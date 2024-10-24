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Новости Война
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Россия – это последняя колониальная сила в Европе, ее действиям нужно положить конец, - глава МИД Латвии Браже

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже

Россия - это последняя колониальная сила в Европе, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для всей ситуации безопасности в мире, поэтому ее захватническим действиям надо положить конец.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в выступлении на открытии Третьего парламентского саммита Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь, в Риге, мы знаем важность того, чтобы никогда не признавать оккупации государством-агрессором, грубой колониальной империей. Несмотря на то, что перспективы освобождения порой могут казаться призрачными, и независимо от того, сколько может длиться оккупация, хочу заверить, что Латвия никогда не признает оккупации Крыма, Севастополя, других городов и регионов Украины", - сказала Браже.

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Она отметила, что война, которая началась еще в 2014 году, когда Россия грубо нарушила территориальную целостность Украины, вызвала огромные страдания украинского народа, которые продолжаются до сих пор.

"Россия - это последняя колониальная сила в Европе, которая стремится уничтожить жизнь, свободы, права человека, Устав ООН. Россия атакует все, что мы все, присутствующие здесь, защищаем. Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всей ситуации безопасности в мире. Мы должны положить конец этим действиям России", - подчеркнула глава МИД Латвии.

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Браже отметила, что ключевая цель Крымской платформы - деоккупировать Крым и подчеркнуть, что он является неотъемлемой составной частью Украины.

"Наши цели непоколебимы. Наша поддержка победы Украины является также выражением поддержки глобальных принципов и глобального мира", - акцентировала она.

Автор: 

Латвия (1349) россия (96216)


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МЗС Латвії Браже ❤️ !!!
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24.10.2024 19:29 Ответить
Ну я могу понять что Латвия и тд надеятся на дядю из Америки ( мечтать не грех как говорится) но вот например Молдова или Австрия, или та же Швейцария на что надеятся? Ну ладно швейцарцы ещё могут побороться пару месяцев но Молдова и Австрия? Сразу будут сдаваться или как
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24.10.2024 19:30 Ответить
Навіщо Австрії здаватись якщо вона й так під економічною кришою кацапів. Ця країна рай для ворюг з усього світу, а росіяни там як дома.
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24.10.2024 19:38 Ответить
"В'язниця народів" має бути знищена ...

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24.10.2024 19:38 Ответить
Погоджуюсь. Але давайте відверто. Захід не буде цього всього робити.
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24.10.2024 19:45 Ответить
А хто це зробить. Надія була тільки на Україну зі зброєю НАТО.
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24.10.2024 19:46 Ответить
А хто це зробить? Україна сама не справиться, а Пентагон, та НАТО дзюрать. А кацапам вже вузькоокі своїх військових підвозять.
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24.10.2024 20:05 Ответить
Кацапия и правда уникальная в этом плане. Все свои действия на расширение страны, она проводила по периметру своих границ, нахватывая у соседей территорию или всю страну. В отличии от тех стран метрополий, которые колонизировали себе земли и страны за тысячи км от своей страны. Оказалось это полезно для обеих сторон. Метрополия богатела, а колонии освободившись тяготели по языку, культуре и даже по религии к бывшей метрополии.
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24.10.2024 20:29 Ответить
доведи це до старого лідора з білого будинку та шольця нікчемного.
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24.10.2024 21:23 Ответить
 
 