Китай не располагает информацией о направлении военных КНДР в РФ, - спикер МИД Линь Цзянь

В МИД Китая заявили, что не владеют информацией относительно того, направила ли Северная Корея своих военных в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Как отмечается, на вопрос о том, верит ли Китай, что КНДР направила свои войска в Россию, Линь Цзянь ответил: "Китай не располагает информацией об этом".

Также он добавил, что Пекин продолжает настаивать на урегулировании "украинского кризиса" путем переговоров.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой. Мы надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и стремиться к политическому урегулированию", - отметил представитель МИД.

Читайте также: Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса", - Си Цзиньпин

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: Си Цзиньпин - Путину: Мир - в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет продолжаться в течение поколений

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.