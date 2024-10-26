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Новости Война
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На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг

На Курському напрямку росіяни отримали наказ не брати в полон українських військових

Российское командование запретило своим военным брать в плен украинских военнослужащих на Курщине.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Дина Вонг, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных",- сказала пресс-офицер бригады.

Также Вонг рассказала, что на Курском направлении враг пытается накопить пехоту и прибегает к активным штурмовым действиям с применением бронетехники.

"Первая отдельная танковая Северская бригада выполняет боевые задачи на Курском направлении. В полосе нашей ответственности враг прибегает к активным штурмовым действиям с применением оборонительной техники. Кроме того, нам известно о том, что он пытается накопить свою пехоту",- рассказала пресс-офицер.

Смотрите также: Украинские десантники показали семерых ликвидированных российских морпехов в Курской области

Она также отметила работу пехоты бригады, которая стойко держит позиции в условиях достаточно сложной оперативной ситуации в зоне ответственности бригады. По словам Вонг, когда начинаются любые штурмовые действия, Силы обороны сразу отрабатывают по личному составу и технике россиян.

Пресс-офицер отметила, что каждая операция украинских защитников на этом направлении - это совокупность действий танкистов, артиллерии и операторов БПЛА.

Смотрите также: Уничтоженная российская техника на "дороге смерти" Снагость-Зеленый Путь в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19738) пленные (2182) Курск (1153)


