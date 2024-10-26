Беларусь остановила строительство военного городка вблизи границы с Украиной. ФОТО

Белорусское Минобороны приостановило строительство военного городка в Гомельской области рядом с границей с Украиной.

Об этом сообщило белорусское Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки и установили, что работы на месте объекта "Чайка" (бывшего советского пионерского лагеря), расположенного в 40 километрах от границы с Украиной, вероятно, были остановлены по неизвестным причинам.

Читайте также: Как минимум 12 украинцев удерживают в тюрьмах Беларуси по политическим мотивам, - правозащитники

Источник "Радио Свобода" прислал в редакцию фотографии, сделанные на территории этого объекта, которое принадлежит министерству обороны Беларуси. Они показывают, что там нет никакой активной деятельности. Сейчас единственное, что сделали - снесли корпуса бывшего пионерского лагеря. На объекте нет ни оборудования, ни работников, ни охраны.

Также издание получило спутниковые снимки, которые подтверждают информацию, полученную от источника. На спутниковом снимке от 10 октября 2024 года видно, что на территории бывшего лагеря новых объектов не появилось.

О планах по строительству нового военного городка и полигона в Гомельской области стало известно в прошлом году, и они были прописаны в государственной инвестиционной программе. Первую очередь должны были завершить в марте 2024 года. Однако по неизвестным причинам строительство приостановили. По состоянию на 23 октября новых зданий на месте бывшего лагеря не появилось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ и Беларусь проведут совместные масштабные военные учения "Запад-2025"

По информации официальных источников, на строительство нового военного городка в 2023 году планировалось выделить из бюджета 500 тысяч рублей, в 2024 и 2025 годах - 10 и 40 миллионов соответственно. Проект должен был стартовать в 2023 году и завершиться в 2027-м.