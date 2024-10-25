МИД Франции об участии солдат КНДР в войне против Украины: Это новый этап эскалации с прямыми последствиями для безопасности Европы

Министерство иностранных дел Франции рассматривает возможное привлечение северокорейских солдат к войне в Украине как враждебный акт с прямыми последствиями для безопасности европейцев и считает новым этапом эскалации конфликта.

Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель МИД Франции Кристоф Лемуен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, безусловно, осуждаем эту поддержку, которую мы рассматриваем как враждебный акт с прямыми последствиями для европейской безопасности", - сказал спикер, комментируя возможное привлечение солдат из Северной Кореи к войне в Украине.

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По его словам, если факт участия северокорейского войска в войне будет подтвержден, это будет серьезным и новым этапом в укреплении оборонных отношений между Россией и Северной Кореей.

"Это также было бы формой интернационализации конфликта с появлением азиатского игрока, который бы полностью стал на сторону России. Для нас это будет новым этапом эскалации того, что происходит в Украине", - добавил спикер.