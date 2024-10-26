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Беларусь остановила строительство военного городка вблизи границы с Украиной. ФОТО

Белорусское Минобороны приостановило строительство военного городка в Гомельской области рядом с границей с Украиной.

Об этом сообщило белорусское Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки и установили, что работы на месте объекта "Чайка" (бывшего советского пионерского лагеря), расположенного в 40 километрах от границы с Украиной, вероятно, были остановлены по неизвестным причинам.

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Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

Источник "Радио Свобода" прислал в редакцию фотографии, сделанные на территории этого объекта, которое принадлежит министерству обороны Беларуси. Они показывают, что там нет никакой активной деятельности. Сейчас единственное, что сделали - снесли корпуса бывшего пионерского лагеря. На объекте нет ни оборудования, ни работников, ни охраны.

Также издание получило спутниковые снимки, которые подтверждают информацию, полученную от источника. На спутниковом снимке от 10 октября 2024 года видно, что на территории бывшего лагеря новых объектов не появилось.

Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

О планах по строительству нового военного городка и полигона в Гомельской области стало известно в прошлом году, и они были прописаны в государственной инвестиционной программе. Первую очередь должны были завершить в марте 2024 года. Однако по неизвестным причинам строительство приостановили. По состоянию на 23 октября новых зданий на месте бывшего лагеря не появилось.

Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

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По информации официальных источников, на строительство нового военного городка в 2023 году планировалось выделить из бюджета 500 тысяч рублей, в 2024 и 2025 годах - 10 и 40 миллионов соответственно. Проект должен был стартовать в 2023 году и завершиться в 2027-м.

Будівництво військового містечка у Білорусі поблизу кордону з Україною

Автор: 

Беларусь (7923) граница (5305)


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Вусате чмо прикинуло шо треба строїть біля боліт
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26.10.2024 02:05 Ответить
от курва вусата !

навіть презентація об'єкту російською
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26.10.2024 02:21 Ответить
Вусата нечисть не володіє рідною мовою , тільки
кацапською 😕
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26.10.2024 02:27 Ответить
Він її соромиться... А знає краще ніж у ВР деякі депутати українську...
По типу як колись колгоспники намагалися прикидатися містянами...
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26.10.2024 17:27 Ответить
Найближчим часом білоруську мову, як і бурятську, вивчатимуть у Білорусі лише за бажанням.
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26.10.2024 02:28 Ответить
бурятську - так, але калі захочуць беларускую , дык адразу будуць кінуты у турму.
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26.10.2024 05:53 Ответить
Дуже сумно але до цього все йде. Сподівання лише на перемогу України і занепад Московії...
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26.10.2024 17:30 Ответить
Читав статтю білоруського публіциста: в білорусів рідна мова залишилася лише по глухих селах... І нею говорить лише населення старшого віку... Молодь масово переходить на російську... Свою, білоруську, сприймають як "фольклорну іноземщину"... Як сказав публіцист, "білоруська мова у них сприймається, як портрет старої бабусі на антресолях... І місце займає, і викинуть незручно - що люди подумають...
Зять - білорус. На Гомельщині - купа рідні... Останній раз у гості їздили ще в 2013-му... Так дочка казала, що ще тоді, коли по телевізору починали говорить білоруською - чоловікові родичі з матюками переключали канали...
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26.10.2024 04:44 Ответить
ну правильно, бо у випадку віськового конфлікту через півгодини там будуть одні руїни. Тому хай вертають піонерській табір.
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26.10.2024 05:42 Ответить
 
 