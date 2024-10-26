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Россия создала и распространяет фейковое видео о якобы уничтожении бюллетеней в Пенсильвании, - разведка США

Розвідка США

Офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры обнародовали совместное заявление, в котором приписали российским субъектам создание сфабрикованного видео об "уничтожении" избирательных бюллетеней в одном из "ключевых" штатов Пенсильвании.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"По оценкам разведывательного сообщества, российские субъекты создали и распространили недавнее фальшивое видео, на котором изображен человек, рвущий бюллетени в Пенсильвании", - говорится в заявлении.

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В ведомствах добавили, что такой вывод был сделан "на основе информации, имеющейся у разведывательного сообщества, и предыдущей деятельности других российских субъектов влияния".

Разведсообщество назвало появление видео, действие которого якобы происходит в округе Бакс (Пенсильвания), частью более широких усилий Москвы, направленных на появление сомнений относительно честности избирательного процесса и разногласий среди американских избирателей.

Разведка предположила, что российские субъекты продолжат использовать такую тактику дезинформации.

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Совет округа Бакс по вопросам выборов подтвердил сфабрикованный характер видео. В ведомстве назвали видео попыткой посеять раскол и осудили его как насмешку над работниками избирательных органов, которые работают над обеспечением честных выборов.

Автор: 

выборы (24760) дезинформация (344) россия (96267) США (27195) фейк (684)


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Топ комментарии
+5
А штурм Капітолія? Хіба то не операція Совдепії була?
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26.10.2024 19:35 Ответить
+5
тому що в цьому штаті багато виборщиків, які впливають на резкльтати виборів. умовно 4 інших вагающихся штатів по кількості виборщиків уступають одному штату Пенсильванія. тому за нього і йде найгостріша боротьба. Навіть Нейлон Муск, який може одним розчерком пера викинути на вулицю тисячі своїх працівників з метою економії коштів, зараз перед виборами саме у Пенсильванії викидує кожного дня по 1 ляму доларів для завуальованого підкупу виборців за Трампа.
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26.10.2024 19:42 Ответить
+4
Може, Трампу для симетрії прострелять і друге вухо - крізь перше.
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26.10.2024 20:24 Ответить
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А чому тільки в Пенсільванії вкидається фейк. А як же інші 6 вагающиxся штатів?
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26.10.2024 19:32 Ответить
тому що в цьому штаті багато виборщиків, які впливають на резкльтати виборів. умовно 4 інших вагающихся штатів по кількості виборщиків уступають одному штату Пенсильванія. тому за нього і йде найгостріша боротьба. Навіть Нейлон Муск, який може одним розчерком пера викинути на вулицю тисячі своїх працівників з метою економії коштів, зараз перед виборами саме у Пенсильванії викидує кожного дня по 1 ляму доларів для завуальованого підкупу виборців за Трампа.
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26.10.2024 19:42 Ответить
Він і викине після виборів, в штатах починається роботизація. Амазон, гугл, Тесла не буде відставати.
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26.10.2024 23:08 Ответить
Це я теж чула про мільйон лямів, класна покупка виборців.
І також новина прийшла що Нейлон- агент Кремля. Постійно спілкується не тільки з хутиним, а й іншими покидками . які відповідали за захоплення Криму, наприклад.
Це ж звідти пішло, що Крим це російська територія, як Маск каже.
Це тому зірвалася операція щодо атаки кримського узбережжя при Залужному.
Маск відключив нам старлінки.

Тепер Маск отримав ще одне прохання :відключити стралінки над Тайванем що б зробити ПРИЄМНЕ СВОЄМУ КИТАЙСЬКОМУ ПАРТНЕРУ.

