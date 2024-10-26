Гутерриш должен признать, что совершил ошибку, когда поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани, а также его отказ от участия в Саммите мира по Украине является "ошибкой".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Гутерриш должен признать, что совершил ошибку, и взять на себя ответственность, как тогда, когда он решил не ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии, так и сейчас, когда он поехал на встречу с разыскиваемым военным преступником Путиным и общался с ним, как и с его сообщником Лукашенко", - отметил Ландсбергис.
Также он отметил, что после этого Гутерриша "больше не воспринимают как добросовестного посредника".
Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не будет отговаривать генсека ООН Антониу Гутерриша, если тот захочет уйти в отставку.
Визит Гутерриша в Россию
22 октября 2024 года в Казани начался саммит БРИКС. В саммите принимают участие 22 лидера стран, в частности лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, тогда как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку из-за травмы головы, которую он получил незадолго до начала саммита.
На саммит прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что генсек Антониу Гутерриш вредит репутации ООН.
Впоследствии стало известно, что Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру в Украине.
Также Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права.
Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Украину из-за его поездки в РФ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не "помилка", це - тупість. Атношка, йди у відставку.
Хочу бути таким "тупим". Кожна "тупість" виливається в чемодан, який ледве піднімеш. І там не те що в путінському чемодані, а бабло.
Так само і Зелень - їм вигідно шоб всі думали шо вони просто тупі. Правда бабло за "тупість" регулярно пливе в офшори.
Хло тобі в поміч!!!
Старі західні комуняки зазвичай були агентами КГБ. Або, принаймні, на них у КГБ був нехілий компромат.
Йому на пенсію вже давно пора. Разом із Байденом, і Трампом.
Дайте дорогу молодим агентам КГБ!
ковиряцца в носубить по кацапії!"
Все видели кадры с горами кремлевского оружия и боеприпасов в туннелях хамаса и хезболлы.
По теме. Мир такой. Херовый. Но такой он есть. Давайте его отрицать. Говорить что весь мир с нами. Но. В ООН 193 страны. Кацапы считают 54 страны недружественными для себя. Т.е 2/3 стран наша борьба противна, или им похер на это. С этим нельзя не считаться. Генсек поехал туда где собрались представители без малого пол мира. Он просто не мог игнорировать это мероприятие.
Американські імпотенти як завжди озабочені