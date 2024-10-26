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Германия и Франция не поддерживают план преодоления вето Венгрии на помощь Украине, - Bloomberg

Німеччина та Франція не підтримують план подолання вето Угорщини

Франция и Германия обеспокоены предложением чиновников Европейского Союза, направленным на обход вето Венгрии, которая блокирует выделение Украине помощи на более чем 6 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Европейская служба внешних действий предложила разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира (ЕФМ), который используется для финансирования военного оборудования.

Это позволит будущим средствам поступать на основании согласия вкладчиков, а не единодушной поддержки.

Однако, как сообщают источники издания, некоторые государства-члены, включая Францию и Германию, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее Европейского фонда мира как инструмента внешней политики.

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Сейчас ЕФМ полагается на обязательные взносы, которые распределены в соответствии с экономическим весом каждого государства-члена, и требуют единодушия для выделения средств. Также отмечается, что в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что добавит еще один уровень осложнений.

В издании добавили, что правительства Франции и Германии отказались от официальных комментариев.

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Как сообщалось, Венгрия блокирует финансирование военной помощи Украине через Европейский фонд мира на общую сумму более 6 миллиардов евро ($6,6 миллиарда). Чтобы разблокировать использование этих средств, Европейская служба внешних связей предлагает разрешить государствам-членам Евросоюза делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

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В свою очередь в конце августа высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть пути, как разблокировать выделение 6 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), предназначенные для компенсации военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами Евросоюза.

Что такое Европейский фонд мира

Европейский Союз с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира - в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут быть заблокированы отдельными государствами-членами.

В частности, это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро. Теперь позиция Венгрии не дает запустить спецфонд для Украины в размере 5 млрд евро в год в рамках Европейского фонда мира.

Автор: 

Венгрия (2007) вето (365) Германия (7082) Франция (3545)


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Топ комментарии
+23
******* згуртований Євросоюз в разі чого буде ефективно протистояти зовнішні агресії. Це ж очевидно.
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26.10.2024 15:58 Ответить
+12
А ще можна перекрити на угорщину трубу. Але тоді єрмаку доведеться повернути чемодан з баблом.
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26.10.2024 16:28 Ответить
+11
Саме для цього їм і потрібен орбан, щоб було на кого звалити небажання допомоги та закінчення війни. Поки нас кожного дня та кожної ночі русня довбить шахедами та ракетами, Європа живе тихо мирно та насолоджується цим за келихом проссеко.
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26.10.2024 16:25 Ответить
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А ще як взнають про роздачу лідором по 1 куску усім.....просто окуїють
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26.10.2024 15:58 Ответить
той 1 кусок, розрахований на те, щоб перехувати далбайобів
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26.10.2024 16:16 Ответить
99%.Не менше.
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26.10.2024 16:39 Ответить
Ге окуїють, тому шо 1000 грн це всього лиш близько 20 євро.
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26.10.2024 16:52 Ответить
Та хоч 5 євро,не підскажите в якій розвинутій країні щн є такий комунізм?
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26.10.2024 16:54 Ответить
Це не комунізм. В розвинутих країнах робити подібні речі немає потреби. Я не кажу шо це потрібно робити для всіх громадян. Але є люди які дійсно цього потребують... На жаль...
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26.10.2024 17:02 Ответить
Коли усім одинаково-комунізм.Субсидіювати потрібно бідних.Замість допомоги адресно вони тупо усім роздадуть.І суддям,і депутатам,і отим "інвалідам"
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26.10.2024 17:07 Ответить
Тим людям потрібна тисяча гр . раз на тиждень, а одноразове 24 $ - ЗНУЩЯННЯ! Але ВСІ ЗЕПОТВОРИі їх ЧИНОВНИКИ І ЦІЄЮ ЖАЛЮГІДНОЮ ПОДАЧКОЮ НЕ ПОБРЕЗГУЮТ ! Якщо МІЛЬОЙНЕР СТЕФАНЧУК , бубуючівіллу « арендував квартиру у тещі» і брав « допомогу « в касі ВР
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26.10.2024 18:45 Ответить
Роздавати буде з таким виглядом, наче то його власні гроші.
Він їх збирається у кого забрати, у військових?
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26.10.2024 17:20 Ответить
100%Це ж все завдяки все генію та ораторському таланту лідора нації.
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26.10.2024 17:23 Ответить
******* згуртований Євросоюз в разі чого буде ефективно протистояти зовнішні агресії. Це ж очевидно.
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26.10.2024 15:58 Ответить
бо знають що все розкрадуть клептомани-зелені покидьки
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26.10.2024 15:59 Ответить
Тоді хай офіційно про це скажуть, а не сховали язикі у сраку один одному!
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26.10.2024 17:15 Ответить
Якщо вони це офіційно скажуть, то визнають, що лідор то не настоящій! А отже кому вони допомагають? Гівнюку якомусь, який їздить по світу і читає всім якусь ідіотську програму перемоги? Тому зараз зайняли тупо позицію - мовчати і чекати на події у США. А вони там будуть гарячими ...
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26.10.2024 18:27 Ответить
А ще можна долю угорщини не виділяти в допомогу Україні .
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26.10.2024 16:09 Ответить
А ще можна перекрити на угорщину трубу. Але тоді єрмаку доведеться повернути чемодан з баблом.
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26.10.2024 16:28 Ответить
Це Оруел, - Скотний двір. Тільки писав він його про ссср, але зараз це Україна
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26.10.2024 23:00 Ответить
Занепокоєні страшно
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26.10.2024 16:09 Ответить
- А чому гівно тільки я?! (Гутерріш)
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26.10.2024 16:17 Ответить
Гуттеріш був гівно ще до війни
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26.10.2024 23:01 Ответить
Та не дивляться європідари на це і не читають. Досить з'їзджати на нашу корупцію. Вони там всі не кращі. Просто натягли на себе солідний образ та надувають щоки. Сцикуни вони всі та гандони. Ось і все.
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26.10.2024 16:38 Ответить
Брехня.Ми інтегрували корупцію в систему влади.І без допомоги отих "ссикунів" ми б давно капітулювали.
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26.10.2024 16:41 Ответить
Гутієреш привіт вам передає. Йому дуже подобаються ваші висновки. Він пришле вам стадо "рожевих поні"
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26.10.2024 16:51 Ответить
О так!!!Ми білі і пухнасті,то європа в усьому винна!!
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26.10.2024 16:52 Ответить
Чемберлен та Деладьє в свій час теж думали що ні в чому не винні. Це в Чехословаччині корупція. Перемикайтеся вже на факт що зараз йде третя світова війна.
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26.10.2024 16:57 Ответить
І?Перемкнувся.Що далі?Ми ж то включилися в війну?Чи і далі асфальт-клумби-басейни штампуємо?Як європа має зрозуміти що це 3 тя світова якщо ми ведемо себе ніби все ок і вимагаємо-клянчимо в них бабло яке знову таки спускаємо на фіг знає що.
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26.10.2024 17:02 Ответить
Нахрена ці питання задавати мені? Йдіть на Банкову і там кричіть. Я пишу про об'єктивні речі. Китай взявши за таран засрашку розвалює світовий порядок. США та ЄС жують соплі та обсцикають штани виставивши поперед себе буфером Україну і розраховуючи на умиротворення агресора. То хоч би допомагали як слід...Ні. Навіть і на це неспроможні.
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26.10.2024 17:09 Ответить
Тому що європа дивлячи на нашітак ідоплмагає нам як ми працюємо.І ми зза своєї тупіості за 30р не удосужилися вступити в нато та єс
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26.10.2024 17:12 Ответить
Ну я зрозумів. Сидіти і посипати голову попелом-самий оху@нний зараз варіант.👍
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26.10.2024 17:16 Ответить
"Європідарами" та "ссикунами" союзників називати-не ахті варіант.
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26.10.2024 17:20 Ответить
вони такими і є.
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26.10.2024 23:23 Ответить
Тоді ким є громадяни України що під час війни вирішили на виборах верховного головкома та вру провести експеримент проголосувавши за клоунів?Навіть без клоцнів в вру наступна по величині жпж.І жпж не виганяють і не забороняють.То європейці підари а жпж в вру-норм?
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27.10.2024 08:53 Ответить
У війні треба опиратися на власні сили, власну зброю, власну господарку, власну оборонку, власну Націю ... а не жебрати по закордонних мусорках. Та ще й скаржитись на партнерів, котрі "не дають".
Зеленських-єрмаків-шмигалів-умерових-сирських ... потрібно скарати Майданом на шибениці, поки вони не угробили і не здали УкраїнУ!
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26.10.2024 16:20 Ответить
Труба Дружба не повинна існувати
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26.10.2024 16:24 Ответить
Саме для цього їм і потрібен орбан, щоб було на кого звалити небажання допомоги та закінчення війни. Поки нас кожного дня та кожної ночі русня довбить шахедами та ракетами, Європа живе тихо мирно та насолоджується цим за келихом проссеко.
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26.10.2024 16:25 Ответить
Або за жестянкою просекко. )))

