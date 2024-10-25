РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12385 посетителей онлайн
Новости Война
2 538 53

Участие солдат КНДР в войне против Украины свидетельствует об отчаянии России, - Пентагон

Пентагон прокоментував участь військ КНДР у війні РФ проти України

Участие северокорейских солдат в войне России против Украины будет иметь влияние на союзников США как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Их привлечение к войне свидетельствует об отчаянии Москвы.

Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Конечно, это имеет влияние на наших союзников, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на Республику Корея. Если солдаты КНДР вступят в бой, то они станут общими воюющими сторонами с Россией. И это очень серьезный вопрос. Серьезный еще и потому, что это подчеркивает отчаяние России", - сказала Сингх.

Читайте также: Отсутствие реакции стран Европы на войска КНДР является роковым упущением, - депутат Бундестага Кизеветтер

В то же время она отказалась комментировать, будут ли Соединенные Штаты предпринимать "прямые военные действия", если северокорейские войска вступят в войну против Украины.

"Я не могу идти по пути гипотез, потому что сейчас, что именно войска КНДР делают в России, еще следует выяснить. Но я снова думаю, это подчеркивает, что Путин действительно не смог достичь своих стратегических целей", - добавили в Пентагоне.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне в Украине будет иметь серьезные последствия для европейского и глобального мира и безопасности, - Боррель от имени ЕС

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Читайте также: Первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в зону боевых действий, их зафиксировали в Курской области РФ, - ГУР МО

Автор: 

