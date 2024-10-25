При посредничестве Катара удалось получить списки пропавших без вести военных и письма украинских военнопленных, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Катаре провел встречу с министром по вопросам международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел Лолвой Рашид Аль Хатер и получил списки пропавших без вести военнослужащих и письма украинских военнопленных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец сообщил в телеграме.

"Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными", - отметил Лубинец.

По его словам, также удалось наработать договоренности об оказании помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в частности содействие восстановлению личных документов.

"Спасибо Государству Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов", - добавил омбудсмен.

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