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26.10.2024 16:34 Ответить
Ми все спираємо на когось забуваючи як наша влада дозволила своїми трубопроводами транспортувати російську нафту і газ в "дружні" нам режими Угорщину і Словачину.Даючи рашистам заробити 12,5 мільярдів євро для рашистів це майже 10% їхнього військового бюджету і тим самим допомагаючи проросійським Орбану і Фіццо.
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26.10.2024 16:28 Ответить
Нвмеччина то понятно. А що ж наш "друг" Макрон здав назад? Мабуть, бо в нас нема друзів?
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26.10.2024 16:28 Ответить
"Нема в нас більше друзів..." (с)

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26.10.2024 16:38 Ответить
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26.10.2024 17:52 Ответить
Весь міжнародний порядок знищений а вони переймаються через якісь прецеденти. Скоти смердючі. Покидьки тупі.
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26.10.2024 16:34 Ответить
🤣🤣🤣🤣доскакались-так вам и надо!!!,😂😂
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27.10.2024 17:04 Ответить
Орбан это тоже как Мусолини поддерживает русский фашизм все это ненадолго потому что председательство Тоталитарного режима Венгрии в ЕС заканчивается в этом году поэтому его и хотят обойти в Германии и Франции там тоже не все против и за главное что и Германия и Франция поставляет оружие Украине недавно пришли танки из Германии а с Франции гаубицы этот момент не сильно соответствует в Венгрии зреет переворот так же как и в Грузии только на подавление протеста в Грузии Ерефия отправила 400 тысяч солдат так что там бойня ещё только начинается а Венгрии там тоталитаризм Орбана ещё долго может быть так как они в ЕС и живут неплохо вот если будет голосование против Венгрии в ЕС тогда там пойдет движуха как в Грузии
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28.10.2024 15:49 Ответить
Давно трубу пора закрыть венграм тогда Орбан заговорит по другому сразу опять полетит в Киев как в прошлый раз когда Зеленский его пригласил чтобы мозги промыть от фашизма
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28.10.2024 15:52 Ответить
 
 