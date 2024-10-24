РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6652 посетителя онлайн
Новости
1 939 34

Китай не располагает информацией о направлении военных КНДР в РФ, - спикер МИД Линь Цзянь

Китай не має інформації про військових КНДР у РФ

В МИД Китая заявили, что не владеют информацией относительно того, направила ли Северная Корея своих военных в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Как отмечается, на вопрос о том, верит ли Китай, что КНДР направила свои войска в Россию, Линь Цзянь ответил: "Китай не располагает информацией об этом".

Также он добавил, что Пекин продолжает настаивать на урегулировании "украинского кризиса" путем переговоров.

"Позиция Китая по "украинскому кризису" является последовательной и четкой. Мы надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и стремиться к политическому урегулированию", - отметил представитель МИД.

Читайте также: Китай и страны группы "Друзья мира" настаивают на недопущении эскалации "украинского кризиса", - Си Цзиньпин

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Читайте также: Си Цзиньпин - Путину: Мир - в хаосе, но дружба между Китаем и Россией будет продолжаться в течение поколений

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Автор: 

Китай (3045) КНДР (1226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Коаліція брехливих уй.опків...
показать весь комментарий
24.10.2024 18:03 Ответить
+11
Авжеж віримо. А ще Китай немає інформації яким чином його мікросхеми потрапляє до РФ.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:09 Ответить
+10
ох вузькоокі без вашого дозвілу ваш молодший брат кндр не пукне
показать весь комментарий
24.10.2024 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То хаи Китаи пошурує на рашці - Пд Корея сказала шо пупси вже там
показать весь комментарий
24.10.2024 18:00 Ответить
та віримо, шо вузькоглазий підрила

https://imgbb.com/
показать весь комментарий
24.10.2024 18:03 Ответить
Коаліція брехливих уй.опків...
показать весь комментарий
24.10.2024 18:03 Ответить
ох вузькоокі без вашого дозвілу ваш молодший брат кндр не пукне
показать весь комментарий
24.10.2024 18:07 Ответить
Настали часи коли говорити правду це самоприниження і втрата автррітета «рішали» міжнародного маштабу. Це як корону впустити на підлогу, або вср@тися прилюдно.

Самоствердження через тотальну брехню та ще з пафосом, без жодного сумління совісті, принципово озвучивши як наймахровішу брехню і очевидну - це на сьогодні основна ознака Лідера, настільки справжнього, що навіть васильович якийсь несправжній.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:08 Ответить
Авжеж віримо. А ще Китай немає інформації яким чином його мікросхеми потрапляє до РФ.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:09 Ответить
І до КНДР та Ірану також.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:37 Ответить
Брехливые лицемерные Желто.моRдые
показать весь комментарий
24.10.2024 18:12 Ответить
Ну, що... Залишилося захопить в полон "борців-інтернаціоналістів"... І спробувать їх допитать... Для цього використать полонених бурятів та якутів... Ті швидко "розберуться" з новоявленими "земляками"... (Хоча у мене є здогадка - що "бойовий хом"як" дав команду у полон не здаваться...
показать весь комментарий
24.10.2024 18:23 Ответить
🙈
показать весь комментарий
24.10.2024 18:27 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2024 18:28 Ответить
Патологічна брехливість - невід'ємна риса будь-якого комуняки.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:31 Ответить
*****, як там наші буряти?
показать весь комментарий
24.10.2024 18:31 Ответить
Цинічні брехливі гандони
показать весь комментарий
24.10.2024 18:33 Ответить
Тоесть Китай в упор не видит очевидного зато знает как завершить войну? А не пойти етому китаю на****. Сегодня он не видит кто напал на Украину а завтра так же не будет видеть кто нарушил перемирие
показать весь комментарий
24.10.2024 18:33 Ответить
Звичайна китайська брехня.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:34 Ответить
а якщо хлопці спімають ту кореянську тваринку, мордою в камеру ткнуть
і воно загавкає по кореянські?
показать весь комментарий
24.10.2024 18:38 Ответить
Тю. Постанова, актьори, голівуд.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:47 Ответить
Брехня.
Каждый десятый кореец - агент или осведомитель китайской разведки.
И генералитет наверняка прикормлен Китаем.
Ведь ни для никого не секрет, что кндр - вотчина Китая.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:44 Ответить
Це в них спільно нагуляне з рашкою таке виродилось.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:48 Ответить
І те через сраку нагуляне.
показать весь комментарий
24.10.2024 19:42 Ответить
Крінжовий факт - кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:52 Ответить
я 1 метр за раз пользую
показать весь комментарий
24.10.2024 19:19 Ответить
Чергове ""ТЬХУ" від жовтопиких в сите рило так званого міжнародного співтовариства.
показать весь комментарий
24.10.2024 18:53 Ответить
Навіть коли Кєтай надасть свої війська ************ для війни в Україні, він (Кєтай) їх (свої війська) там (в рп) не побачить!
показать весь комментарий
24.10.2024 19:03 Ответить
А *****-вень-біни ніколи нічого не бачать. Вони бачать тільки де і кого наіпати.
показать весь комментарий
24.10.2024 19:15 Ответить
Первые подразделения военных из КНДР прибыли в Курскую область - ГУР
показать весь комментарий
24.10.2024 19:17 Ответить
Пуздро уже само сказало про бойцов своих, что продал как наёмников. А Китай в упор не видит! Но удивляет не это. Спутники США, которые ну всегда видят всё уже лет 60 запросто---совсем ослепли в этот раз. Сам Сало-ливан сказал что мол , ну нет такой инфы. Браво скотобаза гундосая! Срочно клепаем с чего попало грязное ЯО! А текст Будапешта 94г размножить на дешёвой бумаге миллионными тиражами и пусть весь мир почитает как не надо делать на крутых поворотах построения своего государства! Нас поймут. А кто не поймёт---так нам похер!
показать весь комментарий
24.10.2024 19:31 Ответить
Обухівська фабрика має почати випуск фірмового срального паперу Меморандум 94.
показать весь комментарий
24.10.2024 19:48 Ответить
На такой бумаге текст не печатается. А вот фотопортреты класс. Надо бы опрос провести---кого фото первым запустим?! У меня одна мечта---вадик-гадик рабинович!
показать весь комментарий
24.10.2024 20:07 Ответить
китай є бенифіціаром війни проти України!!!!!!
показать весь комментарий
24.10.2024 20:26 Ответить
Косоокі уйобки...
показать весь комментарий
24.10.2024 20:31 Ответить
 
 