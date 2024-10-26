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Гутерриш должен признать, что совершил ошибку, когда поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Путін та Гуттеріш на саміті БРІКС у Казані

Участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани, а также его отказ от участия в Саммите мира по Украине является "ошибкой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Гутерриш должен признать, что совершил ошибку, и взять на себя ответственность, как тогда, когда он решил не ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии, так и сейчас, когда он поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным и общался с ним, как и с его сообщником Лукашенко", - отметил Ландсбергис.

Также он отметил, что после этого Гутерриша "больше не воспринимают как добросовестного посредника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН заявили, что пытаются организовать визит Гутерриша в Киев "во взаимно удобное время"

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не будет отговаривать генсека ООН Антониу Гутерриша, если тот захочет уйти в отставку.

Визит Гутерриша в Россию

22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС. В саммите принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.

На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.

Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.

Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину из-за его поездки в РФ

Автор: 

Гутерриш Антониу (340) Габриэлюс Ландсбергис (158) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+19
В том і іронія що це не помилка а свідомий вибір
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26.10.2024 10:44 Ответить
+16
Гівняну організацію має очолювати лайно!
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26.10.2024 10:51 Ответить
+16
Хіба справа лише в цій старій шльондрі? ООН має опинитися на смітнику історії.
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26.10.2024 10:56 Ответить
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"...відмова від участі в Саміті миру щодо України є "помилкою" Джерело:

Це не "помилка", це - тупість. Атношка, йди у відставку.
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26.10.2024 10:43 Ответить
???
Хочу бути таким "тупим". Кожна "тупість" виливається в чемодан, який ледве піднімеш. І там не те що в путінському чемодані, а бабло.
Так само і Зелень - їм вигідно шоб всі думали шо вони просто тупі. Правда бабло за "тупість" регулярно пливе в офшори.
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26.10.2024 11:04 Ответить
"Кожна "тупість" виливається в чемодан, який ледве піднімеш."

Хло тобі в поміч!!!
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26.10.2024 11:11 Ответить
Аларм!!! Не згадуйте тут біологічну зброю! 🤣
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26.10.2024 17:15 Ответить
https://x.com/i/status/1849462962479632706 Генеральний секретар ООН обіймає диктатора та злочинця. Ця остаточна деградація ООН.
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26.10.2024 11:17 Ответить
Свідомий розрахунок, цей «південь» зібраний навколо Китаю, завжди його підтримає, і згуртовано проголосує те що ім треба, а завжди стурбований захід, буде колупатися в носі і все просере, як завжди..
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26.10.2024 14:55 Ответить
там теж не все так "монолітно". Один внєзапно "вдарився" головою, інший у той же день крутнувся на підборах, і навіть свого крупнолистового чаю не попив... Але те що захід ще ніяк не може усвідомити, що на його вже напали - це точно.
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26.10.2024 15:53 Ответить
Ніщо не монолітно, рух це життя, Антон це розуміє, захід ні, німці тому приклад, китайці он, на автомобільному полі, за іх же гроші, їх же і взули…
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26.10.2024 17:47 Ответить
Старі шльондри ніколи не визнають своїх помилок
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26.10.2024 10:44 Ответить
Запізнився пити боржомі дед. Комуняк, соціал-демократів і націонал-демократів тільки могила виправити може. Разом з їхнім електоратом.
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26.10.2024 11:13 Ответить
Як у німецької маршевої пісні - Die Rote kommt nie mehr zu Ruh -Червоні ніколи не вгамуються...
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26.10.2024 11:55 Ответить
Гутерріш - помилка природи, при народженні.....
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26.10.2024 12:08 Ответить
Янелох не такий вже і старий, але теж ніколи не визнає.
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26.10.2024 12:35 Ответить
В том і іронія що це не помилка а свідомий вибір
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26.10.2024 10:44 Ответить
Ца куплена повія,повинна піти у відставку.
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26.10.2024 10:45 Ответить
помилка ? А може,це все ж таки злочин ?
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26.10.2024 10:47 Ответить
Гівняну організацію має очолювати лайно!
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26.10.2024 10:51 Ответить
Організація Озобочених Націй !! "Антошка ! Иди копать картошку!" ,до Бульбафюрера!!))
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26.10.2024 11:37 Ответить
на жаль, корисних ІДІОТІВ раZZії дуже багато на Заході.....
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26.10.2024 10:54 Ответить
Хіба справа лише в цій старій шльондрі? ООН має опинитися на смітнику історії.
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26.10.2024 10:56 Ответить
Що можна чекати від португальського старого комуняки?
Старі західні комуняки зазвичай були агентами КГБ. Або, принаймні, на них у КГБ був нехілий компромат.
Йому на пенсію вже давно пора. Разом із Байденом, і Трампом.
Дайте дорогу молодим агентам КГБ!
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26.10.2024 11:25 Ответить
Кому нужны извинения етого фашиста и любителя маньяков. Тем более Оно уже не раз показало как кланяется террористам и диктаторам.
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26.10.2024 10:57 Ответить
Дружба скрерлена кровью!!!