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Топ комментарии
+9
Прес-офіцер на прізвище Вонг. Ми теж підготувалися
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26.10.2024 16:39 Ответить
+7
"...ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням ОБОРОННОЇ техніки...." Цікаво,це Вонг таке вигадала?
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26.10.2024 16:43 Ответить
+6
Відповідно ворога в полон не брати. Пятьох полонених північ. корейців вистачить, щоб НАТО прозріло
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26.10.2024 16:42 Ответить
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Прес-офіцер на прізвище Вонг. Ми теж підготувалися
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26.10.2024 16:39 Ответить
"...ворог вдається до активних штурмових дій із застосуванням ОБОРОННОЇ техніки...." Цікаво,це Вонг таке вигадала?
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26.10.2024 16:43 Ответить
текст "накидали" але не відреагували...
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26.10.2024 16:52 Ответить
Невдалий переклад з корейської
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26.10.2024 17:43 Ответить
буряти перекладали
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26.10.2024 18:29 Ответить
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26.10.2024 18:35 Ответить
Здається вона була ведучою в Чернігівському регіоні. Напевно, скорочення.
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26.10.2024 23:39 Ответить
Так, вона була журналісткою/телеведучою в Чернігові чи області.
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26.10.2024 23:45 Ответить
Відповідно ворога в полон не брати. Пятьох полонених північ. корейців вистачить, щоб НАТО прозріло
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26.10.2024 16:42 Ответить
І цікаво, як по-вашому НАТО відреагує на полонених корейців в Курській області? Думаєте введе туди війська?
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26.10.2024 16:47 Ответить
Вонг? Південні корейці вже вступили у війну?! Урааа!
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26.10.2024 16:43 Ответить
В Україні є українці і українки корейського походження.
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26.10.2024 17:17 Ответить
Маючи корейське походженння, можна стати громадянином України. Але Українцем стати неможливо.
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26.10.2024 17:22 Ответить
Не мели дурниць! Існує таке поняття в Україні - "українець корейського (російського, білоруського, азербайджанського, і так далі) походження"... В інших країнах теж існує таке саме формулювання - для представників різних націй... Наприклад, Обама - "американець кенійського походження".
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26.10.2024 17:45 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки "обам кенійського походження" стали, до прикладу, апачамі, сіу, чи могиканами?
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26.10.2024 19:35 Ответить
А я - не "стісняюсь"...
29 листопада 1918 року народився Іван Даценко - український льотчик, Герой Радянського Союзу, якого всі вважали загиблим у бою, якому вдалося вижити і стати вождем індіанського племені ірокезів у Канаді.
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26.10.2024 19:39 Ответить
І що, від цього в У-хромосомі шановного пана Івана Даценко з'явилася гаплогрупа С?
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26.10.2024 20:59 Ответить
Тут , на "Цензорі", ходить такий самий, як ти, "клієнт" - так він теж національність "гаплогрупами" міряє... От тільки за тисячі років пересувань різних народів по території України "гаплогрупами" нічого не наміряєш... В моїх жилах - кров мінімум П"ЯТИ народів... Бо предки були "черкасами", козаками-порубіжниками. І жінок брали з різних народів. ТО хто ж я за національністю? Татарин? Чи білорус?
Колись одного лінгвіста на міжнародному симпозиумі запитали: "У різних народів існують словосполучення: "мова батьків", "батьківська мова"... А у вашого народу вислів звучить, як "материнська мова"...
Чоловік відповів: "Те, що ми народилися від наших матерів, практично сумніву не підлягає... А те, що ми народилися від наших батьків - ще треба довести..."
Людина повинна сама відчувать часткою якогось народу... А тією "гаплогрупою" можеш підтертися - ті "гаплогрупи", що народилися в Україні, поприходили на українську землю і вбивають такі самі "гаплогрупи"...
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26.10.2024 21:18 Ответить
Краще не скажеш! Людина сама себе ідентифікує! Багато племен та народів пройшли через нашу землю та залишили свої коріння. Українці з різних регіонів мають різну зовнішність, від білявих та кирпатих до Счорнобрових та з орлиними носами.
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27.10.2024 01:52 Ответить
Pan Kotskyi, навіть на території Польщі є люди , які мають гаплогрупу C5c1a ( жіноча) та вони етнічні поляки. Справа у тому, що виявляється азійські жінки брали участь у етногенезі Європейських народів більш ніж азійські чоловіки. Розкопки вказують , що гаплогрупи жінок з С4с, С5с знаходилися від північно-східної Європи до південно- західної. Чоловіча С гаплогрупа є азійською, але теж зустрічається серед багатьох європейських народів навіть в Америці серед індіанців! Така вона правда життя!
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27.10.2024 02:18 Ответить
