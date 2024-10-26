На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг
Российское командование запретило своим военным брать в плен украинских военнослужащих на Курщине.
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-офицер 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Дина Вонг, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных",- сказала пресс-офицер бригады.
Также Вонг рассказала, что на Курском направлении враг пытается накопить пехоту и прибегает к активным штурмовым действиям с применением бронетехники.
"Первая отдельная танковая Северская бригада выполняет боевые задачи на Курском направлении. В полосе нашей ответственности враг прибегает к активным штурмовым действиям с применением оборонительной техники. Кроме того, нам известно о том, что он пытается накопить свою пехоту",- рассказала пресс-офицер.
Она также отметила работу пехоты бригады, которая стойко держит позиции в условиях достаточно сложной оперативной ситуации в зоне ответственности бригады. По словам Вонг, когда начинаются любые штурмовые действия, Силы обороны сразу отрабатывают по личному составу и технике россиян.
Пресс-офицер отметила, что каждая операция украинских защитников на этом направлении - это совокупность действий танкистов, артиллерии и операторов БПЛА.
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29 листопада 1918 року народився Іван Даценко - український льотчик, Герой Радянського Союзу, якого всі вважали загиблим у бою, якому вдалося вижити і стати вождем індіанського племені ірокезів у Канаді.
Колись одного лінгвіста на міжнародному симпозиумі запитали: "У різних народів існують словосполучення: "мова батьків", "батьківська мова"... А у вашого народу вислів звучить, як "материнська мова"...
Чоловік відповів: "Те, що ми народилися від наших матерів, практично сумніву не підлягає... А те, що ми народилися від наших батьків - ще треба довести..."
Людина повинна сама відчувать часткою якогось народу... А тією "гаплогрупою" можеш підтертися - ті "гаплогрупи", що народилися в Україні, поприходили на українську землю і вбивають такі самі "гаплогрупи"...
Трініті-коледж в Ірландії (Це - як "Вище технічне училище" в Росії) провів глибокі дослідження генетики ірландців часів бронзової доби... Виявилося, що їх предки проживали в районі ******** південно-східної України... То про які "гаплогрупи" можна вести мову?!!!
Також упевнений, що пані (?) розуміє, що мова трохи про інше. А власне: "Що вважати нацією (національністю) у ********* світі, і відповідно, що таке "національна держава"? хто є націоналістом, націонал - соціалістом (сором'яливо - нацистом), неонаціонал - соціалістом (неонацистом)?
Українці, законослухняні громадяни України, є політичною нацією. Українців, як політичну націю, утворюють люди різного етнічного походження: етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні поляки, етнічні білоруси, етнічні євреї , етнічні угорці, етнічні румуни та інші етноси, які є громадянами України та визначають себе українцями - рівноправними громадянами України.
Так, це жостоко. Так, насамперед до наших людей. Але цьому треба покласти край.
А те, що думають такі дебіли як ти, мене не цікавить від слова "взагалі".
"І ***** доведеться відповідати."
***** тобі тільки подякує, бо одне з завданнь цого пропаганди - виставити так, що кацапи і українці нібито однакові і однаково вчиняють військові злочини і тому цивілизованому світові не варто допомогати одним злочинцям проти інших злочинців. Але ж до тебе, дебіла, подібне не доходить.
Питання у тому, що твоя ідіотська пропозиція призведе тільки до більшої кількості смертей наших військовополонених - інакше і бути не може!
Не тобі, недорозвиненому, ще іншим вказувати, що і як їм робити. Ти щось у своєму нікчемному житті зробив такого, за що тебе пам'ятатимуть наступні покоління? Нуль з мінусовим значенням. А ще кудись пнеться і когось засуджує. Сиди вже тихо під спідницею своєї баби і не відсвічуй, любитель хохлосрачів...
Он в Ізраїлі вже група з 130 солдатів, відмовилася воювати і виклала численні факти як їм наказували палити будинки в Газі, або як ламали просто так меблі у квартирах палестинців, або як стріляли з танків в приватні будинки і хизувалися цим. При цьому відмовники ніяк не пов'язані з росіянами. Просто вони проти перебільшеного насилля на місцях і закликів знищити всіх палестинців.
А Ви тут будете у безсилій люті коментарі строчити. І все...
Ніхто цього не хоче і абсолютно ніяк ваша дурна пропозиція цьому не може завадити. Навпаки - якщо пи показово розрілюватимемо кацапів - вони розстрілюватимуть наших все скрізь, у тому числі тих, хто вже у полоні. Вам це потрібно? Щоб наших більше розстріляли?
"Будуть."
Звісно що будуть і ніяк ми цьому не можемо завадити - а ваша пропозиція це може лише погіршити.
Мені огидно взагалі з такими слабкодухими та поміркованими боягузами спілкуватися.
Війна, як і політика, брудна справа. Тут немає місця сантиментам. І екзальтованим індивідумам теж.
І це навіть не обговорюється.
ще раз особливо обдарованим ляп-ляпам - там особливі умови - територія ворога. тому очікувано таке рішення, і що воно безапеляційне.