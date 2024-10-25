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Новости Война
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В НАТО рассматривают два ответа на отправку войск КНДР в РФ, - Bloomberg

Стало відомо, як НАТО може відповісти на відправлення військ КНДР у РФ

Потенциальные ответы НАТО на отправку военных КНДР в Россию для участия в войне против Украины могут предусматривать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Агентство пишет, что потенциальные ответы НАТО на отправку северокорейских военных в Россию "ограничены".

"Но они могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорят источники.

Собеседники Bloomberg добавляют, что Южная Корея представит часть разведывательных данных о переброске северокорейских военных в РФ официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета в понедельник.

Также агентство Bloomberg пишет, что КНДР планирует направить дополнительные войска в Россию.

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Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

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Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

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Автор: 

КНДР (1232) НАТО (10102) россия (96246)


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Топ комментарии
+45
Одне рішення - висловити занепокоєння, інше - висловити глибоке занепокоєння. Півроку будуть вирішувати, до чого схилитися.
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25.10.2024 19:00 Ответить
+17
Я даже знаю какие Озабоченность и Очень сильная озабоченность
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25.10.2024 19:00 Ответить
+16
НАТО це гівно! Навіть, якщо кацапія на Прибалтику нападе, то НАТО всериться та всциться і нічого не зробить у відповідь!
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25.10.2024 19:07 Ответить
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25.10.2024 18:59 Ответить
І цюцюрка на пів шостої.
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25.10.2024 19:21 Ответить
Одне рішення - висловити занепокоєння, інше - висловити глибоке занепокоєння. Півроку будуть вирішувати, до чого схилитися.
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25.10.2024 19:00 Ответить
Я даже знаю какие Озабоченность и Очень сильная озабоченность
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25.10.2024 19:00 Ответить
Відповідь буде пук і пук і далі занепокоєння. Бла бла бла…. І НАТО Нє кожен дбюйм
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25.10.2024 19:00 Ответить
Перша вже відбулася((ми ще небачили корейців на фронті((
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25.10.2024 19:01 Ответить
Дайте вгадаю : це буде звичайна стурбованість чи сильна стурбованість ? ))
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25.10.2024 19:01 Ответить
Це буде однозначно потужна заглиблена стурброваність.
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25.10.2024 19:43 Ответить
Бл#дь такі "розумні" тільки чомусь до влади постійно брехунів-ворюг обирають......
Без допомоги союзників вже ЗЕкоМанда продала б Україну *****.
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25.10.2024 22:10 Ответить
ви за себе відповідайте, а не за зекоманду. Що ви ссикливі тварі, що забрали у нас зброю, зробили для порятунку України ? майже нічого
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25.10.2024 22:34 Ответить
Мастурбовані чи не мастурбовані?
******** ці питання зайобують, то може не вагаючись спустити враз штани і занепокоїтись аж поки за буями у ***** в очах не потемніє, ну а згодом простуда геморой чиряк на сраці запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила...
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25.10.2024 19:02 Ответить
1) занепокоєння;
2) стурбованість,
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25.10.2024 19:03 Ответить
НАТО , досить валяти дурня. Чи приймайте Україну до НАТО , чи повернить Україні ЯО
проти Україні вже дві ядерні країни воюють , і ще Іран підтявкує .
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25.10.2024 19:04 Ответить
"У НАТО розглядають дві відповіді на відправлення військ КНДР у РФ"

Ну, звісно - або "посилення підтримки України", або "розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні"

Але НАТО сміливо вибере найважчий третій шлях - висловить найглубочайше занепокоєння!
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25.10.2024 19:06 Ответить
Ніякого "посилення" і ніякої "розбудови" не буде. Буде суцільне занепокоєння.
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25.10.2024 19:06 Ответить
НАТО це гівно! Навіть, якщо кацапія на Прибалтику нападе, то НАТО всериться та всциться і нічого не зробить у відповідь!
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25.10.2024 19:07 Ответить
Їх виключать з нати заднім числом😅
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25.10.2024 19:12 Ответить
Не резикне ***** й його банда перевіряти ваші слова з приводу Прибалтики.
Моя думка що Ви, Муля, помиляєтесь.
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25.10.2024 22:55 Ответить
Уявляєте що там на чучхєйському телебаченні робиться... напевно вже кричать, що полетіли захоплювати Марс і майже виграли війну
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25.10.2024 19:11 Ответить
"Глибоке занепокоєння" або "Велику стурбованість"?!
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25.10.2024 19:12 Ответить
А якщо не допоможе, до поєднати та помножити на 2. Це точно спрацює.
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25.10.2024 19:16 Ответить
Саме так. Не відняти не додати. +10500
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25.10.2024 20:10 Ответить
Відповідь 1: Ай-яй-яй!!!
Відповідь 2: Но-но-но!!!
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25.10.2024 19:12 Ответить
Скорійш буде:
1. Занепокоення.
2. Стурбованість.
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25.10.2024 19:43 Ответить
",,,представить частину розвідувальних даних стосовно перекидання північнокорейських військових в рф офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради в понеділок!!!,,),,,,,",,!, це вже пистець.??, чи ще ні??,(, щож, як там - доживем до понеділка,
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25.10.2024 19:16 Ответить
Пора вже зрозуміти, що НАТО - це США плюс кілька ряджених європейських генералів без армій. А в США зараз команда, яка налаштована на подарунки хуьлу - починаючи з Криму. Єдина сторона, яка заважає подарункам - це сама Україна.
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25.10.2024 19:19 Ответить
1. Перднути в калюжу
2. В калюжу перднути
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25.10.2024 19:19 Ответить
Або в борошно.
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25.10.2024 20:03 Ответить
Не можна: це вже ескалація
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25.10.2024 21:56 Ответить
перекладати парери будуть
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25.10.2024 19:20 Ответить
Я уже аж вижу новую грозную красную линию
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25.10.2024 19:23 Ответить
У НАТО розглядають дві відповіді

