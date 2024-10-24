Швеция внедряет многолетнюю программу поддержки экономики Украины, - спецуполномоченный Тидестрем
Правительство Швеции планирует ввести многолетнюю программу поддержки для гражданского сектора, подобную той, которая уже работает на уровне сотрудничества в оборонной отрасли.
Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы со Специальным уполномоченным Швеции по вопросам восстановления, бизнеса и развития Украины Ульриком Тидестремом и послом Швеции Мартином Обергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.
По словам Ульрика Тидестрема, Швеция готовит новые программы поддержки для Украины.
"Мы будем вводить многолетнюю программу поддержки для гражданского сектора Украины. Аналогичная уже работает для военного сектора. После одобрения шведского парламента, планируем увеличить сумму помощи гражданскому сектору... Работаем над разработкой инструментария, который поможет шведским предпринимателям беспрепятственно работать с украинским бизнесом. Также поощряем шведских предпринимателей импортировать товары из Украины, для поддержки украинской экономики. Особенно это касается тех компаний, которые не готовы делать значительные инвестиции", - подчеркнул Тидестрем.
Посол Швеции в Украине Мартин Оберг отметил, что львиная доля международной помощи Швеции предоставляется именно Украине.
"Сейчас эта помощь составляет 10% бюджета страны. Мы выделяем средства на военные нужды, а также оказываем помощь гражданскому сектору. Это и гуманитарная помощь, и проекты восстановления инфраструктуры. Также имеем сформированную стратегию финансовой помощи для Украины, где приоритетным является направление энегретики", - сказал Оберг.
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А то жодних грошей не вистачить відновлювати інфраструктуру постійно.
Iohannes Mazepa; 20 (30) марта 1639, село Мазепинцы под Белой Церковью, Речь Посполитая - 21 сентября (2 октября) 1709, Бендеры, Османская империя) - государственный и военный деятель Войска Запорожского. Сподвижник Петра I в проведении внешней и внутренней политики России в конце XVII - начале XVIII веков.
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Что сделал Мазепа для Украины?
Управлял Левобережной Украиной и Киевом, ограничив политическую самостоятельность Запорожской Сечи. Много сделал для экономического подъёма подвластных ему территорий. Во время восстания Палия временно контролировал Правобережную Украину.
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Кого казнил Мазепа?
Васи́лий Лео́нтьевич Кочубе́й (укр. Василь Леонтійович Кочубей; 1640 - 15 (26) июля 1708) - генеральный писарь и генеральный судья Войска Запорожского. Казнён в 1708 году по обвинению в ложном доносе на гетмана Мазепу в стремлении к измене. От него происходит аристократический род Кочубеев.
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