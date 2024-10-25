Участие солдат КНДР в войне против Украины свидетельствует об отчаянии России, - Пентагон
Участие северокорейских солдат в войне России против Украины будет иметь влияние на союзников США как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Их привлечение к войне свидетельствует об отчаянии Москвы.
Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Конечно, это имеет влияние на наших союзников, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на Республику Корея. Если солдаты КНДР вступят в бой, то они станут общими воюющими сторонами с Россией. И это очень серьезный вопрос. Серьезный еще и потому, что это подчеркивает отчаяние России", - сказала Сингх.
В то же время она отказалась комментировать, будут ли Соединенные Штаты предпринимать "прямые военные действия", если северокорейские войска вступят в войну против Украины.
"Я не могу идти по пути гипотез, потому что сейчас, что именно войска КНДР делают в России, еще следует выяснить. Но я снова думаю, это подчеркивает, что Путин действительно не смог достичь своих стратегических целей", - добавили в Пентагоне.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
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все остальні союзнички при першій можливості вставлять кацапам ніж у спину 😂
це все що треба знати
А то ******* нападе
За свої обісцяні штани?!?!
А взагалі, їх дії наближають їх до "помирати"..., а за що, то другорядне... найдеться за що
жодного відчаю.
рашисти на реальному полі бою у справжніх бойових умовах ділитимуться із найближчими військовими союзниками досвідом щодо тактики, стратегії та воєнних технологій ведення бойових дій в умовах ******** війни проти озброєного у т.ч. передовим Західним озброєнням війська - ЗСУ
мета у @уйла одна - грунтовна підготовка з'єднаного досвідченого війська з метою вчинення системних збройних агресій по усьому світу - Південна Корея, Японія, Тайвань etc
при цьому @уйлу абсолютно по@уй скільки загіне північних корейців - пончик пришле нових, їх там вистачає
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:
«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.
«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».
Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:
«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».
В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:
«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».
Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
може не забанять.
Це вже не перший і не останній випадок "стурбованості" у світі. Таке буду в Фінську війну, коли Фінляндія лишили один на один. А про те яка стурбованість була під час Ефіопської війни....
це означає, що до сраки ваші санкції!
це означає, шо країна ізгой, може висадити хоч скільки солдат десанту, в центрі європи!
то, хто у відчаї?
будь хто поводить себе так як вважає, за потрібне.
мені сусід, нічого не винен.
але, як що мій сусід не прийде на допомогу і мій дім зі мною згорить сьогодні, то завтра згорить його дім з ним.