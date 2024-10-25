В НАТО рассматривают два ответа на отправку войск КНДР в РФ, - Bloomberg
Потенциальные ответы НАТО на отправку военных КНДР в Россию для участия в войне против Украины могут предусматривать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Агентство пишет, что потенциальные ответы НАТО на отправку северокорейских военных в Россию "ограничены".
"Но они могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорят источники.
Собеседники Bloomberg добавляют, что Южная Корея представит часть разведывательных данных о переброске северокорейских военных в РФ официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета в понедельник.
Также агентство Bloomberg пишет, что КНДР планирует направить дополнительные войска в Россию.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины..
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
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Без допомоги союзників вже ЗЕкоМанда продала б Україну *****.
******** ці питання зайобують, то може не вагаючись спустити враз штани і занепокоїтись аж поки за буями у ***** в очах не потемніє, ну а згодом простуда геморой чиряк на сраці запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила...
2) стурбованість,
проти Україні вже дві ядерні країни воюють , і ще Іран підтявкує .
Ну, звісно - або "посилення підтримки України", або "розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні"
Але НАТО сміливо вибере найважчий третій шлях - висловить найглубочайше занепокоєння!
Моя думка що Ви, Муля, помиляєтесь.
Відповідь 2: Но-но-но!!!
1. Занепокоення.
2. Стурбованість.
2. В калюжу перднути
Буріданове НАТО?
. 😕
-" в ₴опу не дам!"
-" тоді - два"