Приведу простий емпіричний приклад: є в Україні така Житомирська область. Поголовна більшість населення за антропонімічними ознаками - невисокі кремезні люди з світлою шкірою, сірими очима та русявим волоссям. (особливо - жінки)... Але в деяких населених пунктах значний процент струнких, смуглявих, чорноволосих та карооких... (і теж, переважно - жінки). Це Олевьк, Овруч, Коростень... Пояснення просте: це старовинні міста Древлянського князівства... А це значить, що там жили княжі дружинники. Древляни споконвіку воювали з кочовими племенами Півдня. (Змієві Вали на південно-східних кордонах - тому підтвердження). Із вдалих походів у Дике поле дружинники привозили не тільки майно та приганяли скот - вони везли й полонянок, яких робили своїми дружинами... От тобі й "гаплогрупи" іранського та тюркського відтінків(хозари та печеніги). Те саме - в "порубіжжі" на півдні - Черкащина та Брацлавщина... (тут і хозари, і обри (авари), і печеніги, і половці, і кримські татари (потомки хозар) і турки...) Те ж саме - в Карпатах... Тут вже включається сарматська, мадярська та половецька кров... І як тут з "гаплогрупами" визначаться?
Трініті-коледж в Ірландії (Це - як "Вище технічне училище" в Росії) провів глибокі дослідження генетики ірландців часів бронзової доби... Виявилося, що їх предки проживали в районі ******** південно-східної України... То про які "гаплогрупи" можна вести мову?!!!
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27.10.2024 05:55 Ответить
Гадаю, що у ххі столітті у будь-якій частині світу можна зустріти будь-яку гаплогрупу 🙂.
Також упевнений, що пані (?) розуміє, що мова трохи про інше. А власне: "Що вважати нацією (національністю) у ********* світі, і відповідно, що таке "національна держава"? хто є націоналістом, націонал - соціалістом (сором'яливо - нацистом), неонаціонал - соціалістом (неонацистом)?
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27.10.2024 11:52 Ответить
Pan Kotskyi, доки ви будете , як російський нацист Кльосов ліпити з гаплогруп нації у вас будуть проблеми з поняттям, що таке нація. Ще одна довідка, всі народи світу вийшли з Африці та на формування різноманітність гаплогруп багато що впливало, навіть віруси та мікроби
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27.10.2024 16:59 Ответить
Заздрю пані. Пані точно має поняття, хто є ким.
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27.10.2024 17:23 Ответить
Згоден.
Українці, законослухняні громадяни України, є політичною нацією. Українців, як політичну націю, утворюють люди різного етнічного походження: етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні поляки, етнічні білоруси, етнічні євреї , етнічні угорці, етнічні румуни та інші етноси, які є громадянами України та визначають себе українцями - рівноправними громадянами України.
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26.10.2024 19:45 Ответить
Можна також народитися в Україні, переїхати, наприклад, до Польщі і звідти розказувати хто справжній Українець-чимало таких випадків.
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26.10.2024 18:52 Ответить
А можна залишитись в Україні і "працювати" на рашистів (коригувальником, підпалювачем...).
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26.10.2024 19:32 Ответить
Жаль, що ти не в Україні... Тобі-б хлопці з РДК (етнічні росіяни) чи батальйону "Башкорт"(етнічні башкири), з задоволенням у морду плюнули... Бо, поки вони відстоюють Україну - ти сидиш у Польщі і паскудиш на Україну...
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26.10.2024 19:54 Ответить
73 % "українців" вже "плюнули в морду" іншим своїм співвітчизникам - "порохоботам".
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26.10.2024 21:05 Ответить
Тільки от "порохоботи" захищають зараз Україну, а ти жереш кнедлики в Польщі!...
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26.10.2024 21:20 Ответить
Вонг не корейське прізвище, в'єтнамське або з південно-східній Азії
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26.10.2024 17:31 Ответить
Да? А какаяразница?
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26.10.2024 17:44 Ответить
азіатам/африканцям/індіанцям і т. д. теж по... , всі білі однакові, у всіх одне обличчя
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26.10.2024 18:16 Ответить
Дуже дивно, що ви дозволяєте собі такий вислів!
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27.10.2024 02:20 Ответить
Це не мій вислів, не перекручуй ,вони дійсно так думають.
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27.10.2024 05:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/26/7481504/ Уночі в Білорусь залетіло до 10 "Шахедів" - аналітики
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26.10.2024 16:58 Ответить
а я рахував 10 не хватало , а ось де вони
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26.10.2024 17:00 Ответить
Нужен всего один восстановленный который залетит к ним на НПЗ.
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26.10.2024 17:39 Ответить
То ескалація. Не на часі.
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26.10.2024 17:45 Ответить
А мы причем шахед то орков?
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26.10.2024 21:07 Ответить
І хто віддасть такі накази, главмонгол в якого батьки живуть в козлостані?
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26.10.2024 17:14 Ответить
Тобто Ви, в принципі, не проти? Я правильно зрозумів? Справа лише за тим, щоб знайти того, хто віддасть наказ?
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26.10.2024 17:39 Ответить
Тобто - ви бажаєте приректи наших військовополонених на смерть? Це ви з дивана такий "розумний"? Рідним наших полонених в очі таке скажете?
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26.10.2024 17:23 Ответить
А Ви хочете, щоб наших і далі на полі бою пачками розстрілювали? Ну ОК. Читайте і далі такі заголовки новин...
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26.10.2024 17:36 Ответить
А що - якщо наші будуть так само розстрілювати пачками кацапів - то кацапи наших розстрілювати перестануть???! Якщо ви так справді думаєте - у вас великі проблеми з логікою.
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26.10.2024 18:52 Ответить
Це логіка примітива. Такого як ти. Раз розстріляють ПУБЛІЧНО, два розстрілянмо ПУБЛІЧНО. І почнеться розголос. СКРІЗЬ. НА ВСІХ РІВНЯХ. І ***** доведеться відповідати.

