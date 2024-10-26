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Новости Агрессия России против Украины Война
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Больше оружия, дальнобойность и усиленное санкционное давление на РФ нужны Украине уже сейчас, - Шмыгаль

Наслідки атаки Шахеда на Солом’янський район Києва

После ночной атаки России на украинские города и села премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что оружие, дальнобойность и усиленное санкционное давление на Россию нужны Украине уже сейчас.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в телеграмме.

"Россия совершила очередной варварский акт терроризма. Ракетами и дронами атакованы мирные украинские города и села. Пострадали Киев и Киевская область, Днепр, Хмельницкая область, Сумщина и Харьков.

К сожалению, есть жертвы - погибли люди, среди них дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших!" - говорится в сообщении.

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Также он отметил, что "больше оружия, дальнобойность, усиленное санкционное давление на врага - все это нужно Украине уже сейчас для безопасности наших граждан, для безопасности Европы и для достижения справедливого мира".

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Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября 2024 года войска РФ атаковали Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Уничтожено 44 из 98 "Шахедов", еще более 40 - локально потеряны.

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру: трое погибших, 14 пострадавших, из них - четверо детей. Впоследствии в ГСЧС показали последствия ракетного удара по Днепру.

Накануне, российские войска запустили на Киев ударные БпЛА типа "Shahed", в городе и области объявили воздушную тревогу.

Также сообщалось, что в Киеве вражеский "шахед" попал в жилой дом, погиб ребенок, пятеро пострадавших. Также отмечалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, работали силы ПВО.

Кроме того, в Хмельницкой области в результате российской атаки частично отсутствует свет в четырех населенных пунктах Хмельницкого района, в частности в областном центре.

Автор: 

обстрел (27972) Шмыгаль Денис (2727)


