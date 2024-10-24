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Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной войны против Украины, - Минобороны Южной Кореи

Кім Чен Ин

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что северокорейские военные, направленные Пхеньяном на поддержку агрессии России против Украины, являются наемниками, которых лидер КНДР Ким Чен Ын продал Москве для незаконной захватнической войны.

"Когда войска отправляют выполнять миссии за рубежом, они обычно сохраняют все атрибуты армии своей страны, собственное командование и с гордостью выполняют задачи в своей военной форме и со своими знаками различия и флагом", - сказал Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вместо этого, по его словам, северокорейских военных маскируют в российскую униформу и готовят действовать под российским военным командованием, лишив их командиров каких-либо оперативных полномочий.

Читайте также: Ким Чен Ын послал на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - Bild

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен
Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен

"Их можно считать наемниками и пушечным мясом. Ким Чен Ын продал свою народную армию для незаконной агрессивной войны", - заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи.

Автор: 

КНДР (1226) Ким Чен Ын (181)


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Топ комментарии
+12
Чому? Вони навпаки раді що північнокорейців будуть утилізовувати десь під далеким їм Харковом, а не під Сеулом.

Кого ще в Україні не було? Давайте вже сюди всіх одразу - Хезболу, вартових ісламської революції, китайську народну армію…
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24.10.2024 18:52 Ответить
+10
Це зрозуміло. А які дії Південної Кореї? Занепокоєння?
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24.10.2024 18:49 Ответить
+9
ну то побільше зброї в Україну і хлопці допоможуть вам та і всім утілізувати тей комунячий мотлох.
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24.10.2024 18:56 Ответить
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Це зрозуміло. А які дії Південної Кореї? Занепокоєння?
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24.10.2024 18:49 Ответить
Чому? Вони навпаки раді що північнокорейців будуть утилізовувати десь під далеким їм Харковом, а не під Сеулом.

Кого ще в Україні не було? Давайте вже сюди всіх одразу - Хезболу, вартових ісламської революції, китайську народну армію…
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24.10.2024 18:52 Ответить
Зрозуміло, що взамін м'яса росія надасть північнокорейцям технології та складне озброєння. І на кого воно буде направлене?
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24.10.2024 19:01 Ответить
Они считают себя одним народом как оно и было в принципе и потому не хотят чтоб граждане ихней страны погибали за границей.
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24.10.2024 19:34 Ответить
Дуже занепокоєння!!
Чучхери навчаться використовувати дрони . Ось у чому тривога для Кореї. Якщо Чучхерія полізе в драку - у Кореї немає досвіду відбиття дронових атак , поки що навіть кулі зі сміттям не пропрацювали по серьозному!!!!
Тому Республіка Корея перед серйозними викликами! Треба супер-активно допомагати Україні та переймати наш досвід умППО та мобільних груп.
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24.10.2024 19:03 Ответить
От тільки Корея це промисловий гігант, що робить свою ракети, танки, бойову авіацію, снаряди і складну електроніку. Плюс, там бази США.
А ще Корея до можливого вторгнення готувалася ще з 53 року.
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24.10.2024 19:42 Ответить
Уже офіційно заявлено, що будуть переглядать свою політику "невтручання" та "заборони поставки зброї воюючим країнам"...
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24.10.2024 19:04 Ответить
ну то побільше зброї в Україну і хлопці допоможуть вам та і всім утілізувати тей комунячий мотлох.
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24.10.2024 18:56 Ответить
А в росії кепські справи, що почали найманців ззакордону наймати
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24.10.2024 23:12 Ответить
хочеться бачити зміні на фронті, а без того важко шо сказати
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25.10.2024 00:13 Ответить
Будуть возити чучховців (чучхе-чмобіків) в клітках по містах, показувати бродячим собакам - от бачите до чого доводив комунізм, їли ваших братів
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24.10.2024 18:59 Ответить
Надамо можливість українським собакам помститься за їх "південнокорейських братів"...
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24.10.2024 19:07 Ответить
Це взагалі добре що вони позиціонують цих військових північної кореї як учасників війни проти України, а не як союзників росії котрі захищають територію РФ від навали козаків. За це їм велике дякую.
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24.10.2024 19:01 Ответить
То це вже ескалація, чи ще ні?
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24.10.2024 19:19 Ответить
ескалація буде в наступнiй серiї
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24.10.2024 19:25 Ответить
в основном это пехота , будут дохнуть как мухи
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24.10.2024 19:24 Ответить
Ким Член ЧьмЫр
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24.10.2024 19:29 Ответить
Омерзительный поступок,омерзительного клоуна,продал и предал свою армию
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24.10.2024 19:37 Ответить
В інтересах південнокорейців максимально озброїти ВСУ ******** озброєнням, щоб вони рознесли північнокорейців вщент і назавжди відбили у Ким Чен Ына агресивні наміри.
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24.10.2024 20:01 Ответить
....Південна Корея - четверта країна у світі з розробки і продажу ******** зброї.......деякі обережні висновки вже плануються......
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25.10.2024 00:39 Ответить
Україні треба скористатися таким збігом інтересів сторін (якщо його буде виявлено у дійсності) :

Південна Корея може бути зацікавена надати політичний притулок комусь із цих північнокорейських військових, наприклад, якщо вони ДОБРОВІЛЬНО здадуться у полон Силам оборони України і подадуть заявку про отримання політичного притулку у Південній Кореї. (Звісно, після додаткової перевірки їх.)

Деякі із цих північнокорейських військових можуть бути зацікавлені здатися у полон і потім подати заявку про політичний притулок к Південній Кореї.
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25.10.2024 02:33 Ответить
 
 