Россия создала и распространяет фейковое видео о якобы уничтожении бюллетеней в Пенсильвании, - разведка США

Офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры обнародовали совместное заявление, в котором приписали российским субъектам создание сфабрикованного видео об "уничтожении" избирательных бюллетеней в одном из "ключевых" штатов Пенсильвании.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"По оценкам разведывательного сообщества, российские субъекты создали и распространили недавнее фальшивое видео, на котором изображен человек, рвущий бюллетени в Пенсильвании", - говорится в заявлении.

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В ведомствах добавили, что такой вывод был сделан "на основе информации, имеющейся у разведывательного сообщества, и предыдущей деятельности других российских субъектов влияния".

Разведсообщество назвало появление видео, действие которого якобы происходит в округе Бакс (Пенсильвания), частью более широких усилий Москвы, направленных на появление сомнений относительно честности избирательного процесса и разногласий среди американских избирателей.

Разведка предположила, что российские субъекты продолжат использовать такую тактику дезинформации.

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Совет округа Бакс по вопросам выборов подтвердил сфабрикованный характер видео. В ведомстве назвали видео попыткой посеять раскол и осудили его как насмешку над работниками избирательных органов, которые работают над обеспечением честных выборов.