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Топ комментарии
+15
А ще швидше нам потрібен уряд національного порятунку від зеленої наволочі яка захопила владу.
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26.10.2024 14:52 Ответить
+9
да ну... найбільше Україні потрібна вовина тисяча, решта - почекає
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26.10.2024 14:54 Ответить
+6
Це взагалі трюк махінаторів забрати військовим збором за рік від 3400 грн з кожної зарплати, підняти тарифи, щоб хтось міг собі 17 млн. забирати при звільненні, підняти податки для промисловості, чим збільшити ціни на товари і потім кинути з барского плеча 1000 яка вже нічого не варта, в реальності 2 походи в магазин.
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26.10.2024 15:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
в ОПі нє услєділі, і шмигаля не привязали.
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26.10.2024 14:51 Ответить
Вова ж не може працювати ротом 24/7 сидячи біля телесуфоьора. От і чергує Пока- Дурак до опівдня у суботу.
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26.10.2024 15:09 Ответить
ви помиляєтесь ..вова потужно працює ротом 28/8
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26.10.2024 15:34 Ответить
У вови шабат
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26.10.2024 16:03 Ответить
На шо намек , ему даже какать низзя?
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26.10.2024 16:06 Ответить
А ще швидше нам потрібен уряд національного порятунку від зеленої наволочі яка захопила владу.
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26.10.2024 14:52 Ответить
Не захопила - а мудрий український нарід її вибрав.
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26.10.2024 15:29 Ответить
Золотые слова.
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26.10.2024 16:03 Ответить
Кто тебя будет слушать реформатов ****
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26.10.2024 14:53 Ответить
да ну... найбільше Україні потрібна вовина тисяча, решта - почекає
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26.10.2024 14:54 Ответить
Це взагалі трюк махінаторів забрати військовим збором за рік від 3400 грн з кожної зарплати, підняти тарифи, щоб хтось міг собі 17 млн. забирати при звільненні, підняти податки для промисловості, чим збільшити ціни на товари і потім кинути з барского плеча 1000 яка вже нічого не варта, в реальності 2 походи в магазин.
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26.10.2024 15:03 Ответить
первый торговец на крови наконец проснулся , позаклыкав и скинул с бюджета своим на пенсии
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26.10.2024 14:56 Ответить
Все нам потрібно -- не потрібно тільки бешених собак
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26.10.2024 15:13 Ответить
ахметовський черв'як шмигаль потужно працює зеленим ротом. (стадіон ахметки на донбасі стоїть цілий та неушкоджений)
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26.10.2024 15:25 Ответить
все що треба Україні - щоб корумпована зрадлива зелена погань повиздихала..зі своїми "інвалідами", єрмаками, татаровими, гетманцевими..
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26.10.2024 15:29 Ответить
шмигаль в Україні все є . Запусти Південьмаш і буде Україна мати не тільки безпілотники але і ракети . Не ставай на коліна , не проси тим ти принижуєш не тільки себе з зеленським а і всю Україну .
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26.10.2024 15:36 Ответить
Якби ж воно було так просто, прийшов нажав на кнопку...Та іде та кнопка?
Шмигаль же не буде бігати весь час навколо заводу.
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26.10.2024 19:37 Ответить
Україні потрібно термінове відновлення ядерної програми. Це питання виживання нації
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26.10.2024 15:45 Ответить
Україні потрібна українська влада, а не влада зрадників, кротів, хапуг, малоросів ... бо ці не на що не здатні
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26.10.2024 16:06 Ответить
Ну чому ж "ні нащо не здатні", так "патриотично" красти лицемірити й брехати до них ще ніхто не міг.
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26.10.2024 16:40 Ответить
Не потягнемо ні фінансово ні спеціалістами
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26.10.2024 17:25 Ответить
Пончик потягнув.А ми що гірши за них?
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26.10.2024 18:54 Ответить
При підтримці рашки та китаю він "потягнув"
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26.10.2024 19:04 Ответить
А він,типу,ні при чому?Денаша зброя?В асфальті?
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26.10.2024 15:47 Ответить
Україні (та й усьому демократичному світу, якщо він хоче зупинити поширення на Земній кулі агресивного тоталітаризму) потрібно не посилення "санкційного тиску" з боку Заходу, а реалізація політики тотальних санкцій, які в дуже короткостроковій перспективі знищать російську економіку, призведуть до цілковитого хаосу на болотах з фізичним знищенням існуючого уряду та з громадянською війною всіх проти всіх. Це був би дуже зрозумілий і красномовний приклад і для КНДР, і для Китаю, і для Ірану, і для Венесуели (і для всіх інших, хто бажає наслідувати москву) що буде з тими, чиї великодержавні амбіції намагатимуться зруйнувати існуючий світоустрій.
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26.10.2024 15:49 Ответить
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26.10.2024 16:07 Ответить
Головне завдання УКРАЇНИ - позбутись зільоних дебілів , зрадників і злодіїв !!!
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26.10.2024 16:15 Ответить
А що ви самі для цього зробили, продажні, нікчемні злодюжні мерзотники?
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26.10.2024 16:23 Ответить
Драные зэбили, придя к власти, первым делом асфальто-большим воровством занялись , вместе с "лечебным" каннабисом. Да сейчас, мудачье, вы не имеете права даже рот раскрывать. КОЗЛЫ, все без вас знают что делать.
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26.10.2024 16:25 Ответить
Заумнячил, хлопнул дверями и исчез , на месяц, дал серьезнейший аргумент.
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26.10.2024 16:34 Ответить
Больше оружия, дальнобойность и усиленное санкционное давление на РФ нужны Украине уже сейчас, - Шмыгаль Источник:
да не дадут америкосы дальнобойного

США поставят Тайваню оружие на два миллиарда долларов и систему, испытанную в Украине
https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-postavlyat-tayvanyu-zbroyu-dva-milyardi-1729920370.html
Продажа ракетных систем предусматривает поставку трех систем ПВО средней дальности NASAMS, включая усовершенствованные ракеты AMRAAM увеличенной дальности класса "земля-воздух".Минобороны Тайваня приветствовало это заявление, отметив "проверенное" использование NASAMS в Украине и заявив, что это поможет Тайваню в обеспечении противовоздушной обороны в условиях частых военных маневров Китая.
Украина это полигон ,испытали ракеты а дальше сами
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26.10.2024 17:32 Ответить
Неблагодарный мудак, кто делает такие умозаключения.
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26.10.2024 18:54 Ответить
Дурень думкою багатіє
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26.10.2024 21:58 Ответить
 
 