яка там демократія та свобода слова???
Маск відпрацьовує гроші, отримані від синків рабсійських олігархів на покупку твіттера.
Наркоша проросійська.
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26.10.2024 23:30 Ответить
Не поспішай рашисти зроблять усе. щоб їх агент срамп не програв з розгромним рахунком
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26.10.2024 19:43 Ответить
Оце ні американські папарці, ні камери спостереження нічого не зафіксували.
А тут так вчасно такі кмітливі плечисті "російські журналісти" з виправкою КГБ
усе першими засняли і задоволені собою ...
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26.10.2024 19:53 Ответить
А штурм Капітолія? Хіба то не операція Совдепії була?
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26.10.2024 19:35 Ответить
То ж минулого разу , а мова про ці вибори
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26.10.2024 19:44 Ответить
Але ж.... Діпстейт Гамерики виходить обіZZрався? Нічого не може протиставити руйнуванню????
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27.10.2024 02:01 Ответить
О , пішло кацапське ІПСО. Так обісрався , що розкрив плани і не дав їх довести до кінця
А ти - кумедне
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27.10.2024 14:06 Ответить
Это только цветочки. После 5 ноября будут ягодки. Не зря же илон маск купил твиттер.
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26.10.2024 19:41 Ответить
Знищення -- фейк. А от псування... всяке буває. 😂
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26.10.2024 19:43 Ответить
гарний жарт
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26.10.2024 19:45 Ответить
Маск дограється, що люди будуть блювати на його протрампівські "Тесли".
Гігазаводів набудував, а купувати не хотять, бо є кращі машинки.
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26.10.2024 19:49 Ответить
Це правда, остання Тесла виглядає як машина з фільму: "Шалений Макс".
Мабуть, Маск звідти її і злизав.
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26.10.2024 23:34 Ответить
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26.10.2024 19:56 Ответить
Зараз складається таке враження, що увесь Світ завмер в очікуванні виборів президента США і їх результатів. Звідси і ступор всіх американських структур, які, як обіцялось, мали б допомагати Україні у війні з пітьмою.
А сама рашистська пітьма на чолі з її правителем ****** схоже пішла ва-банк, поставивши все на свого симпатика Трампа чи на нічию у Штатах, коли там може відбутись щось подібне до Другої громадянської війни.
Тож, залишилось не довго - всього 10 днів очікувати початку кінця останніх потуг пітьми переламати Світ під свою волю.
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26.10.2024 19:59 Ответить
10 днів на передовій - ціла вічність
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26.10.2024 20:42 Ответить
І шо?...
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26.10.2024 20:15 Ответить
Прошу сообщить всем американцам. Внимательно слежу за этим. Я озабочен. Призываю никак на это не реагировать, чтобы не вызвать эскалацию.
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26.10.2024 20:22 Ответить
Може, Трампу для симетрії прострелять і друге вухо - крізь перше.
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26.10.2024 20:24 Ответить
Якщо бюлеьні знищів трамп, то це може бути не фейком
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26.10.2024 20:28 Ответить
Гэбисты сейчас включат такое МОЧИЛОВО!!!!
А поскольку раскол в американском обществе достиг небывалого раньше размаха
То любую ,самую омерзительную ложь - американский пипл схавает
И это объяснимо
Так реагирует человек в состоянии стресса
Отключает КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И верит всему, даже очевидной лжи
Гэбисты это так давно используют по всему миру
И у них очень удачно получается
Пример Украины особенно показателен
Абсолютно лживый вброс про ПОРОШЕНКО, убившего брата
Не просто зашел украинцам
73% украинцев тащились от этой грязной лжи
Пришло время платить за ТАЩИЛОВО
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26.10.2024 21:28 Ответить
За американське тащилово платитимуть не американці а українці.
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26.10.2024 23:37 Ответить
І ті й ті!! Але у Асашай набагато меньше шансів на м'ясорубку до останнього американома ніж у Потужної Демократії Херпіду
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27.10.2024 02:04 Ответить
Так воно i є.
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27.10.2024 06:06 Ответить
Всі виборчі фокуси від рашки давно обкатані в Україні.
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26.10.2024 22:16 Ответить
 
 