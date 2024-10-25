Участие солдат КНДР в войне против Украины свидетельствует об отчаянии России, - Пентагон

Участие северокорейских солдат в войне России против Украины будет иметь влияние на союзников США как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Их привлечение к войне свидетельствует об отчаянии Москвы.

Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Конечно, это имеет влияние на наших союзников, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на Республику Корея. Если солдаты КНДР вступят в бой, то они станут общими воюющими сторонами с Россией. И это очень серьезный вопрос. Серьезный еще и потому, что это подчеркивает отчаяние России", - сказала Сингх.

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В то же время она отказалась комментировать, будут ли Соединенные Штаты предпринимать "прямые военные действия", если северокорейские войска вступят в войну против Украины.

"Я не могу идти по пути гипотез, потому что сейчас, что именно войска КНДР делают в России, еще следует выяснить. Но я снова думаю, это подчеркивает, что Путин действительно не смог достичь своих стратегических целей", - добавили в Пентагоне.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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