Так, це жостоко. Так, насамперед до наших людей. Але цьому треба покласти край.

А те, що думають такі дебіли як ти, мене не цікавить від слова "взагалі".
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26.10.2024 21:12 Ответить
Саме так, у тебе логіка примітива.

"І ***** доведеться відповідати."
***** тобі тільки подякує, бо одне з завданнь цого пропаганди - виставити так, що кацапи і українці нібито однакові і однаково вчиняють військові злочини і тому цивілизованому світові не варто допомогати одним злочинцям проти інших злочинців. Але ж до тебе, дебіла, подібне не доходить.
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26.10.2024 22:09 Ответить
Якісь конкретні пропозиції є? Немає? Ну так отож... А засуджувати та гівном жбурлятися кожен може...
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26.10.2024 17:37 Ответить
Краще вже мовчати, ніж такі дебільні пропозиції вносити, від яких може бути лише гірше
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26.10.2024 18:53 Ответить
І далі читати про те, що вбили ще десяток твоїх людей. Ну-ну... Насолоджуйтесь своєю інтелектуальною псевдоперевагою.
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26.10.2024 21:01 Ответить
Ти дебіл? Хто тут насолоджується таким?!
Питання у тому, що твоя ідіотська пропозиція призведе тільки до більшої кількості смертей наших військовополонених - інакше і бути не може!
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26.10.2024 21:03 Ответить
А, то ти ще й бидло... Ну ОК, буду знати.

Не тобі, недорозвиненому, ще іншим вказувати, що і як їм робити. Ти щось у своєму нікчемному житті зробив такого, за що тебе пам'ятатимуть наступні покоління? Нуль з мінусовим значенням. А ще кудись пнеться і когось засуджує. Сиди вже тихо під спідницею своєї баби і не відсвічуй, любитель хохлосрачів...
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26.10.2024 21:09 Ответить
До таких недорозвинених інтелігентною мовою не доходить я тобі, дебілу, тричі ввічливо розписав, чому твоя "пропозиція" дебільна і може зробити тільки гірше. До тих, до кого не доходить з третього разу у мене поваги немає - і дебілів я називаю дебілами.
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26.10.2024 21:14 Ответить
Все - з любителями хохлосрача приницпово не спілкуюся. Поц вишиванковий, це моя остання тобі відповідь.
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26.10.2024 21:16 Ответить
Це не дасть нічого. Просто викличе огилу вже в самих українців. Навіть у виконавців. Одне діло, коли в бою тих підстрелити і потіім не допомогти пораненим росіянам. Інше страчувати полонених.

Он в Ізраїлі вже група з 130 солдатів, відмовилася воювати і виклала численні факти як їм наказували палити будинки в Газі, або як ламали просто так меблі у квартирах палестинців, або як стріляли з танків в приватні будинки і хизувалися цим. При цьому відмовники ніяк не пов'язані з росіянами. Просто вони проти перебільшеного насилля на місцях і закликів знищити всіх палестинців.
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26.10.2024 17:26 Ответить
Нічого не дасть позиція нічого не робити. Хочете, щоб наших і далі розстрілювали? Будуть.

А Ви тут будете у безсилій люті коментарі строчити. І все...
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26.10.2024 17:34 Ответить
Давай, особистим прикладом...
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26.10.2024 17:38 Ответить
Ну так запропонуй щось краще, гуманіст.
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26.10.2024 17:41 Ответить
"Хочете, щоб наших і далі розстрілювали?"

Ніхто цього не хоче і абсолютно ніяк ваша дурна пропозиція цьому не може завадити. Навпаки - якщо пи показово розрілюватимемо кацапів - вони розстрілюватимуть наших все скрізь, у тому числі тих, хто вже у полоні. Вам це потрібно? Щоб наших більше розстріляли?

