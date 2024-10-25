РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12315 посетителей онлайн
Новости
1 620 4

При посредничестве Катара удалось получить списки пропавших без вести военных и письма украинских военнопленных, - Лубинец

Лубінець отримав списки зниклих безвісти військових

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Катаре провел встречу с министром по вопросам международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел Лолвой Рашид Аль Хатер и получил списки пропавших без вести военнослужащих и письма украинских военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в телеграме.

"Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными", - отметил Лубинец.

По его словам, также удалось наработать договоренности об оказании помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в частности содействие восстановлению личных документов.

"Спасибо Государству Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов", - добавил омбудсмен.

Также читайте: Россияне убили более 100 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен, - Лубинец

Автор: 

военнопленные (1124) Катар (136) военнослужащие (6186) Лубинец Дмитрий (483)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо це так, то це дійсно важлива справа.
Дякую і від себе.
показать весь комментарий
25.10.2024 12:50 Ответить
через Катар мені вдалося отримати списки , Джерело: ????
показать весь комментарий
25.10.2024 13:01 Ответить
Катарці добрі хороші люди і хочуть надалі отримувати накрадені потужем гроші.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:01 Ответить
Катар вже не вперше допомагає! І з поверненням дітей також! А дехто продовжує др...ти на Ізраїль, який нам навіть ,, рогатки" не надав!
показать весь комментарий
25.10.2024 13:09 Ответить
 
 