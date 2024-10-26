На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг

Российское командование запретило своим военным брать в плен украинских военнослужащих на Курщине.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Дина Вонг, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных",- сказала пресс-офицер бригады.

Также Вонг рассказала, что на Курском направлении враг пытается накопить пехоту и прибегает к активным штурмовым действиям с применением бронетехники.

"Первая отдельная танковая Северская бригада выполняет боевые задачи на Курском направлении. В полосе нашей ответственности враг прибегает к активным штурмовым действиям с применением оборонительной техники. Кроме того, нам известно о том, что он пытается накопить свою пехоту",- рассказала пресс-офицер.

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Она также отметила работу пехоты бригады, которая стойко держит позиции в условиях достаточно сложной оперативной ситуации в зоне ответственности бригады. По словам Вонг, когда начинаются любые штурмовые действия, Силы обороны сразу отрабатывают по личному составу и технике россиян.

Пресс-офицер отметила, что каждая операция украинских защитников на этом направлении - это совокупность действий танкистов, артиллерии и операторов БПЛА.

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