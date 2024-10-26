Германия и Франция не поддерживают план преодоления вето Венгрии на помощь Украине, - Bloomberg

Франция и Германия обеспокоены предложением чиновников Европейского Союза, направленным на обход вето Венгрии, которая блокирует выделение Украине помощи на более чем 6 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Европейская служба внешних действий предложила разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира (ЕФМ), который используется для финансирования военного оборудования.

Это позволит будущим средствам поступать на основании согласия вкладчиков, а не единодушной поддержки.

Однако, как сообщают источники издания, некоторые государства-члены, включая Францию и Германию, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее Европейского фонда мира как инструмента внешней политики.

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Сейчас ЕФМ полагается на обязательные взносы, которые распределены в соответствии с экономическим весом каждого государства-члена, и требуют единодушия для выделения средств. Также отмечается, что в некоторых странах добровольные взносы могут потребовать одобрения национальных парламентов, что добавит еще один уровень осложнений.

В издании добавили, что правительства Франции и Германии отказались от официальных комментариев.

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Как сообщалось, Венгрия блокирует финансирование военной помощи Украине через Европейский фонд мира на общую сумму более 6 миллиардов евро ($6,6 миллиарда). Чтобы разблокировать использование этих средств, Европейская служба внешних связей предлагает разрешить государствам-членам Евросоюза делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

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В свою очередь в конце августа высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС следует рассмотреть пути, как разблокировать выделение 6 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), предназначенные для компенсации военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами Евросоюза.

Что такое Европейский фонд мира

Европейский Союз с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира - в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут быть заблокированы отдельными государствами-членами.

В частности, это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро. Теперь позиция Венгрии не дает запустить спецфонд для Украины в размере 5 млрд евро в год в рамках Европейского фонда мира.