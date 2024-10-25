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Новости Война
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На Запорожье зимой света может не быть вообще, нужно готовиться к самому худшему, - Федоров

У Запоріжжі взимку світла може не бути взагалі

В прифронтовой Запорожской области зимой может не быть электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Я все говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами, но давайте готовиться к худшему. Будет лучше - будет супер", - сказал он.

По словам главы области, на Запорожье может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", - добавил Федоров.

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Относительно теплоснабжения, то на все крупные котельные города Запорожья и Запорожской области, в частности в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре этого года.

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина - огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет. ... Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", - пояснил глава ОВА.

Что касается обычных генераторов, то как в школах, так и в больницах - у всех есть уже генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение как для образовательного процесса, так и для оказания медпомощи, добавил он.

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Автор: 

Запорожье (2682) отключение света (426)


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Топ комментарии
+21
А если депутатов ВР переселить в Запорожье? Появится и электричество и фортификационные сооружения, нужно просто искать нестандартные решения
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25.10.2024 09:59 Ответить
+15
Разом із Кабміном і ОПою.
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25.10.2024 10:07 Ответить
+8
І також в нас грошей немає. ...

Як ви вже заіпали.
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25.10.2024 09:59 Ответить
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А если депутатов ВР переселить в Запорожье? Появится и электричество и фортификационные сооружения, нужно просто искать нестандартные решения
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25.10.2024 09:59 Ответить
Разом із Кабміном і ОПою.
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25.10.2024 10:07 Ответить
до біса такого запорізького "керманича" !!!!!! все літо просрав,а тепер каже ,що грошей нема,млядь, дебільний зелений інкубатор
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25.10.2024 12:14 Ответить
І також в нас грошей немає. ...

Як ви вже заіпали.
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25.10.2024 09:59 Ответить
Мабуть йому потрібно показати де гроші, бо за новинами в державі він не слідкує.
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25.10.2024 10:05 Ответить
А хоч темрява буде?...
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25.10.2024 10:00 Ответить
Не здивуюся якщо введуть тариф на темряву, та окрему оплату за доставку темряви.
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25.10.2024 10:03 Ответить
а де допомга від ЕС генератори всякі а мародери зелені ?
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25.10.2024 10:08 Ответить
Грошей немає тому що їх вкрали. Коротше,що хочете,те й робіть. А в Конча-Заспі світло та тепло буде.
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25.10.2024 10:08 Ответить
Тоді найух такий голова ОДА? Що робило оце базікало починаучи із 23 року? Що воно робило влітку. Отакий довбаний "господар" у якого вся надія на Захід. До речи, куди поділия оті 7 генераторів, які СШАА передали Запоріжжю ще в лютому 23 р?
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25.10.2024 10:10 Ответить
Менше гунди - Іван - а готуи фортифікаціі - шоб кацапи не поперли на Запоріжжя
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25.10.2024 10:10 Ответить
Він у Меліку їх не готова, тож на хіба йому у Запоріжжі їх готувати?
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25.10.2024 11:12 Ответить
федоров готує запоріжжя до здачі?
типу, їдьте всі, бо зиму не переживете?
****, зашийте, йому рота, бо вже задовбав.
але ж, у зе!шобли всі такі, кончені зе!дегенерати.
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25.10.2024 10:22 Ответить
Солнце хоть восходить иногда будет?
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25.10.2024 11:31 Ответить
Нащо ти там існуєш?
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25.10.2024 11:38 Ответить
 
 