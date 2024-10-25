На Запорожье зимой света может не быть вообще, нужно готовиться к самому худшему, - Федоров

В прифронтовой Запорожской области зимой может не быть электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Я все говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами, но давайте готовиться к худшему. Будет лучше - будет супер", - сказал он.

По словам главы области, на Запорожье может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", - добавил Федоров.

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Относительно теплоснабжения, то на все крупные котельные города Запорожья и Запорожской области, в частности в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре этого года.

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина - огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет. ... Наши партнеры нам финансируют, для нас приобрели. И уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", - пояснил глава ОВА.

Что касается обычных генераторов, то как в школах, так и в больницах - у всех есть уже генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение как для образовательного процесса, так и для оказания медпомощи, добавил он.

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