Швеция внедряет многолетнюю программу поддержки экономики Украины, - спецуполномоченный Тидестрем

Правительство Швеции планирует ввести многолетнюю программу поддержки для гражданского сектора, подобную той, которая уже работает на уровне сотрудничества в оборонной отрасли.

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы со Специальным уполномоченным Швеции по вопросам восстановления, бизнеса и развития Украины Ульриком Тидестремом и послом Швеции Мартином Обергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

По словам Ульрика Тидестрема, Швеция готовит новые программы поддержки для Украины.

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"Мы будем вводить многолетнюю программу поддержки для гражданского сектора Украины. Аналогичная уже работает для военного сектора. После одобрения шведского парламента, планируем увеличить сумму помощи гражданскому сектору... Работаем над разработкой инструментария, который поможет шведским предпринимателям беспрепятственно работать с украинским бизнесом. Также поощряем шведских предпринимателей импортировать товары из Украины, для поддержки украинской экономики. Особенно это касается тех компаний, которые не готовы делать значительные инвестиции", - подчеркнул Тидестрем.

Посол Швеции в Украине Мартин Оберг отметил, что львиная доля международной помощи Швеции предоставляется именно Украине.

"Сейчас эта помощь составляет 10% бюджета страны. Мы выделяем средства на военные нужды, а также оказываем помощь гражданскому сектору. Это и гуманитарная помощь, и проекты восстановления инфраструктуры. Также имеем сформированную стратегию финансовой помощи для Украины, где приоритетным является направление энегретики", - сказал Оберг.