріст, чи це недосяжно для ЦН?
показать весь комментарий
24.10.2024 18:30 Ответить
Ви уявляїте в україні в.о .президент фсб🤡 , дермак де факто , президент теж фсб... то шо дурні суди ? Як шо ОПа хотіла вбити , не тільки помічника а і Залужного ...при владі московских бандитів ,треба таньцювати під їх музику ...
показать весь комментарий
24.10.2024 19:07 Ответить
...бо пАтужний манагер зєлєнскага дермак вбив помічника Залужного - ото всі хвойди-лівоохоронці і сцяться зв'язуватися із зеленським лайном... пересідєнт-нелегітимна Зєля - руліт, без рук і без мізків...
показать весь комментарий
24.10.2024 19:23 Ответить
Завхоз і zельцман залякували Верховного, дотискували до відставки.
Тепер ВСУ без Командуючого обезголовлюється кожень день ((((
показать весь комментарий
24.10.2024 19:27 Ответить
Ось вам і шана.
Диверсію перекваліфікували спочатку в необережне поводження, потім фігурант не був ізольований. І залишилось стаття про незаконний обіг зброєю. А тепер - нульова позиція, нікому не треба.
Так тупо, що навіть падіння гелікоптера з Монастирським виглядає майже не казкою.
показать весь комментарий
24.10.2024 19:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PWgECd8_Kis Залужного ПОРАНИЛИ! Була НАВОДКА З Банкової. ПРИЛЕТІЛО за 1,5 хвилини. Про це МОВЧАТЬ!

Збіг? - Не думаю.
показать весь комментарий
24.10.2024 21:17 Ответить
Нардеп Наливайченко на ютюбканалі Espreso.TV заявив, що пристрій, виявлений в кабінеті гннерала Залужного в одному із штабних приміщень у грудні 2023-го, міг бути маяком для ворожих ракет.
показать весь комментарий
25.10.2024 00:20 Ответить
Зараз стало цілком зрозумілим, що мав місце терористичний акт, спрямований якщо не на вбивство, то на залякування генерала Залужного.
Дерев'яний боксик зі стружкою, в якому підозрюваний Тімченко передав загиблому Частякову свій презент - ось беззаперечний доказ умисного вбивства. Адже саме він, як, власне, і безпосереднє знаряддя вбивства - ******* граната німецького виробництва з маркуванням DM51 в комплекті, зовнішньо були схожі на алкогольно-сувенірний набір, що продається на AliExpress.
Те, що боксик із ручкою-мотузкою був у подарунковому пакеті разом із пляшкою спиртного підтвердила дружина загиблого.
До того ж подаровані гранати на дотик - пластмасові, тому їх легко сплутати із іграшковими і прийняти за чарки. Якщо в гранатах радянських взірців перед вибухом чути звук спрацювання детонатора, то в цих - ні: після висмикування чеки ніяких звуків і через чотири секунди - вибух.

І саме такі небезпечні гранати Тімченко і вручив Частякову.





показать весь комментарий
25.10.2024 00:12 Ответить
 
 