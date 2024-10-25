МИД КНДР об отправке войск в Россию: Если это правда, все соответствует международному праву

Министерство иностранных дел Северной Кореи впервые прокомментировало сообщение о направлении войск КНДР в Россию, заявив, что не располагает информацией по этому поводу, однако если это правда, то соответствует международному праву.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы внешнеполитического ведомства КНДР по делам России Ким Чон Гю, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обратили внимание на слухи о направлении войск Корейской народной армии в Россию, которыми мировые СМИ формируют общественное мнение", - сказал Ким.

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Он не подтвердил отправку войск в РФ, отметив, что внешнеполитическое ведомство не вмешивается в дела, относящиеся к юрисдикции Министерства обороны.

"Если то, о чем говорят мировые СМИ, окажется правдой, то это будет акт, который соответствует нормам международного права", - заявил северокорейский дипломат.

Хотя, по его словам, могут найтись силы, которые захотят назвать это незаконным.

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Это первый официальный комментарий Пхеньяна сообщений об отправке войск КНДР в Россию. Ранее российский глава Владимир Путин отказался опровергнуть такую информацию, заявив, что это дело России и Северной Кореи.