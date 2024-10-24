Китай не располагает информацией о направлении военных КНДР в РФ, - спикер МИД Линь Цзянь
В МИД Китая заявили, что не владеют информацией относительно того, направила ли Северная Корея своих военных в Россию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
Как отмечается, на вопрос о том, верит ли Китай, что КНДР направила свои войска в Россию, Линь Цзянь ответил: "Китай не располагает информацией об этом".
Также он добавил, что Пекин продолжает настаивать на урегулировании "украинского кризиса" путем переговоров.
"Позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой. Мы надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и стремиться к политическому урегулированию", - отметил представитель МИД.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
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Самоствердження через тотальну брехню та ще з пафосом, без жодного сумління совісті, принципово озвучивши як наймахровішу брехню і очевидну - це на сьогодні основна ознака Лідера, настільки справжнього, що навіть васильович якийсь несправжній.
і воно загавкає по кореянські?
Каждый десятый кореец - агент или осведомитель китайской разведки.
И генералитет наверняка прикормлен Китаем.
Ведь ни для никого не секрет, что кндр - вотчина Китая.