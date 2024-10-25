Украина должна быть принята в НАТО, - министр обороны Литвы Кащюнас

Путь Украины к членству в НАТО не должен подвергаться сомнению.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Литва всегда поддерживала приглашение Украины в НАТО, потому что, в нашем понимании, нельзя посылать сигнал России, что она имеет хотя бы неформальное право вето на расширение НАТО. Украинская нация, которая борется за свою независимость, также борется за нашу безопасность, заслуживает право самоопределения - какую организацию, какое сообщество выбрать для будущего, для своих детей, для будущих поколений", - отметил Кащюнас.

Читайте также: Шольц о первом пункте "Плана победы": Воюющая страна не может стать членом НАТО

Литовский чиновник подчеркнул, что Европа и Запад не могут позволить себе недопоставлять Украину в ее борьбе с РФ - и настоял на том, что не может быть никаких двусмысленностей в вопросе предоставления Украине возможности вступить в Альянс.

"Приглашение (в НАТО. - Ред.) - это еще не членство, но это точка невозврата. Это необратимость. Поэтому я думаю, что мы можем сделать этот шаг. По крайней мере, приглашение", - пояснил Кащюнас.

Литовский министр утверждает, что те на Западе, кто говорит, что поддержка Украины может спровоцировать Россию, уже видят свою неправоту.

Читайте также: Литва инвестирует 10 млн евро в производство ракеты-дрона "Паляница", - Минобороны

"Мы, балтийские страны, всегда говорили, что нужно предоставить Украине больше оружия для сдерживания. Если Украина будет сильной, Россия будет сдерживаться. И мы слышали много голосов от наших друзей: "Послушайте, если вы дадите оружие Украине, это приведет к эскалации, к провокациям". И мы дали недостаточно, и вы видите, что произошло. Ничего не делать - это эскалация. Думать, что ваша поддержка Украины может привести к эскалации ситуации - это ошибка. И я надеюсь, что мы поймем свои ошибки", - подытожил Кащюнас.