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26.10.2024 11:00 Ответить
Яка гидота! "І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу бить по кацапії!"
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26.10.2024 11:26 Ответить
Гутереш ти є старий маразматік.Ти не помилився поїхавши до *****, тому що до уього ще й невіглас.
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26.10.2024 11:00 Ответить
Вони можуть покинути цю ООН , показати власним прикладом. Новий президент Аргентини сказав всетщо він думпє про цей двіж, наприклад.
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26.10.2024 11:01 Ответить
Він за конвертом поїхав до свого хазяїна.
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26.10.2024 11:03 Ответить
Хіба це несподіванка, що хвойда наліво ходить, навіть якщо вона керує борделем.
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26.10.2024 11:07 Ответить
КДБісти реформують ООН

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26.10.2024 11:07 Ответить
Ще треба штани зняти!
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26.10.2024 12:39 Ответить
Воно ще пару раз зробить "помилку" - і вже остаточно буде мілліардером! Гарна робота....Скоро наздажкге Папу з Риму....той вже скоро індульгенціями у Криму почне заробляти....
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26.10.2024 11:24 Ответить
судячи з прапорця, ти вже продалося, чмо...
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26.10.2024 11:37 Ответить
Зеля буде повним ідіотом, якщо не зробить цього покидька гутеріша- не бажаною персоною в Україні !!!
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26.10.2024 11:28 Ответить
Яка ж це помилка? Це умисний злочин!
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26.10.2024 11:46 Ответить
***** так хотіло стати головним ньюсмейкером , що довелося здати свого головного агента у ООН. Ну, трампа та маска він вже давно здав, ще коли радив трампу не обожнювати себе так публічно.
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26.10.2024 11:48 Ответить
Израиль и нам помог , разбомбив производство ракет и Шапедов в Иране
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26.10.2024 12:02 Ответить
Украина также помогает Израилю, когда ударами ракет и БпЛА уничтожает военную технику и боеприпасы рашистов.
Все видели кадры с горами кремлевского оружия и боеприпасов в туннелях хамаса и хезболлы.
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26.10.2024 12:47 Ответить
Продажная тварь.
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26.10.2024 12:10 Ответить
Гутерріш має знати - одир раз - ПІДАРАС.
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26.10.2024 12:40 Ответить
пиди раз пиди два
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26.10.2024 12:45 Ответить
Невже в правильному сенсі?
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26.10.2024 12:50 Ответить
Во первых, чтобы снять вопросы к себе. Путин - *****.
По теме. Мир такой. Херовый. Но такой он есть. Давайте его отрицать. Говорить что весь мир с нами. Но. В ООН 193 страны. Кацапы считают 54 страны недружественными для себя. Т.е 2/3 стран наша борьба противна, или им похер на это. С этим нельзя не считаться. Генсек поехал туда где собрались представители без малого пол мира. Он просто не мог игнорировать это мероприятие.
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26.10.2024 13:14 Ответить
воно не "Гегсек", воно Гандон!, і не важливо, скільки країн підтримує нас. у цій справі суть не в цьому.
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26.10.2024 14:22 Ответить
Гутерріш покидьок і він це вкотре довів.Нікому не потрібне його визнання бовдура
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26.10.2024 14:16 Ответить
Ні він, ні його організація нічого не вирішує, то ж хай катається де хоче, а до нас не треба
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26.10.2024 15:05 Ответить
Гутеройда посадили в те крісло китай та рабсія,як воно може їх не слухати?
Американські імпотенти як завжди озабочені
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26.10.2024 16:15 Ответить
... гуталін пахне лаптями.
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26.10.2024 18:34 Ответить
гутеріш підарас, і інших слів тут немає
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26.10.2024 19:59 Ответить
 
 