"Будуть."
Звісно що будуть і ніяк ми цьому не можемо завадити - а ваша пропозиція це може лише погіршити.
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26.10.2024 18:57 Ответить
А Ви, виюачте, госполь Бог, щоб вирішувати, що і як у цьому житті має робитися? Це ВІЙНА, а Ви і Вам подібні хочете її у білих рукавичках вести. При цьому ЖОДНИХ пропозицій ви не хочете робити. Бо у вас рафінованих інтелектуалів і гігантів думки їх... немає. Ви безпорадні. Максимум, на що вас вистача, це строчити на форумах отакі відповіді. Що від цього змінюється? А нічого. Прийшли, пописали (наголос самі поставите) і на цьому все закінчилося. Ви своєї власної тіні боїтеся і всіх інших наслідками залякуєте.

Мені огидно взагалі з такими слабкодухими та поміркованими боягузами спілкуватися.
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26.10.2024 21:06 Ответить
Пам'ятаєте фото поліцейського з В'єтнаму, який навів пістолет на другого в'єтнамця перед розстрілом і який ефект воно мало у США? Те, що в'єтнамець, якого розстріляли перед цим вбив купу цивільних нікого не цікавило вже. Так і тут може бути якщо почати страчувати полонених. До того ж це дасть ще потім не дуже добрі результати для сприйняття українців у світі.
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26.10.2024 17:33 Ответить
Чистоплюйство.

Війна, як і політика, брудна справа. Тут немає місця сантиментам. І екзальтованим індивідумам теж.
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26.10.2024 17:35 Ответить
Пам'ятаєте фото поліцейського з В'єтнаму, який навів пістолет на другого в'єтнамця перед розстрілом

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26.10.2024 20:13 Ответить
Розстріл військовополонених є міжнародним злочином.
І це навіть не обговорюється.
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26.10.2024 18:20 Ответить
ну шо сказати, ця афера була з початку смертельною. (((
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26.10.2024 18:34 Ответить
А там хіба наші бійці не з озброєними військовими орками воюють, а з місцевими бабусями ? Війна-завжди смертельна будь де.
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26.10.2024 18:56 Ответить
вумного ти аж нічого не видав.
ще раз особливо обдарованим ляп-ляпам - там особливі умови - територія ворога. тому очікувано таке рішення, і що воно безапеляційне.
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28.10.2024 17:25 Ответить
Хочете щоб знову всі КАБи та грпди летіли на нашу землю а не по дєрєвнях і єьєнях?
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26.10.2024 19:34 Ответить
А що ,каби перестали летіти?
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26.10.2024 19:53 Ответить
він взагалі не зрозуміло, на який комент дав відповідь. схоже хвора фантазія намалювала йому те, чого у моєму коменті і поряд немає. із серії "тре щось ляпнуть, аби не мовчки"
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28.10.2024 17:27 Ответить
ти на який комент навалило відповідь? що тобі там у моєму коментарі навидилось, що ти у нього не попав аж ніяк і поряд?
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28.10.2024 17:26 Ответить
Ну так хай наші аналогічно не беруть там в полон рашонациків.
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26.10.2024 18:52 Ответить
А вимінювати наших полонених як?
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26.10.2024 19:15 Ответить
Мабудь так буде краще.Нема рашполонених -нема проблем.
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26.10.2024 19:26 Ответить
беруть. ти роліків тут на цензорі не бачив? ти новенький ляпотунчик?
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28.10.2024 17:31 Ответить
якшо інфа підтвердиться, теж не брати в полон підарів у курській області
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26.10.2024 19:45 Ответить
Я так зрозуміла, що південна Корея теж вирішила відкрити другий фронт у Курську. Мене надихає прізвище Вонг. Сподіваюсь, що переможе південна над північною. Нам буде простіше з ними договоритися
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27.10.2024 01:36 Ответить
 
 