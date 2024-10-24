Польша готова предоставлять Украине зимой дополнительные объемы электроэнергии, - посол Лукасевич
Варшава готова предоставлять Киеву в сложный зимний период дополнительные объемы электроэнергии, в частности из собственных угольных электростанций.
Об этом в интервью Укринформу заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ.
"ЕС очень серьезно относится к рискам суровой зимы. Но вопрос в том, что Польша может дополнительно сделать в этом контексте. Так, например, мы просим наших украинских коллег в Минэнерго способствовать экспорту энергии, собственно тока, с наших электростанций, особенно угольных. Мы призываем украинских партнеров в министерстве ослабить так называемую аукционную систему поставок энергоресурсов. И мы очень надеемся, что они как можно быстрее завершат соответствующие переговоры", - подчеркнул Лукасевич.
Он добавил, что вопрос энергетической безопасности в Украине будет "одной из целей и амбиций" Польского председательства в первой половине следующего года.
"Мы еще завершаем трансформацию украинской электросети, которая в будущем станет полностью синхронизированной с европейской",- подчеркнул польский дипломат.
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яку так вдало розпалює русня...
то чому ці дурні тьорки між нашими країнами відбуваються????
мабудь інтереси та вимоги нашої влади їм неприємні....