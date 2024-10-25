МИД КНДР об отправке войск в Россию: Если это правда, все соответствует международному праву
Министерство иностранных дел Северной Кореи впервые прокомментировало сообщение о направлении войск КНДР в Россию, заявив, что не располагает информацией по этому поводу, однако если это правда, то соответствует международному праву.
Об этом говорится в заявлении заместителя главы внешнеполитического ведомства КНДР по делам России Ким Чон Гю, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обратили внимание на слухи о направлении войск Корейской народной армии в Россию, которыми мировые СМИ формируют общественное мнение", - сказал Ким.
Он не подтвердил отправку войск в РФ, отметив, что внешнеполитическое ведомство не вмешивается в дела, относящиеся к юрисдикции Министерства обороны.
"Если то, о чем говорят мировые СМИ, окажется правдой, то это будет акт, который соответствует нормам международного права", - заявил северокорейский дипломат.
Хотя, по его словам, могут найтись силы, которые захотят назвать это незаконным.
Это первый официальный комментарий Пхеньяна сообщений об отправке войск КНДР в Россию. Ранее российский глава Владимир Путин отказался опровергнуть такую информацию, заявив, что это дело России и Северной Кореи.
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Це найвеличніший феномен мирової політики ще не знищило всію вмотивовану, патріотичну українську молодь. На хіба йому поміч французів?
так спішать так спішать, що аж 0.06 відсотка ВВП допомогли в цьому році =)
Але тут знизу постукало МЗС КНДР.
Брехати в кацапів вчилися,ті теж, з пащі людська кров л'еться а прикриваються міжнародним правом, яке як хочуть так ї трактують виключно для свого рабського стада.
Калці підло виманили Київське військо з укріпленого табору, і всіх перебили.
Ну, если под этими народами полагать только расеянский и северокореянский, то наверно тогда соответствует. В его понимании этого международного права.