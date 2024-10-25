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МИД Франции об участии солдат КНДР в войне против Украины: Это новый этап эскалации с прямыми последствиями для безопасности Европы

Франція

Министерство иностранных дел Франции рассматривает возможное привлечение северокорейских солдат к войне в Украине как враждебный акт с прямыми последствиями для безопасности европейцев и считает новым этапом эскалации конфликта.

Об этом заявил на брифинге в пятницу представитель МИД Франции Кристоф Лемуен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, безусловно, осуждаем эту поддержку, которую мы рассматриваем как враждебный акт с прямыми последствиями для европейской безопасности", - сказал спикер, комментируя возможное привлечение солдат из Северной Кореи к войне в Украине.

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По его словам, если факт участия северокорейского войска в войне будет подтвержден, это будет серьезным и новым этапом в укреплении оборонных отношений между Россией и Северной Кореей.

"Это также было бы формой интернационализации конфликта с появлением азиатского игрока, который бы полностью стал на сторону России. Для нас это будет новым этапом эскалации того, что происходит в Украине", - добавил спикер.

Автор: 

КНДР (1232) Франция (3545)


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Топ комментарии
+8
Ця заява-ніщо. Де "Міражі"?
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25.10.2024 19:40 Ответить
+7
Поцілуйте товариша Кіма в його пухкеньку, гладеньку, рожеву попку, бо ви більше нічого не спроможні зробити... А, ще висловіть глибоке занепокоєння, можете навіть глибоко обуритися, але тільки після поцілунку у попку.
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25.10.2024 19:50 Ответить
+5
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25.10.2024 19:43 Ответить
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Ця заява-ніщо. Де "Міражі"?
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25.10.2024 19:40 Ответить
Сильно засуджують чи так сяк?
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25.10.2024 19:40 Ответить
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25.10.2024 19:43 Ответить
А далі дії які?
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25.10.2024 19:50 Ответить
Поцілуйте товариша Кіма в його пухкеньку, гладеньку, рожеву попку, бо ви більше нічого не спроможні зробити... А, ще висловіть глибоке занепокоєння, можете навіть глибоко обуритися, але тільки після поцілунку у попку.
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25.10.2024 19:50 Ответить
Это вторая степень озабоченности. Потом следует третья степень обеспокоенности.
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25.10.2024 19:51 Ответить
І ніжкою так грізно - туп!
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25.10.2024 20:00 Ответить
Французькі художні фільми про другу світову війну це кінокомедії !
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25.10.2024 20:00 Ответить
Або по справжньому допомогайте ВСУ, або вчіть корейську та китайську.
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25.10.2024 20:05 Ответить
вони будуть вчити руцьку. І вивчати у своїх школах Пушкина замість Мольера та Дугина замість Жюль Верна
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25.10.2024 20:23 Ответить
Хто ше не сказав про ескалацію?
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25.10.2024 20:05 Ответить
МАКРОН І ШОЛЬЦ
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25.10.2024 20:09 Ответить
Справді? І шо далі? Напуркуа ці пусті заяви? Можете їх (***** і жирну свиню) поцілувати в сраку...
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25.10.2024 20:16 Ответить
Де французькі війська в Одесі?
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25.10.2024 20:21 Ответить
так де "рудий трамбон" із США.котрий збирається закінчити війну...?Якби в часи свого президентства не залазив куйлу і його холую з КНДР в задницю без мила ніякої війни б куйло не розпочинав і "корейський пєльмєнь" не надсилав би війска для війни в Україні...
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25.10.2024 20:23 Ответить
З наслідками для Європи вже був 2008 рік - Грузія, 2014 - Крим, 2022 - Вся Україна.
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25.10.2024 20:45 Ответить
Пишіть вже дисертациї і наукови дослідження на тему "етапи ескалації і ступені занепокоєння і стурбованості на них", буде хоч якась видимість діяльності.
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25.10.2024 20:57 Ответить
 
 