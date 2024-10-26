Россия создала и распространяет фейковое видео о якобы уничтожении бюллетеней в Пенсильвании, - разведка США
Офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры обнародовали совместное заявление, в котором приписали российским субъектам создание сфабрикованного видео об "уничтожении" избирательных бюллетеней в одном из "ключевых" штатов Пенсильвании.
Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
"По оценкам разведывательного сообщества, российские субъекты создали и распространили недавнее фальшивое видео, на котором изображен человек, рвущий бюллетени в Пенсильвании", - говорится в заявлении.
В ведомствах добавили, что такой вывод был сделан "на основе информации, имеющейся у разведывательного сообщества, и предыдущей деятельности других российских субъектов влияния".
Разведсообщество назвало появление видео, действие которого якобы происходит в округе Бакс (Пенсильвания), частью более широких усилий Москвы, направленных на появление сомнений относительно честности избирательного процесса и разногласий среди американских избирателей.
Разведка предположила, что российские субъекты продолжат использовать такую тактику дезинформации.
Совет округа Бакс по вопросам выборов подтвердил сфабрикованный характер видео. В ведомстве назвали видео попыткой посеять раскол и осудили его как насмешку над работниками избирательных органов, которые работают над обеспечением честных выборов.
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І також новина прийшла що Нейлон- агент Кремля. Постійно спілкується не тільки з хутиним, а й іншими покидками . які відповідали за захоплення Криму, наприклад.
Це ж звідти пішло, що Крим це російська територія, як Маск каже.
Це тому зірвалася операція щодо атаки кримського узбережжя при Залужному.
Маск відключив нам старлінки.
Тепер Маск отримав ще одне прохання :відключити стралінки над Тайванем що б зробити ПРИЄМНЕ СВОЄМУ КИТАЙСЬКОМУ ПАРТНЕРУ.
яка там демократія та свобода слова???
Маск відпрацьовує гроші, отримані від синків рабсійських олігархів на покупку твіттера.
Наркоша проросійська.
А тут так вчасно такі кмітливі плечисті "російські журналісти" з виправкою КГБ
усе першими засняли і задоволені собою ...
А ти - кумедне
Гігазаводів набудував, а купувати не хотять, бо є кращі машинки.
Мабуть, Маск звідти її і злизав.
А сама рашистська пітьма на чолі з її правителем ****** схоже пішла ва-банк, поставивши все на свого симпатика Трампа чи на нічию у Штатах, коли там може відбутись щось подібне до Другої громадянської війни.
Тож, залишилось не довго - всього 10 днів очікувати початку кінця останніх потуг пітьми переламати Світ під свою волю.
А поскольку раскол в американском обществе достиг небывалого раньше размаха
То любую ,самую омерзительную ложь - американский пипл схавает
И это объяснимо
Так реагирует человек в состоянии стресса
Отключает КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И верит всему, даже очевидной лжи
Гэбисты это так давно используют по всему миру
И у них очень удачно получается
Пример Украины особенно показателен
Абсолютно лживый вброс про ПОРОШЕНКО, убившего брата
Не просто зашел украинцам
73% украинцев тащились от этой грязной лжи
Пришло время платить за ТАЩИЛОВО