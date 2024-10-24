Вице-спикер парламента Норвегии Харберг: Ни одна страна Европы не будет в безопасности, если Россия решит, что сила побеждает
Решение об увеличении Норвегией помощи Украине на 5 млрд норвежских крон - это нижняя, а не верхняя граница, правительство страны продолжит оценивать потребность в ее дальнейшем увеличении.
Об этом заявил заместитель спикера парламента Норвегии Свен Харберг в выступлении на Третьем парламентском саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцы продолжают доказывать, что они достойны нашей поддержки. Война длится долгое время, но она так же касается будущего демократии и свободы, как и в феврале 2022 года. Вот почему Норвегия предложила законы, которые усилят поддержку Украины до 2030 года. Увеличение на 5 млрд крон помощи - это нижняя, а не верхняя граница. Мы будем продолжать оценивать, нужно ли ее еще увеличивать", - сказал Харберг.
Он добавил, что решение об увеличении помощи Украине поддерживают все норвежские партии, поскольку солидарность с Украиной также отвечает национальным интересам Норвегии.
"Ни одна страна Европы не будет в безопасности, если Россия решит для себя, что сила побеждает", - подчеркнул заместитель спикера парламента Норвегии.
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1) Когда хоть одна страна мира прекратит всю торговлю с рф, пусть даже одна из тех кто почти не торгует? Это кстати и Украины касается.
2) Когда хоть одна страна мира призовет своих добровольцев ехать помогать Украине в каком либо плане?
А коли Україна поборе корупцію ?!
Одні воюють, інші жирують...
А якщо для цього нема здоров'я, звитяги або чогось ще то хоча б не давайте хабарі самі і не майте будь яких соціальних стосунків з ними. Особливо якщо це сват чи брат.