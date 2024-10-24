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Новости Помощь Украине
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Вице-спикер парламента Норвегии Харберг: Ни одна страна Европы не будет в безопасности, если Россия решит, что сила побеждает

Заступник спікера парламенту Норвегії Свен Харберг

Решение об увеличении Норвегией помощи Украине на 5 млрд норвежских крон - это нижняя, а не верхняя граница, правительство страны продолжит оценивать потребность в ее дальнейшем увеличении.

Об этом заявил заместитель спикера парламента Норвегии Свен Харберг в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы продолжают доказывать, что они достойны нашей поддержки. Война длится долгое время, но она так же касается будущего демократии и свободы, как и в феврале 2022 года. Вот почему Норвегия предложила законы, которые усилят поддержку Украины до 2030 года. Увеличение на 5 млрд крон помощи - это нижняя, а не верхняя граница. Мы будем продолжать оценивать, нужно ли ее еще увеличивать", - сказал Харберг.

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Он добавил, что решение об увеличении помощи Украине поддерживают все норвежские партии, поскольку солидарность с Украиной также отвечает национальным интересам Норвегии.

"Ни одна страна Европы не будет в безопасности, если Россия решит для себя, что сила побеждает", - подчеркнул заместитель спикера парламента Норвегии.

Автор: 

Норвегия (712) помощь (7880)


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Топ комментарии
+5
Поясніть це перелякано Шольцу та деменційному Байдену
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24.10.2024 22:30 Ответить
+3
У меня есть только два вопроса ко всем друзьям Украины которым Путин мешает печень трески на тост намазывать:
1) Когда хоть одна страна мира прекратит всю торговлю с рф, пусть даже одна из тех кто почти не торгует? Это кстати и Украины касается.
2) Когда хоть одна страна мира призовет своих добровольцев ехать помогать Украине в каком либо плане?
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24.10.2024 23:27 Ответить
+2
До речі, у лютому Білорусь офіційно входить в так звану "Союзну державу" в її війська переходять під управління Москви. Тому буде повторний наступ на Київ але не такий рукожопий яки був у 22, а такий наступ який зараз на Донбасі, де ми постійно здаємо території.
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24.10.2024 22:27 Ответить
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До речі, у лютому Білорусь офіційно входить в так звану "Союзну державу" в її війська переходять під управління Москви. Тому буде повторний наступ на Київ але не такий рукожопий яки був у 22, а такий наступ який зараз на Донбасі, де ми постійно здаємо території.
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24.10.2024 22:27 Ответить
Це від кого прогноз?
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24.10.2024 22:42 Ответить
Просто думки вслух. Все до того іде. Звісно, якщо таки не домовляться і не проведуть повноцінні переговори.
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24.10.2024 22:52 Ответить
А що хоче від України росія?
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24.10.2024 23:12 Ответить
Капітуляціi, що ви як дитина, їй Богу.
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25.10.2024 05:47 Ответить
Тобто - якщо таки не домовляться і не проведуть повноцінні переговори про капітуляцію України.
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25.10.2024 09:32 Ответить
Tak.
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26.10.2024 19:06 Ответить
Поясніть це перелякано Шольцу та деменційному Байдену
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24.10.2024 22:30 Ответить
чим північніше тим у людей більше розуму.
не помітили?
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24.10.2024 22:36 Ответить
Кажіть це по декілька разів на день і все налагодиться.
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24.10.2024 22:38 Ответить
" Битьё определяет сознание". Пример -- Германия, что от старой осталось.
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24.10.2024 22:59 Ответить
У меня есть только два вопроса ко всем друзьям Украины которым Путин мешает печень трески на тост намазывать:
1) Когда хоть одна страна мира прекратит всю торговлю с рф, пусть даже одна из тех кто почти не торгует? Это кстати и Украины касается.
2) Когда хоть одна страна мира призовет своих добровольцев ехать помогать Украине в каком либо плане?
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24.10.2024 23:27 Ответить
А коли Україна перестане качати орківську нафту і газ своїми трубами ?!
А коли Україна поборе корупцію ?!
Одні воюють, інші жирують...
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24.10.2024 23:50 Ответить
Я мав на увазі як раз ці копалини, але, є і інші випадки. Що стосується корупції то це системне захворювання... Що заважає саме вам вивезти якогось хабарника до ліса і залишити його там?
А якщо для цього нема здоров'я, звитяги або чогось ще то хоча б не давайте хабарі самі і не майте будь яких соціальних стосунків з ними. Особливо якщо це сват чи брат.
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25.10.2024 00:11 Ответить
Раша вибрала тактику повзучої повільної експансії, а запад все співає мантри, аби не було ескалації. А раша повільно зваре таку жабу.
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24.10.2024 23:57 Ответить
І далі їх співатимуть, бо однією рукою виділяють допомогу Україні, а іншою торгують з рабсією.
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25.10.2024 05:50 Ответить
Яка вигідна позиція і сцють на повну потушність і допомагати на повну силу теж не хочуть.
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25.10.2024 06:11 Ответить
Угу. А там ще кітай уважно дивиться за результатом.
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25.10.2024 10:04 Ответить
 
 