Буріданове НАТО?
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25.10.2024 19:25 Ответить
Єдине що НАТО може робити це хєр сосати
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25.10.2024 19:25 Ответить
Тут вже багато козаків написали по ці дві відповіді. Як це не смішно але так воно і буде. Тут просто ПИТАННЯ? Як Україні захищатися в умовах коли всі "кинули"? Починати шантажувати цих нікчемних західних підарасів? Тут питання виживання української нації вже стоїть. АЕС? "Брудна бомба"? Та покуй. Кацапи хочуть знищити Україну. Значить давай нищити весь світ. Підписуйтеся,гутієриші.
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25.10.2024 19:27 Ответить
Нема слів.Реакція миттєва і «потужна».
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25.10.2024 19:30 Ответить
1 варіант: нічого не робить негайно, 2 варіант - нічого не робить, але потім, після глубокого та всебічного обговорення.
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25.10.2024 19:34 Ответить
НАТО
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25.10.2024 19:36 Ответить
по перше - попросють ахмєтку погудеть, а по друге - вони додадуть до потужного гудка ууууууу..... своє - сууууууки! ))
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25.10.2024 19:37 Ответить
від потужної розбудови співробітництва в Індо-Тихоокеанському регіоні впаде рашиський фронт на Донбасі..
. 😕
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25.10.2024 19:42 Ответить
Один пук, або два пуки
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25.10.2024 19:44 Ответить
Вибирають між "стурбуватися" та "дуже стурбуватися"
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25.10.2024 19:48 Ответить
"кума, в мене до тебе три питання"
-" в ₴опу не дам!"
-" тоді - два"
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25.10.2024 19:49 Ответить
Розширюите партнерство до безкінечності!
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25.10.2024 20:08 Ответить
Із таким НАТО путєну нема чого боятись.
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25.10.2024 20:17 Ответить
1)занепокоїність 2)глубока занепокоїність
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25.10.2024 20:34 Ответить
Сьогоднішнє НАТО виголошує несказану позицію США.як на прийняття України в НАТО "ЛАСКАВО ПРОСИМО-ПОСТОРОНІМ ВХІЖ ЗАБОРОНЕНИЙ".так і на всі решту дії, котрі в більшості випадкіВ допомагають куйлу і дальше окуповувати Україну,вбивати український народ,та руйнувати Україну,а представники окремих країн НАТО ЇДУТЬ ДО КУЙЛА В ГОСТІ,ЛЕГАЛІЗУЮЧИ В ТАКИЙ СПОСІБ, СВІТОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ І ВБИВЦЮ, як світового політика.котрий одноосібно вирішує благоустрій всієї світової спільноти...
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25.10.2024 20:46 Ответить
Все, що треба знати про НАТО… Варіанти обмежені, ждуть, коли всі московиться підстилки зіллються у велику орду і ринуть на захід? Ховатися доведеться в Гренландії
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25.10.2024 21:25 Ответить
Московитськи
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25.10.2024 21:27 Ответить
А Мона ещё в атлантическо- антарктическом регионе тоже пугануть гадов узкожопоглазых!? Только пингвинов **** падло не зацепите --- птичку жалко!
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26.10.2024 00:43 Ответить
Південна Корея може набрати своїх добровольців у батальон ім. генерала Хрещатицького, і висадити десь під Владивостоком під виглядом повсталих українців Зеленого Клину.
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26.10.2024 01:13 Ответить
.... треба ще пару відповідей,
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26.10.2024 07:50 Ответить
 
 