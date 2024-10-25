В НАТО рассматривают два ответа на отправку войск КНДР в РФ, - Bloomberg

Потенциальные ответы НАТО на отправку военных КНДР в Россию для участия в войне против Украины могут предусматривать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что потенциальные ответы НАТО на отправку северокорейских военных в Россию "ограничены".

"Но они могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорят источники.

Собеседники Bloomberg добавляют, что Южная Корея представит часть разведывательных данных о переброске северокорейских военных в РФ официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета в понедельник.

Также агентство Bloomberg пишет, что КНДР планирует направить дополнительные войска в Россию.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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