В Украине с начала полномасштабной войны погиб 91 медийщик, 12 из них - во время исполнения профессиональных обязанностей, - ИМИ. ИНФОГРАФИКА

В Украине по состоянию на 24 октября в результате полномасштабной российской агрессии погиб 91 медийщик, 12 из них - во время выполнения профессиональной журналистской деятельности.

Об этом сообщает Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

За два года и восемь месяцев с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 664 преступления против журналистов и медиа в Украине.

За сентябрь - октябрь 2024 года ИМИ зафиксировал 27 преступлений против медиа и журналистов, которые совершила Россия. Это случаи убийства, угрозы, обстрелы журналистов и редакций медиа, кибератаки, юридическое давление.

В сентябре в результате российской агрессии погибли двое медийщиков. Это военнослужащий, линейный продюсер СТБ и "Нового канала" Станислав Житницкий и журналистка Виктория Рощина, которая погибла в российском заключении.

По данным ИМИ, по состоянию на 24 октября в Украине в результате полномасштабной российской агрессии погиб 91 медийщик, 12 из них - во время выполнения профессиональной журналистской деятельности.

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Преступления России против медиа и журналистов в Украине

Из российского плена в Украину 18 октября в рамках обмена вернулся военнослужащий, журналист и правозащитник Максим Буткевич. Он стал вторым украинским журналистом, который был освобожден из российского плена в 2024 году.

Две редакции - "Суспільне Дніпро" и "Голос Гуляйпілля" - получили повреждения в результате российского обстрела.

Контузию получил корреспондент "Донбасс реалии" (проект Радио Свобода) Роман Пагулич, который вместе с оператором Павлом Холодовым попал под российский обстрел на Бахмутском направлении. Они снимали работу операторов FPV, когда российские военные ударили ствольной артиллерией по позициям украинских бойцов. Пагулич получил контузию, осколки не задели Холодова.

Журналист издания "Гвара Медиа" Денис Клименко попал в Харьковской области под российский обстрел во время работы с бригадой "Хартия" возле села Липцы. Никто не пострадал, и все остались живы.

Как говорится в сообщении, Федеральная служба безопасности РФ продолжила возбуждать уголовные дела в отношении журналистов, которые снимали сюжеты в районе Суджи Курской области, указав причинами незаконное пересечение границы.

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Это корреспонденты австралийского ABC News Флетчер Янг и Кэтрин Дисс; фрилансер из Румынии Мирчи Барбу, который сотрудничает с румынским изданием HotNews; журналистка телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент; репортер швейцарского медиахолдинга СН Media Курт Пельда.

Также российские суды заочно принимали решения в отношении иностранных и украинских журналистов: арестовали журналистов итальянского телеканала RA. Ранее РФ возбудила в отношении них уголовные дела из-за репортажей из Суджи; украинскую журналистку Янину Соколову приговорили к восьми годам лишения свободы, признав виновной в разжигании межнациональной розни.

Ряд национальных и региональных медиа и журналистов получили 14 октября на электронные почты однаковые письма с сообщением о заминировании. Такие письма получили, в частности, филиалы Суспільного, "Украинская правда", "Детектор медиа", LIGA.net, "Полтавська думка", "Кременчугская газета", "Сила правды" и др.

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В письмах упоминаются журналистки Радио Свобода, которых отправители называют виновными в вероятном теракте. Речь идет о журналистках Ирине Сысак, Валерии Егошиной и Юлии Химерик, которые являются авторами расследования о вербовке спецслужбами России украинских детей для поджогов авто ВСУ. Возложить всю ответственность отправители просят на "террористическую группу Fire Cells Group". После проверки вызовов о минировании полиция Украины заявила, что эти угрозы оказались ложными и что они поступили с российских IP-адресов.