КНДР (1232) Пентагон (1470) Сингх Сабрина (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Это свидетельствует о том, что у РФ есть союзники, которым пофиг на "эскалации" и "озабоченность" вашу...
показать весь комментарий
25.10.2024 10:59 Ответить
+9
Воно то так, тільки цей відчай може тривати достатньо довго...
показать весь комментарий
25.10.2024 11:00 Ответить
+8
А обісцяність сша та єс щодо ударів західною зброєю у глиб обісрашки про що свідчить?!?!?
показать весь комментарий
25.10.2024 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это свидетельствует о том, что у РФ есть союзники, которым пофиг на "эскалации" и "озабоченность" вашу...
показать весь комментарий
25.10.2024 10:59 Ответить
папередні главніе союзнікі росії - армія і флот - уже ЗАКІНЧИЛИСЯ
все остальні союзнички при першій можливості вставлять кацапам ніж у спину 😂
це все що треба знати
показать весь комментарий
25.10.2024 12:00 Ответить
То що, може яника повернемо, СНГ, БРІКС, таможений союз?
показать весь комментарий
25.10.2024 11:02 Ответить
Дякуючи таким партнерам, як Штати, скоро Яник повернеться, не хвилюйтеся. Мінімум - на "Другую Україну" - проект Мертвечука. Питання тільки де проходитимуть кордони цієї "Другої Украиньі".
показать весь комментарий
25.10.2024 11:09 Ответить
Ні не партнерам, а дякуючи безхребетним слимакам, які тільки і можуть, що смоктати, все що до іх рота попадає…
показать весь комментарий
25.10.2024 11:26 Ответить
Что значит "повернемо"??? Украина ни в одно из этих говн (кроме яйцепада) не вступала
показать весь комментарий
25.10.2024 11:11 Ответить
Ну то треба вступити, знов 9мая, яник з пуйлом на трибуні, нарід колонами з прапорами, діди воєвалі,діти в юнарміі з 12 років. А сотні тисяч вбитих якось забудемо, стерпітся злюбітся…
показать весь комментарий
25.10.2024 11:24 Ответить
Та вже пізно.
показать весь комментарий
25.10.2024 12:09 Ответить
Ну чого, багато хто тут про це мріє. Ті в кого пам'ять як у гупі, хто не знав ніколи тому не пам'ятає, скільки Українців загинуло за період існування СРСР, від голоду, в постійних війнах за чиєсь "світле майбутнє". А тут випала нагода відстояти свою гідність, і всі в соплях, виють, розмазують соплі по мармизах, ...давйтє вєрнем все в зааад...
показать весь комментарий
25.10.2024 12:23 Ответить
свідчить про відчай ***** і вашу безпорадність...
показать весь комментарий
25.10.2024 10:59 Ответить
Воно то так, тільки цей відчай може тривати достатньо довго...
показать весь комментарий
25.10.2024 11:00 Ответить
Так, десь ви праві. Тому цей відчай гаситимуть тисячі нових і нових північнокорейських військових, а потім іранських та китайських , доки ви будете стурбовані . Дяка
показать весь комментарий
25.10.2024 11:01 Ответить
А може це вже ескалація, втручання третьої країни? І пора вже союзникам зі своїми військами підтягуватися. Бо буде ще гірше.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:02 Ответить
Не ескалуйте
А то ******* нападе
показать весь комментарий
25.10.2024 11:06 Ответить
А обісцяність сша та єс щодо ударів західною зброєю у глиб обісрашки про що свідчить?!?!?
показать весь комментарий
25.10.2024 11:05 Ответить
свідчить про те, що ні американці, ні європейці помирати за Крим і Донбас не хочуть аж ніяк...
показать весь комментарий
25.10.2024 11:46 Ответить
А за що хочуть?
За свої обісцяні штани?!?!
А взагалі, їх дії наближають їх до "помирати"..., а за що, то другорядне... найдеться за що
показать весь комментарий
25.10.2024 12:26 Ответить
та ні за що не хочуть. взагалі не хочуть помирати. тому й так виляють, будучи під зонтиком НАТО. бо чітко знають, що ху йло проти НАТО не полізе. бо сцить. хотів би це зробити, то поліз би спочатку на Естонію, Латвію, а не в Україну. хоча це теж така позиція струса є недалекоглядна. бо ху йло спочатку спробує розвалити НАТО, а вже потім поодинці прийде у кожну країну. спочатку буде намагатися це зробити економічно, якщо будуть якісь вибрики на економічний тиск ху йла, то тоді він туди радо приїде на танках, як це було з Прагою і Будапештом...
показать весь комментарий
25.10.2024 12:43 Ответить
Третій раз вже про відчай. Не можеш відповісти, треба хоча б потролити. Байденізм у всій красі.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:06 Ответить
Це свідчить лише про вашу імпотентність і не здатність контролювати ситуацію у світі. Навіть КНДР вже відкрито плює на вас, а ви досі робите гарну міну при поганій грі. Гегемон закінчився. Sic tranzit gloria mundi.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:06 Ответить
розуйте очі, Захід! прийдіть нарешті до тями
жодного відчаю.
рашисти на реальному полі бою у справжніх бойових умовах ділитимуться із найближчими військовими союзниками досвідом щодо тактики, стратегії та воєнних технологій ведення бойових дій в умовах ******** війни проти озброєного у т.ч. передовим Західним озброєнням війська - ЗСУ
мета у @уйла одна - грунтовна підготовка з'єднаного досвідченого війська з метою вчинення системних збройних агресій по усьому світу - Південна Корея, Японія, Тайвань etc
при цьому @уйлу абсолютно по@уй скільки загіне північних корейців - пончик пришле нових, їх там вистачає
показать весь комментарий
25.10.2024 11:08 Ответить
Світові війни - це результат імпотенції демократичних лідерів і впевненість у вседозволеності диктаторів. Людство нажаль, не вивчило цей урок. Тепер сформована нова вісь зла ( де факто Глобальний Південь) і вони бажають перерозподілу світу. Україна - це тільки початок і аривід. А Захід прокинеться лише тоді, коли його диктатори копняком викинуть з планети. Але тоді буде пізно.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:14 Ответить
а що таке глобальний південь?
показать весь комментарий
25.10.2024 11:49 Ответить
Азія, Африка, + отой брікс, так вони себе називають.
показать весь комментарий
25.10.2024 12:28 Ответить
так отож. тільки те й роблять, що так себе називають. не більше, не менше. ху йло хотіло той брікс об'єднати і політично налаштувати проти Заходу, запровадити свою бріксовську якусб валюту, щоб обвалити долар,.. і його ті бріксовці послали із тим всім на куй. ніякої валюти, ніяких спільних політичних гасєл і ніхто не буде воювати разом з ху йлом проти заходу. це - реальність. ось це потрібно усвідомлювати адекватним людям, а не розганяти кацапські наративи про те, що якийсь там глобальний юг піде війною проти Заходу заради ху йла. брєд. ті країни бріксу інвестували у срасію до початку її відкритого вторгнення в Україну близько 6 лярдів доларів за усі ці роки.. це коли Захід за той самий час інвестував у кацапію сотні лярдів доларів... тепер виводить із срасії свої інвестиції. а брікс туди навіть і не думає заходити з інвестиціями. брікс - то такий собі економічний клуб учасників. і все. просто для торгівлі між собою. і ніхто з цих країн не буде в угоду кацапам відмовлятися від долара. а от кацапів на знижки і дешеві ресурси будуть і далі розводити. ось така реальність.
показать весь комментарий
25.10.2024 12:52 Ответить
Я згоден з вами повністю, яка спільна валюта, якщо вони її не мають, рупіі, юані, всі друг з другом торгують доларами. Це тільки ще раз показує дебільність пуйла і кацапів, але ж купа народу в ту Казань приїхала, до чогось вони там збираються...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:01 Ответить
Вчера мы писали о том, что кроме всего прочего, Си задал прутину весьма неприятные вопросы по поводу войны в Украине и на публику это дошло в хорошо причесанном виде. Но сами эти вопросы может задавать только хозяин своему бестолковому подчиненному. Вернее не так, вопросы-то задать может любой, кто не чувствует дипломатических тонкостей, а вот отвечать прутин вынужден только тому, от кого сильно зависим и кого считает вправе задавать подобные вопросы. Поэтому дед был вынужден отвечать лозунгами: «Победа будет за нами» и «Ленин, партия - ком-со-мол», но при этом, дабы не вызвать гнев хозяина, добавляя: «Всемилостивейше соблаговолить соизволите!»
И вот выясняется, что неприятные разговоры примерно на эту самую тему у прутина случились и с Эрдоганом. Понятно, что открыта пресса запоребрика о таком не напишет, но близкие к самому дну выгребухи ТГ-каналы пишут об этом приблизительно так:

