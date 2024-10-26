Больше оружия, дальнобойность и усиленное санкционное давление на РФ нужны Украине уже сейчас, - Шмыгаль
После ночной атаки России на украинские города и села премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что оружие, дальнобойность и усиленное санкционное давление на Россию нужны Украине уже сейчас.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в телеграмме.
"Россия совершила очередной варварский акт терроризма. Ракетами и дронами атакованы мирные украинские города и села. Пострадали Киев и Киевская область, Днепр, Хмельницкая область, Сумщина и Харьков.
К сожалению, есть жертвы - погибли люди, среди них дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших!" - говорится в сообщении.
Также он отметил, что "больше оружия, дальнобойность, усиленное санкционное давление на врага - все это нужно Украине уже сейчас для безопасности наших граждан, для безопасности Европы и для достижения справедливого мира".
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Уничтожено 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локально потеряны.
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.
Накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.
Также сообщалось, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.
Кроме того, в Хмельницкой области в результате российской атаки частично отсутствует свет в четырех населенных пунктах Хмельницкого района, в частности в областном центре.
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Шмигаль же не буде бігати весь час навколо заводу.
да не дадут америкосы дальнобойного
США поставят Тайваню оружие на два миллиарда долларов и систему, испытанную в Украине
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-postavlyat-tayvanyu-zbroyu-dva-milyardi-1729920370.html
Продажа ракетных систем предусматривает поставку трех систем ПВО средней дальности NASAMS, включая усовершенствованные ракеты AMRAAM увеличенной дальности класса "земля-воздух".Минобороны Тайваня приветствовало это заявление, отметив "проверенное" использование NASAMS в Украине и заявив, что это поможет Тайваню в обеспечении противовоздушной обороны в условиях частых военных маневров Китая.
Украина это полигон ,испытали ракеты а дальше сами