Россия не влияет на выборные процессы в Грузии и Молдове, но якобы видит "беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада".

Об этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы никак не пытаемся и вряд ли имеем возможность влиять на развитие ситуации, на электоральные процессы в этих странах. В Грузии - одна ситуация, и мы никак не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих - принимать соответствующие решения", - отметил Песков, добавив, что Москва видит "беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада".

По его словам, страны Запада не только "пытаются выкручивать руки Тбилиси", а якобы буквально пытаются диктовать условия.

"Здесь, конечно, трудно себе представить, как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые ежедневно сыплются в их адрес", - говорит он.

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Комментируя итоги референдума в Молдове, по итогам которого более 50% его участников высказались в пользу включения в конституцию положений о цели вступить в ЕС, Песков заявил, что Россия в них тоже не вмешивалась.

"Здесь тоже никакого вмешательства от нас не было. Но невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов во время референдума. Руководство Молдовы не видит необходимости объяснить эти аномалии", - добавил спикер Путина.

Выборы в Молдове

По итоговому результату, действующий президент Молдовы Майя Санду вышла во второй тур с 42,49% голосов, за нее проголосовали 656 852 избирателя.

Ранее в Европейском Союзе заявили, что избирательная кампания в Молдове состоялась в условиях беспрецедентного вмешательства России и ее прокси.

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Грузия и ЕС

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния", похожий на российский "закон об иноагентах".

В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Известно, что ЕС приостановил встречи с представителями правительства Грузии на высоком уровне.

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