«Во время общения нашего президента с турецким в рамках саммита БРИКС Эрдоган вернулся к своей идее о том, что Россия (по непонятным лично нам причинам) должна отказаться от Крыма. И даже попытался применить элементы психологического давления в отношении Владимира Путина.

«Эрдоган завел старую пластинку. Мол, передайте Крым под временный контроль Турции, иначе там будет плохо. Скоро зима, удары по Крыму усилятся, а зачем вам это нужно? Он даже имел смелость, находясь на российской земле, повторить свой тезис о том, что Крым - это якобы Украина. И его нужно «вернуть». Но сначала можно отдать полуостров Турции, а она уже разберется», - с возмущением рассказал нам источник в МИДе».

Понятно, что источник тут же попытался нарисовать из царя смесь Зорро и Всадника без головы, по имени Сумасшедший Иван, и что он ответил Эрдогану в стиле: «На это я пойтить не могу», но тут важен даже не ответ прутина, а вопрос Эрдогана, который был поставлен вслед за таким же неприятным вопросом Си. Но чтобы сместить фокус внимания, источник приводит встречный вопрос, заданный царем уже Эрдогану:

«Также путин спросил Эрдогана, с чем связан турецкий запрет на экспорт важных для нашего ОПК западных товаров в Россию. «С Крымом. И не только с ним. Вы - умнейший человек. Думаю, вы сами все понимаете», - ответил президент Турции. В общем, разговор не очень удался, хотя были в нем и конструктивные моменты. Источники отметили, что это очень хорошо и внушает оптимизм».

В самом деле, Эрдоган ни разу не назвал прутина Васей, например, хотя безусловно уже мог бы и это не может не вызывать оптимизма. В общем, из этой троицы остается только Индия, и тут тоже все сложилось не так, как того бы хотелось лысому фюреру. Первое лицо Индии продемонстрировало еще более восточный ход и соответственно - свое отношение к вассалу Пекина и дойной коровы - для него. Вот как это описывает вражеская пресса:

«Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября… Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина».

