Темпы продвижения сухопутных сил РФ в сторону Покровска с начала октября существенно замедлились, - британская разведка
Российские сухопутные войска почти наверняка продвинулись к шахтерскому городу Селидово, примерно в 13 км к юго-востоку от крупного логистического центра Покровска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.
Как отмечается в отчете, вероятнее всего, бои продолжаются в центре города.
"Селидово - последний значительный городской район, прикрывающий южный фланг Покровска, а также шоссе E50, которое соединяет Селидово с Покровском", - говорится в отчете разведки.
Также в британской разведке отмечают, что с начала октября 2024 года темпы продвижения сухопутных сил РФ в сторону Покровска существенно замедлились, при этом они остаются примерно в 7 км от города.
"Российские сухопутные войска недавно направили ресурсы на южную часть оси, нацелившись на Селидово и частично окружив город. РФ, вероятно, намерена использовать шоссе E50 как второстепенный путь продвижения к Покровску, если Селидово будет взято", - добавили в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль