Ким Чен Ын продал свою армию для незаконной войны против Украины, - Минобороны Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что северокорейские военные, направленные Пхеньяном на поддержку агрессии России против Украины, являются наемниками, которых лидер КНДР Ким Чен Ын продал Москве для незаконной захватнической войны.
"Когда войска отправляют выполнять миссии за рубежом, они обычно сохраняют все атрибуты армии своей страны, собственное командование и с гордостью выполняют задачи в своей военной форме и со своими знаками различия и флагом", - сказал Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вместо этого, по его словам, северокорейских военных маскируют в российскую униформу и готовят действовать под российским военным командованием, лишив их командиров каких-либо оперативных полномочий.
"Их можно считать наемниками и пушечным мясом. Ким Чен Ын продал свою народную армию для незаконной агрессивной войны", - заявил глава оборонного ведомства Южной Кореи.
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Кого ще в Україні не було? Давайте вже сюди всіх одразу - Хезболу, вартових ісламської революції, китайську народну армію…
Чучхери навчаться використовувати дрони . Ось у чому тривога для Кореї. Якщо Чучхерія полізе в драку - у Кореї немає досвіду відбиття дронових атак , поки що навіть кулі зі сміттям не пропрацювали по серьозному!!!!
Тому Республіка Корея перед серйозними викликами! Треба супер-активно допомагати Україні та переймати наш досвід умППО та мобільних груп.
А ще Корея до можливого вторгнення готувалася ще з 53 року.
Південна Корея може бути зацікавена надати політичний притулок комусь із цих північнокорейських військових, наприклад, якщо вони ДОБРОВІЛЬНО здадуться у полон Силам оборони України і подадуть заявку про отримання політичного притулку у Південній Кореї. (Звісно, після додаткової перевірки їх.)
Деякі із цих північнокорейських військових можуть бути зацікавлені здатися у полон і потім подати заявку про політичний притулок к Південній Кореї.