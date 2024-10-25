РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5862 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
1 463 23

Украина уже в этом году получит $50 млрд от G7 и ЕС, - Шмыгаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки из замороженных российских активов, 50 млрд долларов должны быть доступны уже в этом году.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе Украина без преувеличения одержала одну из крупнейших финансовых побед за 2,5 года большой войны. Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. ЕС предоставит до 35 млрд евро. США - до 20 млрд долларов. Великобритания - 2,3 млрд фунтов стерлингов. В целом Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС, и эти средства должны быть доступны уже в этом году", - заявил Шмыгаль.

Читайте также: G7 планирует выделить Украине 50 млрд долл. кредита до конца года, - Минфин США

Глава правительства отметил, что украинская сторона два года отстаивала соответствующее решение.

"Весной 2022 года, когда впервые был озвучен принцип "Россия должна заплатить", нам говорили, что это невозможно. Что российские замороженные активы защищены "суверенным иммунитетом". Что нет созданного правового механизма, как эти средства можно использовать или конфисковать. Тысячи часов работы сотен людей, и сегодня мы имеем соответствующие решения", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте также: Украина получила от МВФ транш в размере $1,1 млрд, - Шмыгаль

Он уточнил, что средства фактически будут направлены на поддержку Украины: финансирование важнейших потребностей в обороне, восстановление, поддержку людей.

"Эти 50 млрд долларов создают основу для нашей финансовой и экономической устойчивости в 2025-м. Важно, чтобы эти средства были не единственными, которые доступны Украине в следующем году. Мы также продолжаем нашу четырехлетнюю программу с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро. Продолжаем программу с МВФ. Продолжаем совместные финансовые, экономические, энергетические и другие проекты с нашими союзниками", - подчеркнул глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех российских замороженных средств.

Автор: 

помощь (7882) Шмыгаль Денис (2726) замороженные активы (296)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
25.10.2024 19:27 Ответить
+6
Гуляй,рваніна!!
показать весь комментарий
25.10.2024 19:29 Ответить
+5
Цікаво питання : скільки з тих мільярдів вирішили заєрмачить, зататарить, зашмигалить..
показать весь комментарий
25.10.2024 19:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.10.2024 19:27 Ответить
Гуляй,рваніна!!
показать весь комментарий
25.10.2024 19:29 Ответить
Бабло піліатор...
показать весь комментарий
25.10.2024 19:29 Ответить
Україна отримає чи влада?
показать весь комментарий
25.10.2024 19:30 Ответить
Людиотримають,люди!
( Список людей додається), бо "всіх" багато, а "всього" мало"!

Тепер хватить і на кілька серіальчиків для плебса.

показать весь комментарий
25.10.2024 19:35 Ответить
Цікаво питання : скільки з тих мільярдів вирішили заєрмачить, зататарить, зашмигалить..
показать весь комментарий
25.10.2024 19:37 Ответить
Вже розкрив рота на це "50мільярдництво". Ахмєтка руліт. Гудок є гудок.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:38 Ответить
Не втечеш, навіть не мрій. Красти може щось і встигнешь, але втекти? І не думай, не світить.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:40 Ответить
Дочекалися!!!!
Тепер хватить на пенсії прокурорам, на підняття з/п депутатам та їх помічникам:
показать весь комментарий
25.10.2024 19:42 Ответить
ДБР, БЕБ, Прокуратура та судді аплодують стоячи!

Що з мільйоном дронів? З забезпеченням ЗСУ одностроєм, засобами зв'язку, РЕБ, засобами індивідуального захисту чи (хочаб) якісними турнікетами?

Задача: колективний Захід виділяє Україні 50млрд долярів.
Питання: скільки зайвих кілограмів набере лисий з "Кварталу"?
показать весь комментарий
25.10.2024 19:42 Ответить
Прокурори, судді, депутати та інша ******** вже планують які нові авто вони куплять, в які офшори переведуть гроші.
Не життя а казка.
показать весь комментарий
25.10.2024 19:47 Ответить
О вже буде що дерибанити. Най би ви вдавилися!
показать весь комментарий
25.10.2024 19:48 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2024 19:53 Ответить
А "чесно" до СІЗО?
показать весь комментарий
25.10.2024 20:31 Ответить
Те що партнери допомагають дуже добре ,ну а те як цей нікчемний прем'єр і його команда деребанять кошти, всі ці чиновники ,судді ,прокурори,митники,податківці маючи захмарні зарплати їм все мало вони оформляють "інвалідність " це вже якою мерзотою треба бути. під час війни грабувати бідну країну.
показать весь комментарий
25.10.2024 20:03 Ответить
Нужно прокурорам на пенсии и новые тачки для всяких министров.
показать весь комментарий
25.10.2024 20:30 Ответить
Прокурорам - інвалідам, депутатам і їх коханкам, мусарам, суддям вистачить.
Народ далі в жопі буде!
показать весь комментарий
25.10.2024 20:38 Ответить
Зелень на це і працює. Мерзота кончана
показать весь комментарий
25.10.2024 20:39 Ответить
Не Україна отримає, а Ви...... З усіма наслідками ! . - СТРАШНІШЕ ПАНІВ, ТІЛЬКИ ХОЛОПИ, ЩО ЦІЛУЮТЬ ПАНСЬКІ ДУПИ. « народне козацьке прислів'я».
показать весь комментарий
25.10.2024 20:45 Ответить
Радуються Зельоні. $50 млрд на розпил! Гроші ж не цільові! Куди розпихати будуть вирішувати самі Зельоні. Зараз почнеться Велике озеленіння асфальту!
показать весь комментарий
25.10.2024 21:16 Ответить
 
 