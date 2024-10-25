Темпы продвижения сухопутных сил РФ в сторону Покровска с начала октября существенно замедлились, - британская разведка

Российские сухопутные войска почти наверняка продвинулись к шахтерскому городу Селидово, примерно в 13 км к юго-востоку от крупного логистического центра Покровска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете, вероятнее всего, бои продолжаются в центре города.

"Селидово - последний значительный городской район, прикрывающий южный фланг Покровска, а также шоссе E50, которое соединяет Селидово с Покровском", - говорится в отчете разведки.

Также читайте: Рашисты штурмуют Селидово малыми группами широким фронтом и без бронетехники, - пресс-офицер 15-й бригады НГУ "Кара-Даг"

Также в британской разведке отмечают, что с начала октября 2024 года темпы продвижения сухопутных сил РФ в сторону Покровска существенно замедлились, при этом они остаются примерно в 7 км от города.

"Российские сухопутные войска недавно направили ресурсы на южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город. РФ, вероятно, намерена использовать шоссе E50 как второстепенный путь продвижения к Покровску, если Селидово будет взято", - добавили в Минобороны Британии.

Также читайте: В Покровске разрушено 80% критической инфраструктуры, - ГВА