Это - второй визит премьера индии в россию и как мы помним, прошлый визит тоже закончился досрочно, поскольку прутин, во время пребывания Моди в москве, устроил кровавую, ракетную бойню в Украине. Так что те, кто разбирается в тонкостях дипломатического этикета, уже сделали собственные выводы на этот счет. А мы лишь отметим, что обычно, какие-то решения, принятые на саммите, оформляются каким-то финальным документом. А если кто-то отбывает до этого момента, то это значит, что никакой подписи не будет и вообще, интерес этой стороны лежит в другой плоскости.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:16 Ответить
Сі показував свою велич, Ердоган вирішував свої питання, а рос пропаганда наваляла кацапам в вуха, як завжди те, що їм було потрібно. Но він же насправді ті бумажки, спільної валюти, всім в руки тикав, т.е. він дійсно в це вірить, шиза повна...
показать весь комментарий
25.10.2024 13:26 Ответить
ніщо не зруйнує "оптимізму" країн НАТО, бо він дуже вигідний
показать весь комментарий
25.10.2024 11:09 Ответить
Захід сонця *** коли вже все уобки світу обєдналися
показать весь комментарий
25.10.2024 11:10 Ответить
У кндр своя война нарисовывается, много пушечного мяса они расее не дадут
показать весь комментарий
25.10.2024 11:13 Ответить
Ще один панікер.
показать весь комментарий
25.10.2024 12:10 Ответить
і шо?!
показать весь комментарий
25.10.2024 11:17 Ответить
Вона просто тролить кожного разу. І таке буде знову і знову.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:19 Ответить
Скорее ето показывает что США из мирового полицейского уже стали половой тряпкой и всем даже самым последним отбросам насрать на США.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:20 Ответить
асав!
може не забанять.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:33 Ответить
Ні, США дають лише коли на їх зазіхнули.
Це вже не перший і не останній випадок "стурбованості" у світі. Таке буду в Фінську війну, коли Фінляндія лишили один на один. А про те яка стурбованість була під час Ефіопської війни....
показать весь комментарий
25.10.2024 12:12 Ответить
це означає, що лєвакі пацифісти, докерувалися!
це означає, що до сраки ваші санкції!
це означає, шо країна ізгой, може висадити хоч скільки солдат десанту, в центрі європи!
то, хто у відчаї?
показать весь комментарий
25.10.2024 11:32 Ответить
а ти що, за Трампа тут топиш? )
показать весь комментарий
25.10.2024 11:53 Ответить
я всіма руками. всіма ногами. всіма фібрами своєї душі топлю за себе! виключно за себе і своє місце під сонцем!
показать весь комментарий
25.10.2024 11:57 Ответить
У такому разі питання: а чому умовний Захід повинен поводитися інакше? Чому ви з обуренням очікуєте, що вони стануть для нас "рідною мамою" і захищатимуть нас ціною власного життя?
показать весь комментарий
25.10.2024 19:22 Ответить
знов за рибу гроші.
будь хто поводить себе так як вважає, за потрібне.
мені сусід, нічого не винен.
але, як що мій сусід не прийде на допомогу і мій дім зі мною згорить сьогодні, то завтра згорить його дім з ним.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:34 Ответить
Так може і нам стосунки з нашими сьогоднішніми партнерами потрібно будувати на основі пошуку спільних інтересів і як мінімум не "плювати в руку того, хто дає"?
показать весь комментарий
25.10.2024 20:03 Ответить
Та "не вчити їх жити" ...
показать весь комментарий
25.10.2024 20:07 Ответить
За Гарріс, ви шо? Авжеж тільки за нї. За ще 5 років перемог і досягнень.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:59 Ответить
і це правильно.
показать весь комментарий
25.10.2024 12:02 Ответить
ви хоч смайлик ставте. А то деякі тупі сарказму не хавають
показать весь комментарий
25.10.2024 23:05 Ответить
То їх проблеми.
показать весь комментарий
25.10.2024 23:16 Ответить
як мені полегшало від її "бекання"...
показать весь комментарий
25.10.2024 11:37 Ответить
Участь солдатів КНДР у війні в Україні свідчить про те, що плювати КНДР і РФ хотіли на ваш Пентагон, на вашего Байдена і на всі США разом. Імпотенти!
показать весь комментарий
25.10.2024 12:08 Ответить
,,Оно конечно да , но нет"
показать весь комментарий
25.10.2024 12:14 Ответить
 
 