Россия – это последняя колониальная сила в Европе, ее действиям нужно положить конец, - глава МИД Латвии Браже

Россия - это последняя колониальная сила в Европе, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для всей ситуации безопасности в мире, поэтому ее захватническим действиям надо положить конец.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в выступлении на открытии Третьего парламентского саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь, в Риге, мы знаем важность того, чтобы никогда не признавать оккупации государством-агрессором, грубой колониальной империей. Несмотря на то, что перспективы освобождения порой могут казаться призрачными, и независимо от того, сколько может длиться оккупация, хочу заверить, что Латвия никогда не признает оккупации Крыма, Севастополя, других городов и регионов Украины", - сказала Браже.

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Она отметила, что война, которая началась еще в 2014 году, когда Россия грубо нарушила территориальную целостность Украины, вызвала огромные страдания украинского народа, которые продолжаются до сих пор.

"Россия - это последняя колониальная сила в Европе, которая стремится уничтожить жизнь, свободы, права человека, Устав ООН. Россия атакует все, что мы все, присутствующие здесь, защищаем. Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей ситуации безопасности в мире. Мы должны положить конец этим действиям России", - подчеркнула глава МИД Латвии.

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Браже отметила, что ключевая цель Крымской платформы - деоккупировать Крым и подчеркнуть, что он является неотъемлемой составной частью Украины.

"Наши цели непоколебимы. Наша поддержка победы Украины является также выражением поддержки глобальных принципов и глобального мира", - акцентировала она.