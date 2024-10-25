Украина уже в этом году получит $50 млрд от G7 и ЕС, - Шмыгаль

Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки из замороженных российских активов, 50 млрд долларов должны быть доступны уже в этом году.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На этой неделе Украина без преувеличения одержала одну из крупнейших финансовых побед за 2,5 года большой войны. Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. ЕС предоставит до 35 млрд евро. США - до 20 млрд долларов. Великобритания - 2,3 млрд фунтов стерлингов. В целом Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС, и эти средства должны быть доступны уже в этом году", - заявил Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что украинская сторона два года отстаивала соответствующее решение.

"Весной 2022 года, когда впервые был озвучен принцип "Россия должна заплатить", нам говорили, что это невозможно. Что российские замороженные активы защищены "суверенным иммунитетом". Что нет созданного правового механизма, как эти средства можно использовать или конфисковать. Тысячи часов работы сотен людей, и сегодня мы имеем соответствующие решения", - подчеркнул премьер-министр.

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Он уточнил, что средства фактически будут направлены на поддержку Украины: финансирование важнейших потребностей в обороне, восстановление, поддержку людей.

"Эти 50 млрд долларов создают основу для нашей финансовой и экономической устойчивости в 2025-м. Важно, чтобы эти средства были не единственными, которые доступны Украине в следующем году. Мы также продолжаем нашу четырехлетнюю программу с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро. Продолжаем программу с МВФ. Продолжаем совместные финансовые, экономические, энергетические и другие проекты с нашими союзниками", - подчеркнул глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех российских замороженных средств.