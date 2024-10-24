Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной войны против Украины, - Минобороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что северокорейские военные, направленные Пхеньяном на поддержку агрессии России против Украины, являются наемниками, которых лидер КНДР Ким Чен Ын продал Москве для незаконной захватнической войны.

"Когда войска отправляют выполнять миссии за рубежом, они обычно сохраняют все атрибуты армии своей страны, собственное командование и с гордостью выполняют задачи в своей военной форме и со своими знаками различия и флагом", - сказал Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вместо этого, по его словам, северокорейских военных маскируют в российскую униформу и готовят действовать под российским военным командованием, лишив их командиров каких-либо оперативных полномочий.

Читайте также: Ким Чен Ын послал на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - Bild

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен

"Их можно считать наемниками и пушечным мясом. Ким Чен Ын продал свою народную армию для незаконной агрессивной войны", - заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи.